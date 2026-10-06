STABILCOIN

Arbitrum, Paxos’un USDG stabilcoin’ini ağında kullanıma açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arbitrum, Paxos'un çıkardığı $USDG stabilcoin'ini ağında kullanıma açtı.
  • 📌 USDG, Arbitrum One üzerinde yerel olarak çıkarıldı ve Kraken ile çeşitli DeFi protokollerine entegre edildi.
  • 📊 ArbitrumDAO'ya sunulan teklif, benimsenmeyi artırmak için 100 milyon ARB teşviki içeriyor.
  • 🧭 Standard Chartered, 2028 sonunda 4 trilyon dolara ulaşması beklenen tokenizasyon dalgasında Arbitrum'un öne çıkabileceğini değerlendiriyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Paxos tarafından ihraç edilen stabilcoin Global Dollar, kısa adıyla USDG, Arbitrum ağına açıldı. Böylece Arbitrum, Global Dollar Network’e katılan ağlar arasına girdi. Açıklamaya göre USDG, Arbitrum One üzerinde yerel olarak çıkarıldı ve çeşitli merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanılmaya başladı.

İçindekiler
1 DAO teklifi ve teşvik planı
2 Arbitrum’daki stabilcoin büyüklüğü
3 Robinhood Chain etkisi
4 ARB için uzun vadeli beklenti

DAO teklifi ve teşvik planı

İlk aşamada Fluid, Morpho, GMX ve Maple gibi protokoller USDG entegrasyonunu devreye aldı. Kraken, USDG için yatırma ve çekme işlemlerini destekleyecek. Stargate ise Arbitrum ile diğer blokzincirler arasında transfer imkanı sunacak.

ArbitrumDAO’ya sunulan bir teklif, USDG büyümesini ağın stratejik hedeflerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. Teklifte, benimsenmeyi artırmak için teşvik programına 100 milyon ARB eklenmesi yer alıyor. Ayrıca Arbitrum hazinesindeki varlıkların USDG likiditesini desteklemek amacıyla kullanılması ve stabilcoini sistemlerine entegre eden işletmelerin Arbitrum Foundation’dan destek başvurusu yapabilmesi öngörülüyor.

Arbitrum’un Global Dollar Network ortağı olarak USDG faaliyetlerinden doğan ödüllerden pay alması ve bu gelirin benimsenme ile ekosistem gelişimine yönlendirilmesi planlanıyor.

Arbitrum’daki stabilcoin büyüklüğü

Arbitrum Foundation verilerine göre ağ üzerinde halihazırda yaklaşık 4 milyar dolar değerinde stabilcoin bulunuyor. DeFiLlama verileri ise USDG’nin yaklaşık 3,09 milyar dolarlık dolaşımla piyasa değeri bakımından yedinci büyük stabilcoin konumunda olduğunu gösteriyor. Arzın büyük bölümü şu anda X Layer, Robinhood Chain ve Solana üzerinde yoğunlaşıyor.

Paxos, blokzincir tabanlı finansal altyapı ve dijital varlık hizmetleri sunan düzenlenmiş bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. USDG’nin Arbitrum’a gelişi, ağın yalnızca kripto yerel uygulamalarla sınırlı kalmadığını ve geleneksel varlıkların zincire taşındığı finans platformları için de altyapı rolü üstlendiğini ortaya koyuyor.

Robinhood Chain etkisi

Bu dönüşümün en görünür örneklerinden biri Robinhood Chain oldu. Şubat ayında halka açık test ağını başlatan proje, temmuzda ana ağını kullanıma sundu. Ethereum katman 2 mimarisiyle Arbitrum altyapısı üzerinde kurulan ağ, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları ve dijital varlıklar için tasarlandı. Platformda günün her saati işlem, borç verme piyasaları ve vadeli sürekli işlem altyapısı hedefleniyor.

Standard Chartered, Robinhood Chain’in Arbitrum ekonomisinde değişime işaret edebileceğini ve altyapı üzerinde uygulama geliştiren şirketlerin oluşturduğu net protokol gelirinin yüzde 10’unun ağa aktarılacağını değerlendiriyor.

ARB için uzun vadeli beklenti

Standard Chartered geçen ay yayımladığı değerlendirmede, bu gelir modeli ile varlık tokenizasyonundaki büyümenin birleşmesinin ARB için uzun vadeli bir destek unsuru oluşturabileceğini kaydetti. Banka, ARB fiyatının 2030 yılına kadar 10 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Bu seviye, söz konusu değerlendirme sırasındaki fiyata göre yaklaşık 70 katlık bir fark anlamına geliyor.

Banka ayrıca tokenize edilmiş varlıkların toplam büyüklüğünün 2028 sonuna kadar 4 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Daha fazla varlığın blokzincir altyapısına taşınması halinde Arbitrum’un bu süreçten fayda sağlayabilecek ağlar arasında yer alabileceği değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Zayıf ABD istihdam verisi Bitcoin’i 86 bin doların üzerine taşıdı

Abracadabra, MIM stablecoin’ini kapatıp tasfiye etmeyi oyluyor

Morgan Stanley dijital varlık laboratuvarını devreye aldı

Stabilcoinlerde sabit fiyatı koruyan temel unsur güven olmaya devam ediyor

David Schwartz, stabilcoin ödemelerinde arayüz hatasına işaret etti

WTO, stablecoin düzenlemelerindeki dağınıklığın ticareti yavaşlattığını açıkladı

MoneyGram, Kolombiya’da stabilcoin destekli Visa kartını kullanıma sundu

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum, Glamsterdam güncellemesini Sepolia test ağında devreye aldı
Bir Sonraki Yazı Wintermute, kripto boğa döngüsünün henüz erken aşamada olduğunu açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

DeepSeek, halka arz öncesi turda 12 milyar dolar toplamaya hazırlanıyor
BITCOIN (BTC)
Nasdaq’ta işlem görecek Evernorth, XRP talebi beklentisini artırdı
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?