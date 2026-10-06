Arbitrum, Paxos’un USDG stabilcoin’ini ağında kullanıma açtı

Paxos tarafından ihraç edilen stabilcoin Global Dollar, kısa adıyla USDG, Arbitrum ağına açıldı. Böylece Arbitrum, Global Dollar Network’e katılan ağlar arasına girdi. Açıklamaya göre USDG, Arbitrum One üzerinde yerel olarak çıkarıldı ve çeşitli merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanılmaya başladı.

DAO teklifi ve teşvik planı

İlk aşamada Fluid, Morpho, GMX ve Maple gibi protokoller USDG entegrasyonunu devreye aldı. Kraken, USDG için yatırma ve çekme işlemlerini destekleyecek. Stargate ise Arbitrum ile diğer blokzincirler arasında transfer imkanı sunacak.

ArbitrumDAO’ya sunulan bir teklif, USDG büyümesini ağın stratejik hedeflerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. Teklifte, benimsenmeyi artırmak için teşvik programına 100 milyon ARB eklenmesi yer alıyor. Ayrıca Arbitrum hazinesindeki varlıkların USDG likiditesini desteklemek amacıyla kullanılması ve stabilcoini sistemlerine entegre eden işletmelerin Arbitrum Foundation’dan destek başvurusu yapabilmesi öngörülüyor.

Arbitrum’un Global Dollar Network ortağı olarak USDG faaliyetlerinden doğan ödüllerden pay alması ve bu gelirin benimsenme ile ekosistem gelişimine yönlendirilmesi planlanıyor.

Arbitrum’daki stabilcoin büyüklüğü

Arbitrum Foundation verilerine göre ağ üzerinde halihazırda yaklaşık 4 milyar dolar değerinde stabilcoin bulunuyor. DeFiLlama verileri ise USDG’nin yaklaşık 3,09 milyar dolarlık dolaşımla piyasa değeri bakımından yedinci büyük stabilcoin konumunda olduğunu gösteriyor. Arzın büyük bölümü şu anda X Layer, Robinhood Chain ve Solana üzerinde yoğunlaşıyor.

Paxos, blokzincir tabanlı finansal altyapı ve dijital varlık hizmetleri sunan düzenlenmiş bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. USDG’nin Arbitrum’a gelişi, ağın yalnızca kripto yerel uygulamalarla sınırlı kalmadığını ve geleneksel varlıkların zincire taşındığı finans platformları için de altyapı rolü üstlendiğini ortaya koyuyor.

Robinhood Chain etkisi

Bu dönüşümün en görünür örneklerinden biri Robinhood Chain oldu. Şubat ayında halka açık test ağını başlatan proje, temmuzda ana ağını kullanıma sundu. Ethereum katman 2 mimarisiyle Arbitrum altyapısı üzerinde kurulan ağ, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları ve dijital varlıklar için tasarlandı. Platformda günün her saati işlem, borç verme piyasaları ve vadeli sürekli işlem altyapısı hedefleniyor.

Standard Chartered, Robinhood Chain’in Arbitrum ekonomisinde değişime işaret edebileceğini ve altyapı üzerinde uygulama geliştiren şirketlerin oluşturduğu net protokol gelirinin yüzde 10’unun ağa aktarılacağını değerlendiriyor.

ARB için uzun vadeli beklenti

Standard Chartered geçen ay yayımladığı değerlendirmede, bu gelir modeli ile varlık tokenizasyonundaki büyümenin birleşmesinin ARB için uzun vadeli bir destek unsuru oluşturabileceğini kaydetti. Banka, ARB fiyatının 2030 yılına kadar 10 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Bu seviye, söz konusu değerlendirme sırasındaki fiyata göre yaklaşık 70 katlık bir fark anlamına geliyor.

Banka ayrıca tokenize edilmiş varlıkların toplam büyüklüğünün 2028 sonuna kadar 4 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Daha fazla varlığın blokzincir altyapısına taşınması halinde Arbitrum’un bu süreçten fayda sağlayabilecek ağlar arasında yer alabileceği değerlendiriliyor.