Ripple’ın ABD doları endeksli stabilcoini RLUSD, piyasa değeri sıralamasında Gram’ı geride bıraktı. CoinMarketCap verilerine göre salı günü RLUSD’nin piyasa değeri 2,82 milyar dolara ulaştı ve varlık 26. sıraya yerleşti. Gram ise 2,79 milyar dolarlık piyasa değeriyle 27. sıraya geriledi.

İşlem hacminde belirgin fark oluştu

Gram salı günü 1 doların altına indi ve yaklaşık 0,97 dolardan işlem gördü. Son yedi günde yaklaşık %6 değer kaybeden varlığın 24 saatlik işlem hacmi 47 milyon dolar seviyesinde kaldı. Aynı dönemde RLUSD’nin işlem hacmi ise yaklaşık 368 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aynı sıralamada World Liberty Financial USD de 2,82 milyar dolarlık piyasa değeriyle 25. basamakta yer aldı. Stabilcoinler arasında liderlik değişmedi. Tether 174,64 milyar dolar, USDC ise 69,22 milyar dolar piyasa değeriyle listenin üst sıralarındaki yerini korudu.

Ripple, 25 Ağustos’ta RLUSD’nin piyasa değerinin 2 milyar doları aştığını, arzın yaklaşık 1 milyar dolarlık bölümünün XRP Ledger üzerinde çıkarıldığını açıkladı.

RLUSD yaz sonundan bu yana hızlı büyüdü

RWA.xyz verilerine göre temmuz ayı sonunda RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyindeydi. 25 Ağustos itibarıyla bu rakam 2 milyar doların üzerine çıktı. Eylül ortasında ise RLUSD arzı 2,44 milyar dolara yükseldi.

Ekim ayının sonlarında ABD Para Birimi Denetleme Ofisi olan OCC, Ripple National Trust Bank için Ripple’a onay verdi. OCC, ABD bankacılık sistemini denetleyen düzenleyici kurumlar arasında yer alıyor. Bir gün sonra Moody’s Ratings, RLUSD için uzun vadeli mevduat notunu A2, kısa vadeli mevduat notunu ise P 1 olarak belirledi. RLUSD, Ripple’ın bağlı ortaklığı Standard Custody & Trust Company tarafından çıkarılıyor. Varlık ayrıca ekim sonunda Coinbase ve Robinhood üzerinden erişilebilir hale geldi.

Gram cephesinde cüzdan ve gizlilik şartları öne çıktı

The Open Network, haziran 2026’da token adını Toncoin’den Gram’a çevirdi. 21 Temmuz’da Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Telegram uygulamasındaki her kullanıcı için yerel ve saklamasız bir Gram cüzdanı sunulacağını duyurdu.

Pavel Durov, bu yaz bir milyardan fazla kullanıcıya anlık ve sıfır ücretli kripto transferi sunabilecek, bugüne kadarki en büyük saklamasız cüzdan dağıtımının yapılacağını söyledi.

Telegram bu hafta Gram Wallet kullanım şartlarını yayımladı. Belgede cüzdanın Panama merkezli RAZOR UNIVERSAL CORP. tarafından işletildiği, Telegram’ın ise kullanıcıların erişim sağladığı uygulamaları sunduğu ifade edildi. Şartlara göre Telegram cüzdanı işletmiyor, kullanıcı anahtarlarını ya da varlıklarını tutmuyor ve sözleşmenin tarafı sayılmıyor.

Aynı metinde, ne işletmecinin ne de Telegram’ın kullanıcı varlıklarını donduramayacağı, el koyamayacağı, taşıyamayacağı, geri getiremeyeceği veya işlemleri tersine çeviremeyeceği yer aldı. Buna karşılık Telegram profilini ziyaret eden kişilerin ilişkili Gram Wallet adresini ve toplam bakiyeyi görebileceği belirtildi. Cüzdana erişim de bazı bölgelerde veya belirli kullanıcılar için kısıtlanabilecek.