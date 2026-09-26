Shiba Inu yakımı 24 saatte %657 arttı

Shiba Inu ekosisteminde token yakım hızı son 24 saatte belirgin biçimde yükseldi. Shibburn verilerine göre bu sürede 15,16 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı ve günlük yakım oranı %657 arttı. Hafta başında zayıflayan yakım faaliyetinin ardından görülen bu artış, arz azaltımına ilişkin verileri yeniden öne çıkardı.

Son 24 saatte üç büyük işlem öne çıktı

Günlük toplamın oluşmasında birkaç büyük transfer etkili oldu. Tek seferde 10.007.239 SHIB ölü cüzdanlara gönderildi. Bunun yanında 3.887.908 SHIB ve 1.080.682 SHIB de ayrı işlemlerle yakıldı. Shibburn, Shiba Inu ağındaki yakım işlemlerini izleyen bir platform olarak bu transferleri paylaştı.

Shibburn verileri, son 24 saatte 15,16 milyon SHIB’in yakıldığını ve günlük yakım oranının %657 yükseldiğini gösteriyor.

Önceki iki gündeki rakamlar daha düşük seviyelerdeydi. 24 Eylül 2026’da 227.777 SHIB yakıldı. 25 Eylül’de ise bu miktar 2.184.538 SHIB’e çıktı. Son 24 saatteki 15,16 milyon adetlik seviye, bu iki günün ardından kayda değer bir toparlanmaya işaret etti.

Haftalık ve aylık toplamda Coinbase öne çıktı

Son yedi günde toplam 99,16 milyon SHIB yakıldı. Son 30 günlük toplam ise 383,92 milyon SHIB oldu. Bu dönemde en büyük SHIB yakıcısının Coinbase olduğu aktarıldı. Toplam yakılan SHIB miktarı 410.844.369.470.023 adede ulaştı. Bu rakam, Shiba Inu’nun 1 katrilyonluk başlangıç arzının %41,08’ine karşılık geliyor.

Dönem Yakılan SHIB Not Son 24 saat 15,16 milyon Günlük oran %657 arttı Son 7 gün 99,16 milyon Haftalık toplam Son 30 gün 383,92 milyon En büyük yakıcı Coinbase oldu

Fiyat, piyasa toparlanmasıyla yükseldi

SHIB fiyatı son 24 saatte %1,81 artarak 0.000005945 dolara yükseldi. Daha geniş kripto para piyasasında da hafta başındaki satışların ardından toparlanma görüldü. Bu hareket, ABD Merkez Bankası cephesinden gelen sıkı para politikası mesajları ve beklentilerin üzerinde gelen ekonomik veriler sonrası oluşan baskının kısmen hafiflemesiyle gerçekleşti.

Michael Barr, enflasyonu hedefe indirmek için ilave politika ayarlamalarının gündeme gelebileceği mesajını verdi.

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Michael Barr, çarşamba günkü konuşmasında enflasyonu hedef seviyeye çekmek için ek politika adımlarının gerekebileceğini söyledi. Bu açıklama piyasalarda ek faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Yatırımcılar özellikle ekim ayında olası bir faiz artışını fiyatlamaya yöneldi.

Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, bir yıl sonrası enflasyon beklentisinin eylülde %4,6’ya çıktığını gösterdi. Ağustosta bu oran %4 düzeyindeydi. Veri, hazirandan bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

Shiba Inu, çarşamba günkü satış dalgasında gördüğü 0.00000554 dolar seviyesinden toparlandı. Fiyat, cumartesi gününün erken saatlerinde 0.00000602 dolara kadar yükseldi ve üst üste iki günlük artış kaydetti.