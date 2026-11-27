Japonya Merkez Bankası, tokenleştirilmiş piyasalarda otomatik işlemlerin sert satışları derinleştirebileceği uyarısında bulundu. Bankanın İcra Direktörü Kazushige Kamiyama, Tokyo’da Uluslararası Para Fonu seminerinde yaptığı konuşmada, özellikle akıllı sözleşmelerin fiyat düşüşü sırasında teminat taleplerini otomatik biçimde artırmasının yeni baskılar yaratabileceğini söyledi.

Otomatik satış mekanizmaları öne çıktı

Kamiyama’nın verdiği örneğe göre, bir varlığın fiyatı gerilediğinde akıllı sözleşme ek teminat isteyebilir. Borçlu taraf yeterli teminat sağlayamazsa, pozisyonu destekleyen varlıkların satışı otomatik olarak devreye girebilir. Bu tür satışların fiyatları daha da aşağı çekmesi ve finansal stresi kurumlar ile piyasalar arasında yayması ihtimal dahilinde görülüyor.

Kamiyama, daha hızlı mutabakatın her zaman daha verimli likidite yönetimi anlamına gelmediğini vurguladı.

Japonya Merkez Bankası, Japonya’nın para otoritesi olarak fiyat istikrarı ve finansal sistemin işleyişinden sorumlu kurumlar arasında yer alıyor. Banka, tokenleştirilmiş finansın sunduğu hız avantajına rağmen likidite akışının her koşulda sorunsuz işleyeceği varsayımına temkinli yaklaşıyor.

Stabilcoinler için itfa sorusu gündemde

Kamiyama, stabilcoinlerde temel sorunun da açık olduğunu belirtti: Nominal değeri 1 dolar olan bir token her zaman 1 dolar karşılığında nakde çevrilebilecek mi? Bunun sağlanabilmesi için ihraççıların rezervlerinin uygun şekilde düzenlenmesi ve merkez bankası parasına bağlanan yapının güvenilir olması gerekiyor.

Kamiyama, stabilcoin yapılarında rezerv denetiminin ve merkez bankası parasıyla bağlantının güvenilir biçimde kurulmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Banka ayrıca operasyonel taraftaki aksaklıklara da işaret etti. Bir finans kurumu, tokenleştirilmiş varlık işlemini ödeyebilecek kadar nakde sahip olsa bile, kullanılan ödeme sistemi o anda devre dışıysa transfer tamamlanamayabilir. Özellikle gecelik mutabakatta bu tür zamanlama sorunlarının öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Bu durumda bankaların işlem platformlarında ek nakit tutması gerekebilir. Buna karşılık, başka bir ağda bulunan nakdin ödeme anında kullanılamaması likidite yönetimini zorlaştırabilir. Merkez bankası bu nedenle hızlanan mutabakatın tek başına verimlilik garantisi vermediğini düşünüyor.

Tokenleştirilmiş devlet tahvilleri için test hazırlığı

Bununla birlikte sınır ötesi menkul kıymet işlemlerinde tokenleştirmenin fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Akıllı sözleşmeler, ödemenin ve menkul kıymet tesliminin aynı anda gerçekleşmesini sağlayarak alıcının ödeme yapıp varlığı teslim alamaması riskini azaltabilir.

Japonya Merkez Bankası, merkez bankasında hesabı bulunan finansal kuruluşlarla birlikte bir test ortamı kuruyor. Senaryolardan biri, tokenleştirilmiş Japon devlet tahvillerinin nakit mutabakatının nasıl yapılabileceğini incelemeyi içeriyor. Nakit ödeme için iki seçenek değerlendiriliyor: tokenleştirilmiş merkez bankası parası çıkarılması veya token işlem platformunun Japonya’daki mevcut ödeme altyapısına bağlanması.

Bu testlerin, finansal kuruluşların işlem mutabakatında karşılaştığı sorunlara önerilen çözümlerin yanıt verip veremeyeceğini ölçmesi bekleniyor. Japon devlet tahvilleri, ülkenin iç borçlanma araçları arasında yer alıyor ve finansal sistemde teminat ile fiyatlama açısından merkezi bir rol oynuyor.