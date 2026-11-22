Ripple’ın dolara endeksli stabilcoini RLUSD, dolaşımdaki arzında yeni zirveye ulaşarak piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük beş stabilcoini arasına girdi. Aralık 2024’te kullanıma açılan RLUSD, iki yıla varmadan önemli bir eşiği geride bıraktı.

RLUSD ilk beşe yükseldi

CoinMarketCap verilerine göre RLUSD, World Liberty Financial USD, Global Dollar ve PayPal USD’yi geride bırakarak beşinci sıraya yerleşti. RLUSD’nin önünde yalnızca Tether’ın USDT’si, Circle’ın USDC’si, Ethena’nın USDe’si ve DAI bulunuyor. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve dijital varlık çözümleri geliştiren ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Rekabetin yoğun olduğu stabilcoin pazarında bu yükseliş, RLUSD’nin kısa sürede kaydettiği büyümeyi yansıtıyor. Pazar, uzun süredir USDT ve USDC gibi yerleşik oyuncuların ağırlığı altında şekilleniyordu.

Anthony Welfare, RLUSD’nin şu anda büyüyen tek büyük stabilcoin olduğunu belirtirken, son üç haftadaki arz artışının yaklaşık yüzde 20’ye ulaştığını kaydetti.

Dolaşımdaki arz 2,85 milyar dolara çıktı

Ripple’ın stabilcoin izleme verilerine göre RLUSD’nin XRP Ledger ve Ethereum üzerindeki toplam dolaşımdaki arzı 2,85 milyar dolara yükseldi. Bu toplamın 2,089 milyar doları Ethereum ağında, 768 milyon doları ise XRP Ledger üzerinde bulunuyor.

Arzın daha büyük bölümü Ethereum’da tutulsa da, işlem ve mutabakat hacminde XRP Ledger öne çıktı. Son haftada RLUSD arzının yaklaşık yüzde 27’sini barındıran XRP Ledger, toplam hacmin yüzde 57’sini işledi. Bu dönemde XRP Ledger üzerindeki hacim 6,7 milyar dolar olurken, Ethereum’da 5 milyar dolar kaydedildi.

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Büyüme öngörüsü gerçekleşti

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Mart 2025’te Bloomberg TV’ye verdiği röportajda RLUSD’nin en büyük beş stabilcoin arasına gireceğini söylemişti. Son verilerle birlikte bu öngörü gerçekleşmiş oldu.

RWA Foundation verileri, Ripple’ın haftalık stabilcoin büyümesinde 75,4 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldığını gösterdi. Bu artış, RLUSD’nin piyasa değerine de yansıdı ve varlığın küresel sıralamada beşinciliğe yükselmesini sağladı.

Brad Garlinghouse, mart ayında RLUSD’nin en büyük beş stabilcoin arasına gireceğini söylemişti; güncel veriler bu hedefin gerçekleştiğini gösteriyor.

Eski Ripple yöneticisi Anthony Welfare, son üç haftada RLUSD arzının 2,42 milyar dolardan 2,9 milyar dolara yükseldiğini aktardı. Aynı dönemde USDT arzının 5 milyar dolar, USDC arzının ise 3 milyar dolar gerilediğini bildirdi.