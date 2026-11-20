Küresel borsalarda yapay zeka değerlemeleri ve artan borçlanma maliyetlerine ilişkin endişelerle satışlar derinleşti. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0,8 düşerek üst üste yedinci seansı kayıpla geçirdi. Böylece Eylül 2023’ten bu yana en uzun düşüş serisi yaşandı.

Satış baskısı emtiaya da yayılırken yatırımcılar devlet tahvillerine yöneldi. Altın 3.600 doların altına geriledi, bakır marttan bu yana en düşük seviyesine indi.

Teknoloji hisselerinde satışlar, finansmanda artan maliyetler

ABD vadeli işlemlerinde S&P 500 yüzde 0,7, Nasdaq 100 yüzde 1,5 geriledi. Philadelphia Yarı İletken Endeksi’ndeki bütün hisseler seans öncesinde değer kaybetti.

Anthropic hisseleri de seans öncesinde yüzde 7’den fazla düşerek ilk işlem günündeki yüzde 17’lik kazancının bir bölümünü geri verdi. S&P 500, Nisan 2025’ten bu yana en kötü ayını geçirmeye yönelirken yakın vadede toparlanmayı destekleyebilecek gelişmelerin sınırlı kalması baskıyı artırdı.

Asya borsaları pandeminin başlangıcından bu yana en kötü haftasına yöneldi. Avrupa’da Stoxx 600 yüzde 1,3 düşerken kayıplara teknoloji hisseleri öncülük etti.

Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği, büyüyen finansman ihtiyacıyla birlikte daha fazla sorgulanıyor. SpaceX’in yapay zeka çipi alımlarını finanse etmek için 32 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdiği bildirildi. Bazı tahviller yüzde 8’in üzerinde getiriyle fiyatlandı.

Avrupa’da yıllık tahvil ihracı ise ilk kez yaklaşık 2 trilyon euroya ulaştı. Yoğun kamu borçlanması ve genişleyen yapay zeka finansmanı ihtiyacı, ihraç hacmindeki büyümede etkili oldu.

Altın, bakır ve petrol gerilerken tahvillere talep arttı

Altın, kayıplarını sürdürerek ons başına 3.600 doların altına indi. Küresel talep görünümüne ilişkin endişeler sanayi metallerini de etkilerken bakır marttan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Brent petrol, riskten kaçışın talep beklentilerini zayıflatmasıyla 91,50 dolara doğru geriledi.

Devlet tahvillerinde ise alımlar öne çıktı. ABD tahvilleri tüm vadelerde değer kazanırken Alman devlet tahvilleri de destek buldu. Japon yeni, küresel talep kaygılarının yoğunlaştığı ortamda başlıca para birimleri arasında güçlü performans gösterdi.

Yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin belirsizlik, yüksek finansman maliyetleriyle birleşerek hisse değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Altın ve sanayi metallerindeki eş zamanlı düşüş, satışların genişliğini ortaya koyarken tahvil ve yenin öne çıkması yatırımcıların daha korumacı pozisyonlar aldığını düşündürüyor.