Bitcoin’de kısa vadeli düşüş uyarıları ile 2027’ye yönelik yükseliş beklentileri aynı anda gündemde. BlackRock’ın Coinbase Prime’a yaklaşık 456 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aktardığı bildirilirken Arthur Hayes daha derin kayıplara işaret etti. 21Shares ise gelecek yıl Bitcoin’in 130 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

BlackRock’tan Coinbase Prime’a büyük transfer

BlackRock, Coinbase Prime’a yaklaşık 331 milyon dolar değerinde 5.400 BTC ve 125 milyon dolar değerinde 71.597 ETH yatırdı.

Hayes ve Killa’dan daha derin düşüş uyarısı

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, kripto topluluğunda sert düşüşleri anlatmak için kullanılan “goblin town” ifadesiyle Bitcoin’de yeni kayıplara hazırlıklı olunması gerektiği mesajını verdi. Paylaştığı grafikte Bitcoin’in yılbaşından bu yana kaybı yüzde 32,91 olarak gösterildi.

Analist Killa ise Bitcoin’in önceki çeyrekteki kazanımlarını geri vermesine odaklandı. Önceki çeyrek diplerinin altına sarkıştan sonra gelen yükselişin devam edememesini zayıflık olarak değerlendiren Killa, büyük yatırımcıların toparlanmayı satış için kullanmış olabileceğini belirtti.

Killa’ya göre fiyat hareketleri, hem yükselişe hem düşüşe pozisyon alanların zarar kes emirlerini tetikleyen bir süreç olabilir. Daha olumsuz ihtimalde ise uzun süreli bir ayı piyasası Bitcoin’i 30 bin-50 bin dolar aralığına taşıyabilir.

2023’e benzeyen kesişimler tepki ihtimalini gündeme taşıyor

Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan, hareketli ortalamalarda Ağustos-Eylül 2023 dönemine benzeyen bir yapı izliyor. Bitcoin’in 21 günlük basit hareketli ortalaması, 19 Kasım’da 200 günlük ortalamanın altına indi. Alan, hafta sonuna kadar 50 günlük ortalamanın da 100 günlük ortalamayı aşağı kesmesini bekliyor.

Bu iki kesişimin yakın dönemde birlikte görüldüğü önceki örnekte Bitcoin, 11 Eylül 2023’te yaklaşık 25 bin dolarlık desteği yeniden test etmişti. Ardından aralık başında 44.700 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 80 kazanç sağlamıştı.

Alan, tek bir geçmiş örneğin benzer büyüklükte yükseliş beklemek için yeterli olmadığını vurguluyor. Bununla birlikte hareketli ortalamalardaki benzerliği dikkate değer buluyor.

21Shares 2027 ortası için 130 bin dolar öngörüyor

21Shares, 19 Kasım’da yayımladığı “2027 Yatırım Görünümü” raporunda Bitcoin’in gelecek yıl yeni zirve yapmasını beklediğini açıkladı. Şirket, öngördüğü seviyenin mevcut yükseliş döngüsünün son zirvesi olmayacağını da savunuyor.

Rapor, geçmiş yükseliş döngülerinde Bitcoin’in döngü dibini izleyen 12 ayda en az 2,2 katına çıktığını belirtiyor. Bu oranı hazirandaki 59 bin dolarlık dip seviyeye uygulayan 21Shares, 2027 ortası için yaklaşık 130 bin dolar hesaplıyor.

Kurumsal talep, tahminin temel dayanakları arasında. Rapora göre spot ETF’ler, şirketler ve ülkeler 2024’ten bu yana yaklaşık 1,75 milyon BTC biriktirdi. Bu miktar aynı dönemde üretilen Bitcoin’in 3,4 katına karşılık geliyor. Ayı piyasasında da bu alıcılar 180 bin BTC eklerken yeni üretim 122 bin BTC oldu.

21Shares, kurumsal alımların 2024-2025 dönemindeki gibi yıllık yaklaşık 70 milyar dolara dönmesi halinde talebin yeni arzı belirgin biçimde aşabileceğini değerlendiriyor. Bitcoin’in altınla birlikte değer saklama aracı olarak benimsenmesi, 2028 yarılanması ve ABD’nin bütçe açığı da destekleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Alan’ın izlediği yapıda destek testinin ardından alımların güçlenmesi, tepki senaryosunu destekleyebilir. 21Shares’in daha uzun vadeli projeksiyonu ise kurumsal talebin yeni Bitcoin arzını aşmaya devam etmesine dayanıyor.