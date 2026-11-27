Binance, 0G tokeninin BNB Smart Chain üzerindeki sözleşme değişimini ve marjin platformundaki bakım takvimini açıkladı. 0G geçişinde eski sözleşmeye ait yatırma ve çekme işlemleri durdurulacak. Aralık ayındaki bakımda ise standart kullanıcıların belirli açık marjin emirleri iptal edilebilecek.

Platform ayrıca Wendy’s, Nvidia, Qualcomm, PayPal ve Western Digital temettülerinin ilgili bStocks sahiplerine yeniden yatırım yoluyla dağıtılmasını destekleyecek.

Marjin bakımında belirli açık emirler iptal edilebilecek

Binance Margin, 8 Aralık’ta Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında sistem bakımı yapacak. Düzenleme, Cross Margin, Isolated Margin ve Portfolio Margin kullanan standart kullanıcı hesaplarını kapsıyor.

Bakım sırasında zararı durdur ve kar al piyasa emirleri, takip mesafeli zararı durdur ve kar al emirleri, BBO emirleri, OCO/OTO/OPO/OTOCO/OPOCO emirleri ile otomatik borçlanma ve geri ödeme emirleri iptal edilebilecek.

Bu emir türleri bakım tamamlandığında normal işleyişine dönecek. Diğer emir türleri ve marjin hesabı işlevleri etkilenmeyecek.

0G sözleşmesi bire bir oranında değiştirilecek

0G’nin BNB Smart Chain üzerindeki sözleşme değişimi kapsamında, eski BEP20 tokenlerinin yatırma ve çekme işlemleri 30 Kasım’da Türkiye saatiyle 18.00’de durdurulacak. Bu saatten sonra eski sözleşmedeki tokenler için yatırma ve çekme desteği verilmeyecek.

Değişim 1:1 oranında gerçekleştirilecek ve kullanıcılar için teknik işlemleri Binance yürütecek. Yeni sözleşmenin adresi şöyle:

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Geçiş tamamlandıktan sonra yeni tokenlerin yatırma ve çekme işlemleri ayrıca duyuru yapılmadan açılacak. Spot, marjin, vadeli işlemler ve Binance Earn hizmetleri sözleşme değişiminden etkilenmeyecek.

Beş bStocks tokeninde temettüler yeniden yatırılacak

Binance; The Wendy’s Company, Nvidia, Qualcomm, PayPal ve Western Digital’in nakit temettü dağıtımlarını sırasıyla WENB, NVDAB, QCOMB, PYPLB ve WDCB sahipleri için destekleyecek.

Vergi kesintileri, ücretler, maliyetler ve diğer indirimlerden sonra kalan net temettü, aynı dayanak menkul kıymetin ilave paylarına veya pay kesirlerine yeniden yatırılacak. Uygun kullanıcılar dağıtımı ilgili bStocks tokenleri biçiminde alacak. Bu tokenleri zincir üzerinde tutan kullanıcılara temettü, çarpan ayarlamasıyla yansıtılacak.

Binance grup iştiraki BTech Holdings Limited tarafından ihraç edilen bStocks, ihraççının tuttuğu dayanak menkul kıymetlerdeki ekonomik menfaati temsil eden sertifikalar niteliğinde. Token sahipleri, ilgili borsa şirketinin hisselerine doğrudan sahip olmuyor.

Duyurularda kullanıcı açısından iki farklı operasyonel konu öne çıkıyor: 0G geçişinde eski sözleşmeye transfer yapılmaması, marjin bakımında ise belirli açık emirlerin iptal edilebilmesi. Temettü tarafında da dağıtım doğrudan nakit ödeme yerine, kesintiler sonrası yeniden yatırım mekanizmasıyla gerçekleştirilecek.