BNB Chain, Ethereum ile uyumlu yeni bir Layer 1 ağının mimarisini paylaştı ve bu yapı için ayrı bir yerel token çıkarılmayacağını duyurdu. Ağın, yüksek frekanslı işlemler, ödemeler, özel finans uygulamaları ve otonom yapay zeka ajanları gibi alanlara odaklanacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Yeni ağın takvimi netleşti

BNB Chain, Temmuz 2026’da yayımladığı 2026’nın ikinci yarısına ilişkin teknik yol haritasında yeni nesil bir Layer 1 mimarisi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Plan, saniyede 1 milyon işlem hedefi doğrultusunda geliştirilen bu yapının 2026 sonuna kadar test ağa taşınmasını, ana ağın ise 2027’nin ilk aylarında devreye alınmasını öngörüyor.

Kasım 2026’nın sonunda yayımlanan Litepaper, geliştirilen yeni Layer 1 tasarımının teknik çerçevesini daha ayrıntılı ortaya koydu. Metinde, ağın mevcut kullanım alanlarından farklı ihtiyaçlara yanıt vermesi için kurgulandığı ve BNB ekosistemindeki daha geniş kapsamlı yapıdan ayrı bir rol üstleneceği ifade edildi.

BNB Chain, yeni Layer 1 tasarımında ayrı bir yerel tokena yer vermeyeceğini ve ağın Ethereum uyumlu çalışacağını açıkladı.

Mimari hangi özellikleri içeriyor

Tasarım, işlemlere erken geri bildirim verilmesi, belirli faaliyetler için kapasite ayrılması, yerel hesap kontrolleri ve korumalı mutabakat gibi unsurları bir araya getiriyor. Bu yaklaşımın, özellikle yoğun işlem trafiğinin görüldüğü kullanım senaryolarında ağ kaynaklarının daha verimli dağıtılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yeni Layer 1 üzerinde yer alan işlem şeritleri, ödemeler gibi uygun görülen faaliyetler için blok kapasitesinin bir bölümünü ayıracak. Kullanılmayan kapasite ise genel ağ trafiğine geri dönecek. Böylece ilgisiz işlemlerin yarattığı rekabetin azaltılması hedefleniyor, ancak bu yapı her işlemin anında zincire ekleneceği anlamına gelmiyor.

Ağ, Ethereum Sanal Makinesi ile uyumlu bir yürütme ortamını koruyacak. Ayrıca paralel EVM yürütmesi planlanırken, güvenilir yürütme ortamı üzerinden korumalı sıralama modeli de önerilen başlıklar arasında yer aldı.

Mini sözlük: TEE, verilerin işlem sırasında dış müdahaleye karşı korunduğu donanımsal bir güvenli çalışma alanını ifade eder. Paralel EVM yürütmesi ise bağımsız işlemlerin aynı anda işlenmesine imkan tanıyarak ağ verimini artırmayı amaçlar.

BNB Smart Chain ile birlikte geliştiriliyor

Yeni Layer 1, ekosistemin geniş kullanıcı tabanına hizmet veren BNB Smart Chain ile birlikte geliştiriliyor. BNB Smart Chain, tam blok kapanmadan önce SubBlocks adı verilen küçük işlem gruplarını akış halinde ileten yapısını sürdürürken, yeni ağ daha özel kullanım alanlarına odaklanan tamamlayıcı bir katman olarak konumlanıyor.

BNB Chain, topluluktan yeni Layer 1 tasarımına ilişkin soru, kullanım senaryosu ve geri bildirimlerini BNB Forum üzerinden paylaşmasını istedi. BNB Chain, BNB ekosistemi içinde blokzincir altyapıları geliştiren teknik yapı olarak biliniyor.

Litepaper, yeni mimarinin yüksek frekanslı işlemlerden özel finans uygulamalarına kadar farklı alanlar için geliştirildiğini ortaya koyuyor.