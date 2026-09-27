Shiba Inu borsalara 75 milyar SHIB girişiyle satış baskısını artırdı

Shiba Inu piyasasında son 24 saatte satış yönlü hareketin güç kazandığı görülüyor. Zincir üstü veriler, yatırımcıların daha fazla SHIB tokenini borsalara taşıdığını ortaya koyarken, bu eğilim kısa vadede alım iştahının zayıfladığına işaret ediyor.

Borsa rezervi yükseldi

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsalardaki toplam rezervi 27 Eylül itibarıyla yaklaşık 87,793,800,000,000 SHIB seviyesine çıktı. Bu tutar, önceki güne kıyasla belirgin bir artışa işaret etti. CryptoQuant, dijital varlıklara ilişkin zincir üstü veri ve piyasa göstergeleri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu tarafında borsalara token girişinin hızlandığını ve kısa vadede satış baskısının yeniden öne çıktığını gösteriyor.

Borsalardaki rezervin artması, genellikle yatırımcıların varlıklarını satış için hazır tuttuğu yönünde okunuyor. Bu nedenle rezervdeki yükseliş, Shiba Inu açısından kısa vadede olumsuz bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Özellikle rezervin 88 trilyon SHIB eşiğine yaklaşması, olası fiyat toparlanmasının daha uzun süre baskı altında kalabileceğine işaret edebilir.

Net akış pozitif bölgede kaldı

Son 24 saatte Shiba Inu’nun borsa net akışı da pozitif bölgede seyretti. Veriler, bu dönemde borsalara 75 milyardan fazla SHIB net giriş olduğunu gösterdi. Bu tablo, yatırımcıların borsalara gönderdikleri token miktarının, çektiklerinden daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Son 24 saatte görülen 75 milyar SHIB’in üzerindeki net giriş, piyasada alımdan çok satış hazırlığının öne çıktığını ortaya koyuyor.

Pozitif net akış, çoğu durumda kısa vadeli satış baskısının arttığı şeklinde yorumlanıyor. Çünkü yatırımcılar tokenlerini soğuk cüzdanlarda tutmak yerine işlem platformlarına taşıdığında, piyasada arzın yükselmesi ihtimali güçleniyor.

Fiyat kırmızı bölgede kaldı

İşlem verilerindeki bu zayıflama, Shiba Inu fiyatına da yansıdı. Son dönemdeki toparlanma ivmesini koruyamayan token, yeniden eksi bölgeye geçti ve 0.000005883 dolar civarında işlem gördü. Böylece piyasadaki genel yavaşlamanın, meme tokenler üzerindeki etkisi bir kez daha belirginleşti.

Daha geniş kripto para piyasasında rallinin hız kesmesiyle birlikte, Shiba Inu ekosisteminde de alıcıların geri planda kaldığı izleniyor. Borsa rezervi ve net akıştaki artış sürdüğü takdirde, kısa vadede fiyat üzerindeki baskının devam etmesi olası görünüyor.

🔴 Shiba Inu’da son 24 saatte borsalara güçlü token girişi görüldü.

📉 Veriler, $SHIB tarafında 75 milyardan fazla net giriş oluştuğunu gösterdi.

📊 Borsa rezervi 27 Eylül’de 87,793,800,000,000 SHIB seviyesine yükseldi.

💰 Fiyat 0.000005883 dolar civarında kalırken toparlanma ivmesi zayıfladı.