🚨 Peter Schiff, Bitcoin'in enflasyona karşı koruma olmadığını savundu.

Altın yatırımcısı ve uzun süredir Bitcoin eleştirileriyle tanınan Peter Schiff, kripto para piyasasına yönelik sert çıkışlarını yeniden gündeme taşıdı. Schiff, Bitcoin’in altın, hisse senetleri ve gayrimenkul gibi geleneksel varlıklarla aynı çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Varlık karşılaştırmasına itiraz etti

Tartışma, kripto analisti Quinten Francois’nin küresel piyasalardaki büyüklük karşılaştırmasını paylaşmasının ardından başladı. Francois, altının Bitcoin’den yaklaşık 20 kat, küresel hisselerin yaklaşık 100 kat ve küresel gayrimenkul piyasasının 250 kattan fazla büyük olduğunu yazdı.

Schiff ise bu kıyaslamayı doğrudan reddetti. Peter Schiff, özellikle altın yanlısı görüşleriyle bilinen bir yatırımcı ve piyasa yorumcusu olarak öne çıkıyor. Schiff’e göre Bitcoin gerçek bir varlık değil ve bu nedenle değerinin altın, hisse senetleri ya da gayrimenkulle doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor.

Peter Schiff, Bitcoin’in gerçek bir varlık olarak görülemeyeceğini ve bu nedenle altın, hisseler ya da gayrimenkulle aynı ölçekte değerlendirilmemesi gerektiğini savunuyor.

Enflasyon koruması tezini reddetti

Schiff, Bitcoin’in enflasyona karşı koruma aracı olduğu yönündeki görüşe de açık biçimde karşı çıktı. 21 Ağustos tarihli paylaşımında, yatırımcıların yükselen fiyatlara karşı korunmak için Bitcoin’e yönelmesi gerektiği fikrine katılmadığını söyledi.

Bazı yatırımcıların Bitcoin’i bu şekilde gördüğünü kabul eden Schiff, buna rağmen bu yaklaşımın hatalı olduğunu öne sürdü. Ona göre enflasyona karşı korunmak isteyen yatırımcılar için altın ve gümüş gibi geleneksel değerli metaller daha uygun bir tercih oluşturuyor.

Schiff, enflasyona karşı korunmak isteyen yatırımcıların Bitcoin yerine altın veya gümüşü tercih etmesi gerektiğini savunuyor.

Fiyat performansı görüşünü değiştirmedi

Bitcoin’in yıllar içindeki güçlü yükselişi de Schiff’in tutumunu yumuşatmadı. 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Bitcoin’den büyük kazanç sağlama fırsatını kaçırmış olabileceğini kabul etti; ancak bunun artık geride kaldığını vurguladı.

Schiff, daha uzun bir zaman dilimine bakıldığında Bitcoin sahibi olmamanın kendisi açısından daha iyi bir sonuç verdiğini iddia etti. Ayrıca Bitcoin’i uzun süre elde tutan yatırımcıların, satış yapmayarak önemli bir fırsatı kaçırdığını ileri sürdü.

Yapay zeka bağlantısına da karşı çıktı

Schiff, Bitcoin’in yapay zeka temasıyla birlikte anılmasına yönelik girişimlere de mesafeli yaklaştı. Bazı piyasa savunucularının, yatırımcıların Bitcoin’i yapay zeka yükselişinin bir parçası gibi görmesini istediğini öne sürdü.

Schiff’e göre burada kurulan ilişki ters yönde işliyor olabilir. Yapay zekanın Bitcoin için destekleyici bir unsur değil, doğrudan bir tehdit oluşturduğunu savunan Schiff, bu görüşüyle dijital varlıkların yeni teknoloji anlatılarıyla güç kazandığı tezine de karşı çıktı.