JPMorgan, Bitcoin’in uzun vadede altını geride bırakabileceğini açıkladı

JPMorgan analistleri, Bitcoin‘in uygun koşullar oluşursa altından daha iyi performans gösterebileceğini değerlendirdi. Kurumun analizine göre, özellikle borsa yatırım fonları tarafında koruma amaçlı işlemlerin azalması halinde Bitcoin’e yönelik ilgi güçlenebilir. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas da Bitcoin ETF’lerinin yönetilen varlık büyüklüğü açısından altını üçe katlayabileceği öngörüsünü paylaştı.

Altının piyasa değeriyle aynı seviyede hesap

Mevcut verilere göre altının toplam piyasa değeri 30 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin arzı ise yaklaşık 20 milyon adet düzeyinde. Bu iki veri esas alındığında, Bitcoin’in toplam piyasa değeri altınla eşitlenirse bir BTC’nin teorik fiyatı yaklaşık 1,5 milyon dolar oluyor. Bu senaryo, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık %1900’lük bir artışa işaret ediyor.

JPMorgan analistleri, ETF kaynaklı koruma işlemlerindeki baskının hafiflemesi durumunda Bitcoin’in altına kıyasla daha güçlü bir performans sergileyebileceğini değerlendiriyor.

JPMorgan, dünyanın en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor ve küresel piyasalara ilişkin analizleri yakından izleniyor. Kurumun bu değerlendirmesi, Bitcoin’in dijital değer saklama aracı olarak altınla kıyaslanmasına ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

Uzun vadeli fiyat beklentileri

Bitcoin’in 1 milyon dolar eşiğini aşabileceğine yönelik beklentiler yeni değil. Binance kurucusu Changpeng Zhao, Strategy kurucusu Michael Saylor ve ARK Invest CEO’su Cathie Wood, önümüzdeki on yılda BTC’nin 1 milyon dolar ile 1,5 milyon dolar aralığına ulaşabileceğini öngören isimler arasında yer alıyor.

Eric Balchunas, Bitcoin ETF’lerinin varlık büyüklüğü bakımından altını üçe katlayabileceğini öngörüyor.

Son fiyat hareketi ve baskı unsurları

Bitcoin, ağustos sonu ile eylül başında yukarı yönlü bir ivme yakalayarak 81.000 dolara kadar tırmandı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve ardından düzeltme geldi. Fiyat, ABD Senatosu’nun uzun süredir beklenen CLARITY Act tasarısına karşı oy kullanmasının ardından 75.000 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa üzerindeki bir diğer baskı da ABD Merkez Bankası’nın faizleri 25 baz puan artırması oldu. Daha yüksek faiz ortamı, yatırımcıların risk seviyesi yüksek görülen varlıklardan uzaklaşmasına yol açabiliyor. Bu nedenle kripto varlıklar üzerinde kısa vadede baskının sürmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

Yıl sonuna ilişkin beklentiler

Buna karşın bazı piyasa uzmanları, yılın son bölümünde kripto varlıklarda yeniden ivme oluşabileceğini düşünüyor. Bernstein analistleri, Bitcoin’in 2026 sonuna kadar yeniden 100.000 dolar seviyesini görebileceğini öngörüyor. Bu seviyenin geri alınması halinde, daha geniş kripto piyasasında yeni bir yükseliş dalgası ihtimali gündeme gelebilir.