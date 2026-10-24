Cardano’da düşüş sinyali güçlendi, analistler 0,17 doları izliyor

Cardano, haziran sonundan bu yana yükselen paralel kanal içinde işlem görüyordu. Bu süreçte ADA fiyatı 0,138 dolardan 0,282 dolara kadar yükseldi. Ancak son teknik görünüm, bu yapının zayıflamış olabileceğine işaret ediyor.

Teknik görünümde kırılma riski arttı

Kripto para analisti Ali, Cardano’nun kanalın alt bandının altına sarkmış göründüğünü belirtiyor. Bu görünüm, daha derin bir düzeltme olasılığını gündeme taşıdı. Analistin değerlendirmesine göre 0,220 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir engel olarak öne çıkıyor.

Ali, 0,220 dolar seviyesinin aşılamaması halinde ADA fiyatında yaklaşık yüzde 20’lik bir geri çekilme yaşanabileceğini ve 0,166 dolar bölgesinin yeniden test edilebileceğini aktarıyor.

Aynı teknik çerçevede 0,21 dolar seviyesi de yakından izleniyor. Bu bölge, yükselen kanalın alt sınırına karşılık geliyor. Günlük kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmesi halinde satış baskısının artması ve fiyatın 0,17 dolara yönelmesi ihtimali değerlendiriliyor.

Balina hareketleri yön vermedi

Ali, ayrı bir paylaşımında 100 milyon ile 1 milyar ADA tutan büyük cüzdanların davranışlarına da işaret etti. Geçmişte bu gruptaki birikim değişimleri Cardano fiyatında sert hareketlerle aynı döneme denk gelmişti. Buna karşın son 10 günde bu cüzdanların varlıklarında belirgin bir değişim görülmedi.

Bu tablo, büyük yatırımcıların henüz net bir yön tercihi ortaya koymadığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle, piyasadaki baskı teknik göstergelerde hissedilse de büyük cüzdanlardan gelen veriler şu aşamada tek başına güçlü bir teyit sunmuyor.

SuperTrend göstergesi satış uyarısı verdi

Grafikte öne çıkan bir başka unsur da SuperTrend göstergesi oldu. Bu gösterge Cardano için düşüş yönlü sinyal üretmiş durumda. Benzer bir sinyal en son 22 Mayıs’ta görülmüş, sonrasında ADA fiyatı yüzde 46 gerilemişti.

Mini sözlük: SuperTrend, fiyat hareketi ile oynaklığı birlikte izleyen bir teknik göstergedir. Genel olarak fiyatın altında kaldığında yükseliş, üstüne geçtiğinde ise düşüş eğilimine işaret ettiği kabul edilir.

Ali, mayıstaki sinyalin ardından sert bir geri çekilme yaşandığını hatırlatırken, geçmişteki hareketin birebir tekrarlanmasının kesin olmadığını, ancak mevcut tablonun yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Cardano, geniş çaplı kripto para piyasası düşüşü sırasında son 24 saatte yüzde 4,03 gerileyerek 0,20 dolara indi. Haftalık kayıp yüzde 6,05’e ulaştı. Varlık, 21 Ekim’den bu yana üçüncü işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürdü.

Test ağında olumlu gelişme yaşandı

Öte yandan ağ tarafında daha olumlu bir gelişme de kaydedildi. Cardano’nun bir sonraki büyük yükseltmesine yönelik test sürecini ilerleten halka açık Dijkstra test ağı devreye alındı. Cardano, araştırma odaklı geliştirme yaklaşımıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak güncelleme süreçlerini kademeli testlerle yürütüyor.