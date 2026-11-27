Küresel borsalar, yapay zeka hisselerine ilginin yeniden güçlenmesi ve Çin’in piyasaya desteğini yinelemesiyle toparlanmasını sürdürdü. ABD’de tatil nedeniyle kısalan haftanın sonunda altın, gümüş, bitcoin ve platin yükselirken dolar ile ABD Hazine tahvilleri geriledi.

Piyasalardaki iyimserliğe rağmen yapay zeka yatırımlarının getirisi ve faizlerin yönüne ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Japonya’da hızlanan enflasyon faiz artışı beklentisini desteklerken Avrupa’da bütçe görüşmeleri ve merkez bankası yönetimi gündemde yer aldı.

Çin desteği ve teknoloji alımları borsaları yükseltti

Asya borsaları yüzde 1,8 yükseldi. Çin ana kara hisseleri, hükümetin piyasaya desteğini yenilemesinin ardından yüzde 4 değer kazandı.

Nasdaq 100 vadelileri yüzde 2,8, S&P 500 vadelileri yüzde 1,7 yükselerek iki endekste üç seansın ilk kazancına işaret etti. Avrupa hisse vadelileri de yüzde 0,7 arttı. ABD piyasaları, Şükran Günü’nün ardından kısaltılmış işlem seansına (yarım gün) hazırlanıyor.

Toparlanma, Nasdaq 100’ün çarşamba günü kısa süreliğine ayı piyasası bölgesine girmesinin ardından Wall Street’te gelen alımları izledi. Ancak şirketlerin yapay zekaya yaptığı büyük yatırımlardan yeterli getiri elde edip edemeyeceği sorusu, yatırımcıları temkinli tutuyor.

Altın, zayıflayan doların desteğiyle yüzde 2,8’e kadar yükselerek ons başına yaklaşık 3.670 dolara ulaştı. Gümüş yüzde 7,3, platin yüzde 5,3 değer kazandı. Doların zayıflaması, FED’in faiz artırabileceği beklentisine rağmen metalleri destekledi.

Dolar günlük bazda gerilese de aylık görünümde farklı bir tablo var. Yapay zeka hisselerindeki önceki satışlar ve yükselen faizlerin desteklediği güvenli liman talebi, doları son iki yılın en uzun aylık kazanç serisine taşıma yolunda tutuyor.

Japonya’da enflasyon hızlandı, Avrupa’da yeni başkanlık dönemi

Tokyo’da enflasyon bu yılın en yüksek hızına ulaştı. Gelişme, fiyat artışını yüzde 2 hedefi çevresinde tutmaya çalışan Japonya Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz artırmasını destekleyen bir veri oldu.

Avrupa Merkez Bankası’nın bir sonraki başkanı ise Pablo Hernandez de Cos olacak. De Cos, bölgenin enflasyonla mücadelesini ve tahvil piyasasında ortaya çıkabilecek olası çalkantılara karşı politika sürecini yönetecek.

Avrupa’da bütçe çıkmazı, Yeni Zelanda’da çoğunluk sorunu

Avrupa Birliği liderleri, Brüksel’deki zirvede uzun vadeli bütçe planı üzerinde uzlaşamadı. Ülkelerin müzakerelerde pozisyonlarını değiştirmemesi üzerine görüşmeler erken sonlandırıldı.

Yeni Zelanda’da açıklanan resmi seçim sonuçları da mevcut hükümetin ikinci dönemini zorlaştırdı. Üç partili merkez sağ koalisyon, 130 sandalyeli parlamentoda 65 sandalye kazandı. Seçim gecesindeki geçici sonuçlarda 67 olan sandalye sayısının düşmesi, koalisyonun mutlak çoğunluğa ulaşmasını engelledi.

Borsalardaki toparlanmanın temel desteğini Çin’in adımları ve teknoloji hisselerine dönüş oluşturuyor. Buna karşılık Japonya’da hızlanan enflasyon ve yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin şüpheler çözülmüş değil. Doların günlük düşüşüne rağmen aylık kazanç serisini koruması da kısa vadeli iyimserlik ile daha geniş piyasa eğiliminin ayrıştığını gösteriyor.