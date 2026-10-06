Wintermute, kripto boğa döngüsünün henüz erken aşamada olduğunu açıkladı

Wintermute’un yayımladığı son rapor, ABD borç piyasasındaki baskıya rağmen dijital varlıklardaki yükseliş eğiliminin sona ermediğine işaret etti. Şirket, kripto piyasasına giriş için fırsatın kaçtığı yönündeki görüşe katılmadı ve küresel boğa trendinin halen erken evrede bulunduğunu savundu. Wintermute, kripto piyasasında likidite sağlayan önde gelen piyasa yapıcılar arasında yer alıyor.

Bitcoin’de yönü makro koşullar belirliyor

Ekim 2026 itibarıyla Bitcoin haftalık bazda %2,4 yükselerek 86.100 dolarda tutundu. Rapora göre alıcıların son dönemdeki en önemli kazanımı 82.500 dolar seviyesinin korunması oldu. Bu seviyenin artık güçlü bir eşik haline geldiği değerlendirilirken, bir sonraki izlenecek bölge 90.000 ile 95.000 dolar aralığı olarak öne çıktı.

Wintermute, dijital varlıklardaki küresel boğa eğiliminin döngünün henüz erken safhasında bulunduğunu değerlendiriyor.

Bununla birlikte Bitcoin’deki hareketin yalnızca kriptoya özgü gelişmelerle şekillenmediği vurgulandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi %5,35’e, 30 yıllık tahvil getirisi ise %5,6’ya çıktı. Bu seviyeler 2008’den bu yana görülen en yüksek noktalar arasında yer aldı.

Bitcoin ile S&P 500 arasındaki korelasyonun artması, hisse senetlerinde yaşanabilecek bir zayıflamanın kripto varlıklar üzerinde dolaylı baskı kurabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle piyasanın kısa vadeli yönünde geleneksel finansal koşulların belirleyici olmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.

NEAR ve XRP’deki duraklama zayıflık değil

Wintermute, NEAR ve XRP gibi büyük altcoinlerde kısa süreli bir soluklanmanın piyasa açısından olumsuz bir tablo oluşturmadığını kaydetti. Şirket, son üç aydaki altcoin rallisinin olgun bir aşamaya ulaştığını, bu nedenle kısa vadede yerel bir duraklamanın olağan görülebileceğini aktardı.

Altcoin endeksi haftalık bazda %1,1 gerileyerek ağustos başından bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Aynı dönemde güçlü temellere sahip projelerin yatay seyretmesine karşılık, düşük piyasa değerine sahip ve zayıf görülen tokenlerde daha sert hareketler başladı. Sermayenin, henüz yükselmemiş olmaları nedeniyle ikinci kademe varlıklara kaydığı belirtildi.

Wintermute analistleri, düşük kaliteli coinlere bu aşamada yönelmenin piyasaya geç kalanlar için klasik bir tuzak niteliği taşıdığını vurguluyor.

Şirkete göre NEAR ve XRP’de görülen sakinleşme, sağlıklı bir konsolidasyon anlamına geliyor. Bu görünüm, uzun vadeli trend yapısının bozulduğuna değil, piyasanın yeni bir denge aradığına işaret ediyor olabilir.

Piyasada gözler 3 Kasım tarihine çevrildi

Wintermute analistleri, piyasanın olgunluğunu en büyük 250 kripto para içindeki değişim üzerinden takip ediyor. Raporda, geçmiş döngülerin ağır topları yerini giderek yeni teknoloji temalarına bırakırken, 2024’te DePIN ve yapay zeka odaklı projelerle atılan temelin 2025 başında yapay zeka ajanlarıyla genişlediği hatırlatıldı.

Ekim 2026 verileri, yüksek kaliteli piyasa değerinde istikrarlı artışa işaret etti. Bu rotasyonun önceki yıllardaki örneklerle benzerlik taşıdığı, dolayısıyla altcoinlerin mevcut döngüde kalıcı ve güçlü piyasa oyuncularına dönüşme ihtimalini desteklediği değerlendirildi. Piyasanın şimdi 3 Kasım’daki ABD ara seçimlerini izlediği, bu tarihten sonra tahvil piyasasına ilişkin belirsizliğin azalmasının yeni zirveler için alan açabileceği öngörüldü.