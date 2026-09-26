Shiba Inu, 2021 zirvesinin %93 altında kalırken 2029 beklentisi tartışılıyor

Shiba Inu, Ekim 2021’de 0.00008616 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Kripto para piyasasına çıktığı ilk dönemde çok güçlü bir yükseliş sergileyen varlık, aradan geçen yıllarda bu ivmeyi koruyamadı. SHIB fiyatı zirvesine kıyasla yüzde 93’ten fazla geriledi ve son dönemde yeniden güçlü bir yön kazanmakta zorlanıyor.

2029 beklentisinin dayanağı

2029 beklentisi, büyük ölçüde Bitcoin‘in geçmiş döngülerine dayandırılıyor. Piyasada birçok analist, Bitcoin’in tarihsel olarak yaklaşık dört yıllık döngüler izlediğine dikkat çekiyor. BTC’nin 2017, 2021 ve 2025 yıllarında yeni zirveler görmüş olması, bir sonraki tepenin 2029’da oluşabileceği görüşünü güçlendiriyor. Bu senaryoda bazı yatırımcılar, Shiba Inu’nun da on yılın sonuna doğru benzer bir hareket sergileyebileceğini düşünüyor.

Bitcoin’in 2017, 2021 ve 2025 yıllarında yeni zirvelere ulaşmış olması, 2029 için benzer bir beklentiyi öne çıkarırken Shiba Inu’nun da bu eğilimden etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, bu ihtimalin önünde önemli riskler bulunuyor. En dikkat çekici unsur, Bitcoin 2025’te yeni zirvesine ulaşırken Shiba Inu’nun kayda değer bir fiyat tepkisi verememesi oldu. SHIB aynı dönemde ivme üretmekte zorlandı. Bu tablo, iki varlık arasındaki korelasyonun zayıflamış olabileceğine işaret ediyor.

2021 rallisinin arka planı

Shiba Inu’nun 2021’deki sert yükselişinde, dolaşımdaki arzı etkileyen gelişmeler belirleyici olmuştu. Projenin lansmanı sırasında arzın yarısı Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin’e gönderildi. Buterin daha sonra eline geçen tokenların yüzde 90’ını yaktı. Vitalik Buterin, Ethereum’un kurucu isimlerinden biri olarak kripto ekosisteminin en yakından izlenen figürleri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Token yakımı, belirli miktarda kripto varlığın geri döndürülemeyecek bir adrese gönderilerek dolaşımdan kalıcı biçimde çıkarılmasıdır. Bu işlem, arzı azaltarak fiyat üzerinde destekleyici etki oluşturabilir, ancak tek başına kalıcı yükseliş garantisi vermez.

Arzdaki bu keskin düşüş, o dönemde SHIB fiyatındaki sıçramayı destekleyen başlıca etkenlerden biri olarak öne çıktı. Ancak benzer ölçekte bir arz şoku olmadan 2021’deki hareketin tekrarlanmasının zor olabileceği değerlendiriliyor.

Popülerlik kaybı risk oluşturuyor

Shiba Inu’nun 2029’da yeni bir zirveye ulaşıp ulaşamayacağı tartışılırken, piyasa ilgisindeki zayıflama da önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Meme coin’ler çoğu zaman çevrim içi ilgi, topluluk hareketliliği ve sosyal medya görünürlüğüyle destekleniyor. SHIB ise son yıllarda bu alandaki parlaklığının bir bölümünü kaybetmiş görünüyor.

Shiba Inu’nun 2025’te Bitcoin’in yeni zirvesi sırasında güçlü bir tepki verememesi, 2029’da olası bir yükselişin otomatik olmayabileceğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle, 2029’da olası bir Bitcoin rallisinin Shiba Inu’yu da aynı ölçüde yukarı taşıyacağı yönünde net bir çıkarım yapmak güçleşiyor. SHIB’in yeniden 2021 zirvesine yaklaşabilmesi için yalnızca genel piyasa döngüsünün değil, varlığa özgü talep dinamiklerinin de belirgin biçimde güçlenmesi gerekecek.