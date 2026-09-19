BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 83 bin ila 86 bin dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de 83 bin ila 86 bin dolar aralığı kritik direnç bölgesi olarak öne çıktı.
  • 📊 $BTC fiyatı 81 bin dolar çevresinde kalırken SOPR göstergesi 1 seviyesinin üzerinde seyretti.
  • ⚙️ CryptoQuant verileri ağın hashrate değerinde yeniden yükseliş görüldüğünü ortaya koydu.
  • 📉 76 bin ila 78 bin dolar aralığı, son toparlanmanın korunup korunmadığını gösterecek ana destek bölgesi olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin 81.300 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte 77.968 dolar ile 81.675 dolar arasında dalgalandı. Son toparlanma, fiyatı hem türev piyasalardaki pozisyonlanmanın hem de geçmişte oluşan arz birikiminin önem kazandığı bir bölgeye yeniden yaklaştırdı.

İçindekiler
1 SOPR verisi toparlanmayı destekliyor
2 83 bin ila 86 bin dolar aralığında yoğun arz bulunuyor
3 Teknik görünüm kısa vadede karışık seyrediyor
4 Ağ gücündeki artış temel görünümü güçlendiriyor

SOPR verisi toparlanmayı destekliyor

Glassnode verilerine göre varlık bazında düzeltilmiş SOPR göstergesi 1,0 eşik seviyesinin üzerine çıktı. Bu durum, zincir üzerinde hareket eden Bitcoin’lerin ortalama olarak zararla değil karla el değiştirdiğine işaret ediyor. Glassnode, zincir üstü veri analiziyle tanınan bir piyasa araştırma şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: SOPR, harcanan coin’lerin karda mı yoksa zararda mı taşındığını gösteren zincir üstü bir göstergedir. Varlık bazında düzeltilmiş sürüm ise aynı kişi ya da kurumun kendi cüzdanları arasındaki transferleri ayıklayarak ekonomik açıdan daha anlamlı işlemlere odaklanır.

Göstergenin 1 seviyesinin üzerinde kalması, kar satışlarının şu aşamada fiyat üzerinde ani bir bozulma yaratmadığını düşündürüyor. Talebin satışları karşılayabilmesi halinde piyasa dengesi korunabiliyor. Son verilerde SOPR’nin tek günlük sıçramayla sınırlı kalmaması da dikkat çekiyor.

Glassnode, varlık bazında düzeltilmiş SOPR’nin 1 seviyesinin üzerinde kalmasının genellikle yükseliş döngülerine eşlik ettiğini, yeniden bu seviyenin altına inilmesinin ise talepte zayıflamaya işaret edebileceğini belirtiyor.

83 bin ila 86 bin dolar aralığında yoğun arz bulunuyor

Glassnode, Bitcoin için bir sonraki önemli direnç bölgesini 83.000 dolar ile 86.000 dolar arasında tanımlıyor. Eylül ayı analizine göre uzun vadeli yatırımcı maliyet tabanı, vadeli işlem tasfiye haritası ve kurumsal ETF başabaş seviyeleri aynı bantta kesişiyor.

Bu aralıkta yaklaşık 1,07 milyon BTC satın alındı. Bu da söz konusu bölgede kayda değer bir arz birikimi oluştuğunu gösteriyor. Ayrıca vadeli işlem piyasasında 82.000 dolar ile 86.000 dolar arasında yoğun kısa pozisyon tasfiye seviyeleri bulunuyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Ana direnç bölgesi83.000 ila 86.000 dolarArz ve tasfiye kümelenmesi
Kısa pozisyon tasfiye alanı82.000 ila 86.000 dolarYukarı yönlü hareketi hızlandırabilir
Yakın destek bölgesi76.000 ila 78.000 dolarToparlanmanın korunması için izleniyor

Fiyat bu bölgeye girerse kısa pozisyonlar baskı altına girebilir ve zorunlu kapanışlar ek alım yaratabilir. Bununla birlikte tasfiye seviyelerinin varlığı tek başına sert bir sıkışmanın kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Glassnode, 83 bin ila 86 bin dolar bandını birden fazla bağımsız veri setiyle güçlenen bir tavan bölgesi olarak değerlendiriyor.

Teknik görünüm kısa vadede karışık seyrediyor

TradingView teknik özetinde kısa vadeli tablo nötr görünüyor. Buna karşılık hareketli ortalamalar daha güçlü bir görünüm sunuyor. Bitcoin, 74.242 dolar civarındaki 50 günlük üssel hareketli ortalamanın ve 73.278 dolar yakınındaki 200 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Momentum göstergeleri ise aynı ölçüde net değil. Göreceli Güç Endeksi 64 civarında bulunurken aşırı alım eşiği kabul edilen 70 seviyesinin altında kalıyor. Awesome Oscillator ve Momentum göstergeleri pozitif sinyal üretse de MACD tarafında satış sinyali öne çıkıyor.

Fibonacci hesaplamaları 81.430 dolar ve 85.970 doları direnç olarak işaret ederken, Camarilla seviyeleri 82.098 dolar ve 83.862 doları sıradaki direnç noktaları arasında gösteriyor. Aşağıda ise 76.808 dolar ile 75.044 dolar destek olarak izleniyor.

Ağ gücündeki artış temel görünümü güçlendiriyor

CryptoQuant verileri, Bitcoin ağının gerçek hashrate değerinde son düşüşün ardından yeniden yükseliş eğilimi görüldüğünü ortaya koydu. Hashrate, ağı güvence altına alan toplam hesaplama gücünü ölçüyor. Bu göstergedeki artış, madencilik rekabetinin yükseldiğine ve ağ dayanıklılığının güçlendiğine işaret edebiliyor.

Yine de hashrate ile fiyat arasında doğrudan ve kısa vadeli bir ilişki kurulmuyor. Enerji maliyetleri, donanım verimliliği, ağ zorluğu ve Bitcoin fiyatı madencilik ekonomisini birlikte etkiliyor. Buna rağmen hesaplama gücündeki kalıcı artış, piyasanın teknik görünümüne temel tarafta ek destek sağlıyor.

Peter Brandt de Bitcoin’in kısa süreli olarak 76.000 doların altına sarktıktan sonra güçlü biçimde toparlandığı bir grafik yapısına dikkat çekti. Brandt, bu görünümü bir sıçrama tahtası formasyonu olarak tanımladı. Ancak bu teknik gözlem, tek başına gelecekteki fiyat yönünü kesinleştirmiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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