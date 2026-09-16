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Senato oylaması sonrası kripto piyasasında satış baskısı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Senato’daki CLARITY Act oylaması başarısız olunca kripto piyasasında satış hızlandı.
  • 📉 Bitcoin 76 bin dolara, Ethereum 2 bin 400 dolara inerken $XRP 1,29 dolar civarına çekildi.
  • 🏛️ Tasarı 49’a 50 oyda kaldı ve ilerleme için gereken 60 oya ulaşamadı.
  • 📅 Piyasa şimdi 16 Eylül’de açıklanacak Fed faiz kararına odaklandı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin 76 bin dolar, Ethereum 2 bin 400 dolar ve XRP 1,29 dolar civarında işlem görürken, ABD Senatosu’nda CLARITY Act için yapılan usul oylamasının başarısız olması piyasada sert satışları beraberinde getirdi. Oylamanın ardından Bitcoin yaklaşık %4 geriledi, Ethereum’daki düşüş %6’yı aştı, XRP ise üçlü arasında daha sert kayıp yaşadı.

İçindekiler
1 CLARITY Act oylaması beklentiyi karşılamadı
2 Gözler Fed kararına çevrildi
3 Bitcoin, Ethereum ve XRP’de kritik eşikler öne çıktı

CLARITY Act oylaması beklentiyi karşılamadı

CLARITY Act için Senato’daki usul oylaması 49’a karşı 50 oyla sonuçlandı. Tasarının ilerleyebilmesi için gereken 60 oy eşiğine ulaşılamadı. Sonuç, özellikle haftalardır bu oylamaya göre pozisyon alan yatırımcılar açısından dikkat çekici bir kırılma yarattı.

CLARITY Act, dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçevenin netleşmesine dönük bir girişim olarak izleniyordu. Bu nedenle oylamadaki başarısızlık, yalnızca siyasi bir gelişme değil, aynı zamanda kısa vadeli piyasa beklentilerini doğrudan etkileyen bir unsur haline geldi.

Senato’daki 49’a 50’lik sonuç, CLARITY Act’in ilerlemesi için gereken 60 oya ulaşılamadığını ortaya koydu.

Gözler Fed kararına çevrildi

Piyasanın odağında şimdi ABD Merkez Bankası’nın 16 Eylül tarihli faiz kararı bulunuyor. Piyasa fiyatlamaları, 25 baz puanlık faiz artışının güçlü beklenti haline geldiğine işaret ediyor. Bu tablo, düzenleme kaynaklı baskının ardından makroekonomik risklerin de yeniden öne çıktığını gösteriyor.

Fed’den daha yumuşak tonda mesajlar gelmesi halinde Bitcoin’de toparlanma alanı açılabilir. Buna karşılık ek sıkılaşma sinyali verilmesi, ABD tahvil getirilerini yüksek tutarak riskli varlıklar üzerindeki baskının sürmesine yol açabilir. Böyle bir senaryoda Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesini yeniden zorlaması daha güç hale gelebilir.

Fed’in daha sıkı bir duruş sinyali vermesi, tahvil getirilerini yüksek tutabilir ve Bitcoin’in 80 bin dolar eşiğine dönüşünü zorlaştırabilir.

Bitcoin, Ethereum ve XRP’de kritik eşikler öne çıktı

Bitcoin, Senato oylaması öncesinde de 80 bin ila 82 bin dolar aralığını kalıcı destek bölgesine çevirmekte zorlanıyordu. Son geri çekilme ile birlikte piyasa için ilk psikolojik eşik yeniden 80 bin dolar oldu. Bu seviyenin aşılması, kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

Ethereum ise Fed kararı öncesine 2 bin 400 dolar civarında girdi. Kısa süre önce 2 bin 500 dolar çevresinde dengelenmeye çalışan varlıkta görünüm tersine döndü. 2 bin 400 ila 2 bin 500 dolar bandının yeniden kazanılması, alıcıların piyasaya döndüğüne dair ilk işaretlerden biri olabilir.

XRP, Senato oylamasının ardından 1,28 ila 1,29 dolar bandına çekilerek en sert darbeyi alan varlık oldu. Buna rağmen söz konusu yasal girişimin başarısız olması, XRP’nin ABD’deki mevcut hukuki konumunu doğrudan ortadan kaldırmıyor. Yine de Fed’den gelebilecek daha sert mesajlar, düzenleme kaynaklı satışın hemen ardından ek makro baskı yaratabilir.

VarlıkGüncel seviyeÖne çıkan eşik
Bitcoin76 bin dolar80 bin dolar
Ethereum2 bin 400 dolar2 bin 400 ila 2 bin 500 dolar
XRP1,28 ila 1,29 dolarFed kaynaklı ek baskı riski
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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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