Bitcoin 82 bin doları yeniden test ederken analistler 100 bini izliyor

Bitcoin, 82 bin dolar seviyesini aşmak için ağustos sonundan bu yana üçüncü kez atak yaptı. CoinGecko verilerine göre BTC son 24 saatte ve son bir haftada yaklaşık %5, son bir ayda ise %17’nin üzerinde yükseldi. Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlık olarak küresel dijital varlık piyasasının yönü üzerinde belirleyici etkisi bulunan bir konumda yer alıyor.

Yükselişe rağmen baskı unsurları gündemde kaldı

Son yükseliş, riskli varlıklar açısından olumsuz kabul edilen bazı gelişmelere rağmen gerçekleşti. ABD Merkez Bankası’nın faizi 25 baz puan artırması ve CLARITY Act tasarısının ABD Senatosu’ndan geçememesi, kripto piyasası üzerinde kalıcı bir baskı oluşturmadı. Buna karşın Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini sürdürmesi, yatırımcıların makro gelişmeleri farklı bir çerçevede fiyatladığına işaret ediyor.

Bitcoin’in son yükselişi, faiz artışı ve Senato’daki olumsuz oylamaya rağmen geldi. Bu tablo, son dönemde negatif başlıkların kripto piyasasında beklenen ölçüde kalıcı bir satış baskısı yaratmadığını gösteriyor.

Ağustos sonundaki hareketlilikte ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarını artıracağını açıklaması öne çıktı. Piyasadaki likidite koşullarının gevşemesi, kripto varlıklara da alım yönlü yansımış olabilir. Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray’da düzenlenen kripto etkinliği de piyasada olumlu algılanan başlıklar arasında yer aldı. Senato’nun CLARITY Act’e karşı oy kullanmasının ardından Bitcoin 75 bin dolar düzeyine kadar gerilese de sonraki günlerde kayıplarını geri aldı.

Enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri etkili olabilir

Bitcoin’deki son ivmenin arkasında düşen petrol fiyatları da bulunabilir. Enerji maliyetlerindeki gerileme, enflasyonun hız kesebileceği beklentisini destekliyor. Bu görünüm, ABD Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemde faiz indirimine yönelebileceği düşüncesini güçlendirirken, risk iştahını da artırmış görünüyor.

Buna rağmen yükselişin ne kadar kalıcı olacağı belirsizliğini koruyor. Faizler halen yüksek seviyelerde bulunuyor ve ABD Hazinesi’nin ilerleyen dönemde nakit dengesini yeniden güçlendirmesi gerekebilir. Böyle bir senaryoda piyasadaki likiditenin bir bölümünün kripto varlıklardan çıkıp yeniden ABD tahvillerine yönelmesi olasılığı masada kalıyor.

Yıl sonu beklentilerinde 100 bin dolar seviyesi öne çıkıyor

Piyasadaki temkinli havaya karşın bazı analistler yılın son bölümünde kripto varlıklarda daha güçlü bir hareket bekliyor. Varlık yönetimi ve araştırma şirketi Bernstein, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar 100 bin dolar seviyesini yeniden kazanabileceğini öngörüyor. Bu seviyenin aşılması halinde piyasada daha geniş çaplı bir yükseliş dalgası görülebileceği değerlendiriliyor.

Bernstein, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar 100 bin doları yeniden görebileceğini öngörüyor. Bu eşik, piyasadaki bir sonraki güçlü yükselişin önemli dönüm noktalarından biri olarak izleniyor.

Kısa vadede ise 82 bin dolar seviyesi, piyasanın yön arayışında kritik eşik olmayı sürdürüyor. Bitcoin bu seviyeyi kalıcı biçimde aşarsa son haftalardaki toparlanma daha güçlü bir zemine oturabilir. Aksi durumda yatırımcıların makroekonomik gelişmelere ve likidite koşullarına duyarlılığı yeniden artabilir.