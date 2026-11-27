Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu Emeritus David Schwartz, XRP Ledger doğrulayıcılarının Ripple’ın emanette tuttuğu XRP’leri ağın geri kalanına zorla yaktırmasının mümkün olmadığını söyledi. Schwartz, yüzde 80’in üzerinde destek oluşsa bile buna katılmayan düğümlerin zorlanamayacağını, XRP Ledger’da böyle bir zorlayıcı mekanizma bulunmadığını belirtti.

XRP Ledger’da yetki tartışması

Tartışma, XRP topluluğundan bir kullanıcının Ripple’ın emanet hesabı üzerinde doğrulayıcıların söz sahibi olmadığını savunmasıyla başladı. Aynı paylaşımda, Ripple’ın varsayılan Unique Node List içinde üç değil bir doğrulayıcı çalıştırdığı ifade edildi. Bunun ardından başka bir kullanıcı, doğrulayıcıların bir değişiklik önerisiyle Ripple’ın emanetindeki XRP’leri yakıp yakamayacağını sordu.

Schwartz, böyle bir değişikliği destekleyen doğrulayıcıların, buna karşı çıkan ağ katılımcılarıyla uzlaşamayacağını söyledi. Ona göre bu durumda söz konusu doğrulayıcılar ağdan fiilen ayrışmış sayılacak ve kendi başlarına kalacak. Schwartz, çoğunluğun istediği bir kural değişikliğini uygulayabileceğini, ancak karşı çıkan tarafı buna mecbur bırakamayacağını vurguladı.

David Schwartz, XRP Ledger’da hiçbir zorlayıcı mekanizma bulunmadığını, çoğunluğun istediğini yapabilse de karşı çıkan düğümleri buna katılmaya zorlayamayacağını ifade etti.

Emanetteki XRP için yakım çağrısı

16 Kasım’da Make XRP Great Again adlı XRP yatırımcı grubu, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a açık mektup göndererek emanette tutulan 31,1 milyar XRP’nin 31 Mart 2027’ye kadar yakılmasını talep etti. XRP Insights, aynı gün bu miktarın 99 ayrı emanet nesnesinde bulunduğunu kayda geçirdi. Ripple ise 30 Eylül itibarıyla emanette 31,7 milyar XRP olduğunu bildirdi.

XRP Ledger’da bir değişikliğin devreye girmesi için XRPScan verilerine göre 35 doğrulayıcıdan 29’unun oy vermesi gerekiyor. Bu eşik yüzde 80’in üzerine karşılık geliyor ve desteğin iki hafta boyunca korunması şartı aranıyor.

Konu Miktar Tarih Make XRP Great Again talebi 31,1 milyar XRP 31 Mart 2027 son tarih Ripple’ın bildirdiği emanet bakiyesi 31,7 milyar XRP 30 Eylül Aylık planlı emanet açılışı 1 milyar XRP 1 Aralık

Önceki açıklamalar ve merkezileşme eleştirileri

Schwartz, daha önce de benzer yönde değerlendirmeler yapmıştı. 2020’nin sonlarında, çoğunluğun kural değişikliği istemesi halinde azınlığın bunu engelleyemeyeceğini yazmıştı. 19 Şubat 2024’te ise Ripple’ın, emanetten çıkacak varlığın ulaşacağı hesabı geri döndürülemez biçimde erişilemez hale getirerek yakıma benzer bir etkiyi tek başına oluşturabileceğini söylemişti.

Schwartz, Şubat 2026’da Cyber Capital kurucusu Justin Bons ile de XRP Ledger’ın yapısı konusunda görüş ayrılığı yaşadı. Bons, ağı merkezileşmiş olarak nitelendirmiş ve Unique Node List yapısının Ripple’a mutabakat üzerinde kontrol verdiğini savunmuştu. Schwartz ise bu iddiaları nesnel olarak anlamsız bulduğunu dile getirdi.

Schwartz, Ripple’ın isterse emanetten çıkacak XRP’nin ulaşacağı hesabı geri döndürülemez biçimde kapatarak yakıma benzer bir sonuç oluşturabileceğini savunmuştu.

Ripple’ın sıradaki aylık 1 milyar XRP emanet açılışının 1 Aralık’ta yapılması planlanıyor. Make XRP Great Again grubu, 16 Kasım tarihli mektubunda Garlinghouse’tan kamuoyuna açık bir yanıt ve doğrulanabilir bir yakım planı da istemişti.