Cardano ekosistemi, yaklaşan Dijkstra hard fork’una odaklanmayı sürdürürken bir sonraki büyük yükseltme olan Euler için de hazırlıklara başladı. Cardano ekosisteminde üyelik temelli bir kuruluş olan Intersect, Euler kapsam çalışma grubunun ilk toplantısının 1 Aralık 2026’da TSİ 17.00’de yapılmasının planlandığını açıkladı. Toplantıda, Cardano’nun bir sonraki döneminin kapsamına ilişkin ilk değerlendirmeler ele alınacak.

Dijkstra sonrası yol haritası netleşiyor

Bu adım, Cardano’nun blokzincir altyapısını aşamalı ve planlı bir süreçle geliştirme yaklaşımını koruduğunu gösteriyor. Ağda kısa vadeli gündemin merkezinde Dijkstra yer alırken, Euler etrafında başlayan görüşmelerin bir sonraki teknik ve yönetişim döneminin çerçevesini belirlemesi bekleniyor.

Intersect, Cardano ekosisteminde koordinasyon, yönetişim ve geliştirme süreçlerine katkı sunan üye tabanlı bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluş, son paylaşımında Euler çalışma grubunun erken aşama kapsam tartışmalarına katılımcı katkısını hedeflediğini belirtti.

Intersect, Euler kapsam çalışma grubunun ilk toplantısını 1 Aralık 2026 için planlarken, katılımcıların Cardano’nun bir sonraki dönemine ilişkin erken aşama tartışmalara katkı vereceğini bildirdi.

Dijkstra yükseltmesi iki aşamada ilerliyor

Cardano’nun mevcut büyük protokol yükseltmesi olan Dijkstra, iki aşamalı bir yapı taşıyor. İlk aşamada Dijkstra hard fork’u, diğer adıyla Protokol Sürümü 12, Dijkstra defter dönemini devreye alıyor ve Ouroboros Linear Leios özelliğini tamamlanmış ve etkin durumda sisteme ekliyor. İkinci aşamada ise aynı dönem içinde gerçekleştirilecek ayrı bir hard fork ile Ouroboros Peras aktif hale getirilecek.

Peras, işlemlerin kesinleşme hızını artırmayı amaçlayan bir yükseltme olarak tanımlanıyor. Bu mekanizma, mevcut Ouroboros Praos zincir seçim kuralına bir oylama katmanı ekliyor.

Mini sözlük: Ouroboros Peras, Cardano’nun mutabakat yapısında işlemlerin daha hızlı kesinleşmesini hedefleyen bir yükseltmedir. Ouroboros Linear Leios ise ağın veri işleme kapasitesi ile verimliliğini artırmaya odaklanan teknik bir bileşendir.

Dijkstra döneminin ilk aşaması Protokol Sürümü 12 ile Linear Leios’u etkinleştirirken, ikinci aşama Ouroboros Peras’ı dönem içi bir hard fork ile devreye alacak.

Test ağları Node 11.3 sürümüne yaklaşıyor

Intersect’in son durum paylaşımına göre, Dijkstra defter özellikleri şu anda DijkstraNet üzerinde test ediliyor. Linear Leios mutabakatı ve işlem kapasitesi tarafındaki denemeler ise MusashiNet üzerinde sürüyor. Her iki test hattı da hard fork için hedef sürüm adayı olarak gösterilen Node 11.3 etrafında birleşiyor.

Dijkstra yükseltmesi, zincir üstü yönetişim döneminde hem anayasal hem de teknik değişiklikler gerektiriyor. Anayasal güvenlik çerçevesine ilişkin güncellemeler ile CAP 12 kapsamında yer alan Dijkstra dönemi parametreleri üzerindeki tartışmalar, ana ağa sunum öncesinde Constitutional Amendment Portal üzerinden devam ediyor.

Zamanlama 2026 sonu ve 2027 başına işaret ediyor

Protokol Sürümü 12, Musashi ve DijkstraNet üzerinde zaten devreye alındı. Buna karşılık Preview ve Preprod ağlarındaki hard fork süreci için 11.3 sürüm adayının hazır hale gelmesi gerekiyor. Intersect, Dijkstra hard fork’u için Preview ağında hedef takvimi Aralık 2026 olarak açıkladı; bu takvim hem anayasa güncellemesini hem de hard fork adımını kapsıyor.

Ana ağda Update Constitution adımının zincir üstü aktivasyonunun Aralık 2026’da gerçekleşmesi öngörülüyor. Dijkstra hard fork’unun ise 2027’nin ilk çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.