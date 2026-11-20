XRP fiyatı, piyasadaki dalgalanmanın uzamasıyla birlikte son günlerde baskı altında kalmayı sürdürdü. Buna karşın zincir üstü veriler, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’te XRP arzında belirgin bir daralmaya işaret etti.

Arz endeksi sert yükseldi

CryptoQuant verilerine göre Binance’te XRP için hesaplanan Arz Kıtlığı Endeksi 19 Kasım itibarıyla 2,4 seviyesine ulaştı. Bu değer, 6 Temmuz’da görülen 2,09 seviyesinin de üzerine çıkarak son beş ayın en yüksek düzeyi oldu. CryptoQuant, blokzincir verileri üzerinden piyasa davranışlarını izleyen bir kripto analiz platformu olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, Binance’te XRP arz kıtlığı endeksinin 19 Kasım’da 2,4’e yükseldiğini ve bunun son beş ayın en yüksek seviyesi olduğunu gösteriyor.

Bu göstergede +2’nin üzerindeki okumalar, borsadaki arzın belirgin biçimde sıkılaştığına işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, işlem görmeye hazır XRP miktarı önemli ölçüde azalmış durumda. Negatif değerler ise genellikle bunun tersini, yani borsada daha bol arz bulunduğunu gösteriyor.

Eylül sonundan bu yana tablo tersine döndü

27 Eylül’de endeks eksi 1,5 seviyesindeydi. Aynı dönemde XRP fiyatı 1,50 doların üzerinde işlem görüyordu. Bu tablo, Binance’te daha fazla XRP bulunduğunu ve piyasada satış yönlü baskının artmasına zemin hazırlayabilecek bir arz fazlası yaşandığını ortaya koyuyordu.

Son veriler, yalnızca 53 gün içinde endeksin 3,9 puan yükseldiğini gösteriyor. Böylece XRP, borsadaki arz fazlasından ciddi arz sıkılığına geçen bir görünüm sergiledi. Bu değişim, tokenların borsalardan kayda değer ölçüde çekildiğine işaret edebilir.

Borsadaki işlem için hazır XRP miktarındaki azalma, son iki ayda arz fazlasından ciddi sıkılaşmaya uzanan hızlı bir dönüşüme işaret ediyor.

Borsadan çıkışlar öne çıktı

Veriler, fiyat zayıf seyrederken bile XRP’nin borsalardan agresif biçimde taşınmış olabileceğini düşündürüyor. Piyasada işlem için erişilebilir arzın azalması, talepte bir toparlanma görülmesi halinde fiyat üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte, arz sıkılığının tek başına fiyat yönünü belirlemediği unutulmuyor. Geniş piyasa koşulları, yatırımcı iştahı ve genel oynaklık, XRP’nin kısa vadeli seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.