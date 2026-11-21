Kripto para borsası Binance, kullanıcıları sahte internet sitelerine karşı uyardı. Şirket, resmi platformu taklit eden bazı adreslerde farkın yalnızca tek bir harften ibaret olabildiğini, bu nedenle giriş yapılmadan önce internet adresinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

Tek harf farkı kullanıcıyı sahte siteye götürebiliyor

Binance, X üzerinden yaptığı paylaşımda, internet adresindeki çok küçük bir değişikliğin kullanıcıları sahte platformlara yönlendirebildiğini belirtti. Şirket, dolandırıcıların meşru platformları taklit ederek kullanıcı adı, parola ve diğer hesap bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Bazı durumlarda en büyük tehlike işareti yalnızca tek bir harf olabiliyor.

Borsa, kullanıcıların hesaplarına giriş yapmadan önce URL’yi iki kez kontrol etmesini istedi. Adresin gerçek olup olmadığından emin olmayan kullanıcılar için Binance Verify aracının kullanılabileceği kaydedildi. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot ve türev işlemler başta olmak üzere geniş ürün yelpazesi sunuyor.

Doğrulama aracı birden fazla kanal için kullanılabiliyor

Binance Verify sistemi üzerinden kullanıcılar bir URL’nin yanı sıra e posta adresi, telefon numarası, Telegram hesabı veya sosyal medya hesabının gerçekten Binance’a ait olup olmadığını kontrol edebiliyor. Şirket, bu aracın taklit girişimlerine karşı ek bir güvenlik katmanı sağladığını ifade etti.

Mini sözlük: Deepfake, yapay zeka ile üretilen ve bir kişinin görüntü ya da sesini gerçeğe çok yakın biçimde taklit eden sahte içerikleri ifade eder. Bu yöntem, özellikle kimlik taklidi ve finansal dolandırıcılık girişimlerinde giderek daha sık kullanılıyor.

Kimlik taklidi girişimleri kripto sektöründe yayılıyor

Şirket, kripto para ekosisteminde kimlik taklidi temelli dolandırıcılık girişimlerinin sessiz biçimde arttığını da belirtti. En kaygı verici yöntemlerden biri olarak deepfake öne çıkarken, kripto şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları gerçekçi görüntü ve seslerle taklit edilebiliyor.

Binance, kullanıcıların istenmeyen yatırım tavsiyelerine ve özel fırsat söylemleriyle yapılan yönlendirmelere temkinli yaklaşması gerektiğini, bilinmeyen bağlantılara tıklanmamasını öneriyor.

Dolandırıcıların WhatsApp, Telegram ve benzeri kanallar üzerinden her gün çok sayıda kişiye ulaştığı, bunu yaparken Binance çalışanlarının isimlerini, görsellerini ve unvanlarını kullandığı aktarıldı. Şirket, bu girişimlerin yatırım ilgisi ile dijital finans alanındaki güven duygusunu hedef aldığını bildirdi.

Binance, yapay zeka ve deepfake teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle sahte kişiliklerin artık daha inandırıcı hale geldiğini belirtti. Bu nedenle kullanıcıların beklenmedik mesajlara, doğrulanmamış bağlantılara ve kaynağı belirsiz tekliflere karşı daha dikkatli davranması isteniyor.