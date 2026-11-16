Cardano topluluğu, hazineden 22 milyon ADA’lık bakır planını reddetti

Cardano ekosisteminde yetkilendirilmiş temsilciler olarak oy kullanan DRep’ler, Toto Finance’in hazineden 22 milyon ADA talep ettiği Stratejik Bakır Rezervi önerisini kabul etmedi. 15 Kasım’da kapanan oylamada 2,86 milyar ADA’yı temsil eden DRep’ler ret yönünde oy verdi. Teklife destek veren oyların karşılığı ise 20,02 milyon ADA’da kaldı.

Ret kararında risk ve ücret yapısı öne çıktı

Ret oyu veren isimler arasında yer alan DRep John MacPherson, kararının gerçek dünya varlıklarının Cardano üzerinde kullanılmasına karşı olmaktan kaynaklanmadığını söyledi. MacPherson, teklifin hazineyi hem bakır fiyatındaki dalgalanmaya hem de ADA fiyatındaki oynaklığa açık hale getirdiğini savundu.

John MacPherson, teklifin çoğu girişime kıyasla risklerini daha açık anlattığını, ancak hazinenin aynı anda hem bakır hem de ADA fiyat riskini üstlenmesinin uygun olmadığını kaydetti.

MacPherson ayrıca Toto Finance’in bu yapıdan yaklaşık 3,4 milyon ADA’ya kadar ücret toplayabileceğini belirtti. Bu unsur da teklifin maliyet yapısına yönelik eleştirileri artırdı.

Mini sözlük: DRep, Cardano yönetişim sisteminde ADA sahipleri adına oy kullanabilen temsilcileri ifade eder. RWA ise gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenlaştırılmış biçimde temsil edilmesini anlatır.

Toto Finance’in planı bakır alımı ve token ihracını içeriyordu

Monty Metzger’in liderlik ettiği Toto Finance, öneriyi 15 Ekim’de sundu. Plan kapsamında 14,72 milyon ADA ile bakır alınması ve bu bakırın New Orleans yakınlarındaki bir depoda saklanması öngörülüyordu. Şirket, elde tutulacak her libre bakır için bir CuTT token çıkarmayı planladı. Metalin 18 ila 24 ay içinde satılması hedefleniyordu.

Pazartesi günü ADA 0,152 dolardan işlem görürken, talep edilen 22 milyon ADA’nın toplam değeri yaklaşık 3,3 milyon dolara karşılık geldi. Teklifin yapısı, Cardano hazinesinin emtia pozisyonunu doğrudan finanse etmesi nedeniyle topluluk içinde tartışma yarattı.

Cardano Foundation da ret oyu verdi

Cardano Foundation, DRep sıfatıyla ekim ayında ret oyu kullandığını açıklamıştı. Vakıf, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasındaki fırsatı kabul etmekle birlikte, 22 milyon ADA’nın koruma mekanizmaları tamamlanmadan tek bir alıcının kontrolüne bırakılmasına karşı çıktı. Cardano Foundation, Cardano ekosisteminin gelişimini destekleyen ve yönetişim süreçlerinde rol oynayan başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor.

Cardano Foundation, teklifin ücret yükünün yüksek olduğunu ve gerekli güvenlik önlemleri oluşmadan yoğunlaşmış bir emtia pozisyonunu finanse ettiğini belirtti.

Anayasa Komitesi’ndeki yedi üyeden üçü de ret oyu verdi. Diğer dört üye ise oylamaya katılmadı. Bu tablo, teklifin yalnızca DRep’ler arasında değil, yönetişim yapısının farklı katmanlarında da yeterli destek bulamadığını gösterdi.

Kripto yorumcusu Ingeniero Cripto da MacPherson’ın görüşüne destek verdi. Ona göre asıl sorun, Cardano hazinesinin zaten ADA tuttuğu bir yapıda, ek olarak bakır fiyatına da açık hale gelmesiydi. Ingeniero Cripto, Cardano üzerinde RWA projelerini anlamlı bulduğunu, ancak varlığın kendisini finanse etmek ile bu varlıklar için altyapı kurmak arasında önemli bir fark olduğunu vurguladı.