Merkeziyetsiz yapay zeka ağı Gonka AI, Ethereum köprüsünü hedef alan bir güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Zincir üstü incelemelere göre saldırgan, köprüdeki kritik bir anahtara erişim sağlayarak stabilcoin çekti ve karşılıksız Wrapped Gonka (WGNK) tokenleri bastı. Etkilenen varlıkların toplam değeri yaklaşık 1,06 milyon dolara ulaştı.

Saldırının boyutu ve etkilenen varlıklar

Onchain Lens verilerine göre saldırgan 884.800 dolarlık Tether ve USD Coin çekti. Buna ek olarak 172.000 dolar değerinde, dayanak varlıkla desteklenmeyen WGNK üretildi. Bu iki kalem birlikte değerlendirildiğinde toplam zarar 1,06 milyon dolar seviyesine çıktı.

Onchain Lens, saldırganın köprünün BLS grup anahtarına erişerek hem fon çekebildiğini hem de gerekli teminat olmadan WGNK basabildiğini aktardı.

Blockaid de olayın gerçekleştiğini doğruladı. Şirket, ilk uyarı anında yaklaşık beş işlem üzerinden 1,05 milyon dolar civarında varlığın ele geçirildiğini ve şüpheli hareketliliğin o sırada sürdüğünü bildirdi.

Köprüdeki zafiyet nasıl kullanıldı

Saldırı, Gonka AI’ın zincirler arası köprüsünü hedef aldı. Bu yapı, varlıkların Gonka AI’ın yerel ağı ile Ethereum arasında taşınmasını sağlıyor. Projenin teknik belgelerine göre Gonka’dan Ethereum’a para çekilebilmesi için doğrulayıcı kümesinden belirli kriptografik imzalar gerekiyor.

Bu imzalar, her ağ döneminde yenilenen BLS grup anahtarıyla doğrulanıyor. İncelemelere göre saldırgan, köprü üzerindeki dönemsel BLS grup anahtarını değiştirmeyi başardı. Böylece para çekimlerini onaylayan bölümü kontrol ederek rezervdeki stabilcoinleri çekti ve yerel zincirde gerekli varlık kilitlenmeden WGNK üretti.

Blockaid, ilk tespit anında saldırının devam ettiğini ve toplam kaybın yaklaşık beş işlemde 1,05 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Böyle olaylarda cüzdan hareketlerini ve zincir üstü akışı hızlı izlemek önem taşıyor. CryptoAppsy, özellikle anlık grafikler ve coin’e özel haber akışıyla Gonka AI çevresindeki gelişmelerin tek ekrandan takip edilmesine yardımcı olabilir. Kullanıcılar bu sayede hem fiyat tarafındaki yansımayı hem de yeni güvenlik açıklamalarını daha düzenli izleyebilir.

Fonların izlenmesi zorlaştı

Saldırı sonrası varlıklar Uniswap üzerinden ve birden fazla cüzdana aktarılmış durumda. Bu dağıtım yöntemi, fonların nihai adresini belirlemeyi zorlaştırıyor. Zincir üstü analitik şirketleri ile güvenlik firmalarının izlemesi, bundan sonraki süreçte daha da önem kazanacak.

Karşılıksız token basımı ise olayın ayrı bir risk boyutunu oluşturuyor. Rezervle desteklenmeyen bu varlıkların dolaşıma girmesi halinde, yalnızca köprü rezervleri değil piyasa güveni de baskı altında kalabilir. Şu aşamada Gonka AI tarafından kamuya açık ek teknik ayrıntılar veya telafi planına ilişkin yeni bir açıklama paylaşılmadı.