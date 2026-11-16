Binance kurucu ortağı Yi He, 100 milyon doları aşan düşüşü paylaştı

Binance kurucu ortağı Yi He, kripto piyasasındaki sert dalgalanma sürerken bireysel yatırımcılara sakin kalma çağrısı yaptı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’in yönetici kadrosunda yer alan Yi He’nin paylaşımı, Bitcoin’in 63.000 doları yeniden test ettiği dönemde piyasada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan portföy görüntüsü tartışma yarattı

Yi He, büyük kripto varlıkları elinde tutan yatırımcıların son düşüşler karşısında panik yapmaması gerektiğini savundu. Devam eden geri çekilmeyi geçici olarak nitelendiren Yi He, spot piyasada işlem yapanların bu süreçte daha temkinli ama soğukkanlı davranabileceği mesajını verdi.

Paylaşımına Binance uygulamasından bir ekran görüntüsü de ekleyen Yi He, hesabında 30 günlük varlık değişiminin yaklaşık eksi 101,31 milyon dolar olduğunu gösterdi. Söz konusu dönem 17 Ekim ile 16 Kasım 2026 arasını kapsıyor.

Yi He, son piyasa düşüşünün geçici olduğunu savunarak spot yatırımcıların aşırı endişe etmesi için sınırlı neden bulunduğunu vurguladı.

Bununla birlikte ekrandaki düşüşün niteliği netleşmiş değil. Görüntü, hesap değerinde gerilemeye işaret etse de bunun doğrudan işlem zararı mı, gerçekleşmemiş değer kaybı mı, para çekimi mi yoksa başka bir hesap hareketi mi olduğu anlaşılamıyor.

Topluluktan destek ve eleştiri birlikte geldi

Yi He’nin mesajı bazı yatırımcılardan destek gördü. Bu kesim, kripto piyasasında sert hareketlerin kalıcı olmayabileceğini ve benzer dönemlerin daha önce de yaşandığını hatırlattı.

Buna karşılık bazı yorumcular, yüksek servete sahip sektör yöneticilerinin bireysel yatırımcıların yaşadığı mali baskıyı aynı ölçüde hissedemeyeceğini dile getirdi. Eleştirilerin odağında, büyük meblağlı kayıpların varlıklı isimler için sınırlı etki yaratabileceği, buna karşın daha küçük tutarların sıradan yatırımcıların birikimini ciddi biçimde zedeleyebileceği görüşü yer aldı.

Bazı kullanıcılar, varlıklı bir isim için büyük görünen bir kaybın etkisinin sınırlı kalabileceğini, buna karşılık 20.000 ila 30.000 yuan aralığındaki bir zararın sıradan yatırımcıların birikimini silebileceğini savundu.

Tartışma, yalnızca Yi He’nin kişisel portföyündeki gerilemeye değil, piyasa çalkantısı sırasında önde gelen sektör isimlerinin kullandığı dilin yatırımcı psikolojisi üzerindeki etkisine de odaklandı. Son günlerde süren oynaklık, özellikle küçük yatırımcı tarafında tedirginliği artırmış durumda.

Kripto piyasasında son düşüş dalgası devam ederken, öne çıkan isimlerin yaptığı açıklamalar fiyat hareketleri kadar yakından izleniyor. Yi He’nin paylaşımı da bu nedenle sadece bir portföy görüntüsü olarak değil, piyasa ruh haline ilişkin yeni bir tartışmanın parçası olarak değerlendiriliyor.