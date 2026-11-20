BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si iShares Bitcoin Trust, bir günde 541,08 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte şirketin piyasaya sattığı Bitcoin tutarı yarım milyar doların üzerine çıktı. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve Bitcoin ETF pazarında en büyük ihraççı konumunu koruyor.

Haftanın en büyük çıkışı kaydedildi

SosoValue verilerine göre bu rakam, BlackRock’un Bitcoin yatırım ürününde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük çıkış oldu. Aynı zamanda bu hafta içinde fonun üçüncü kez net çıkış yazdığı görüldü. Piyasadaki sert dalgalanma ve Bitcoin fiyatındaki geri çekilme, yatırımcıların fondan para çekme eğilimini güçlendirdi.

Yatırımcıların özellikle son fiyat düşüşleri sırasında daha temkinli hareket ettiği anlaşılıyor. Kurumsal ve geleneksel yatırımcıların, varlık yönetim şirketleri üzerinden Bitcoin pozisyonu taşımaya yönelik iştahında zayıflama yaşandığı değerlendiriliyor.

iShares Bitcoin Trust’ta kaydedilen 541,08 milyon dolarlık net çıkış, fonun işlem görmeye başlamasından bu yana görülen en büyük tek günlük çıkış olarak öne çıktı.

Pazardaki liderlik sürüyor

Buna karşın söz konusu yüksek çıkış, BlackRock’un pazar liderliğini değiştirmedi. Güncel verilere göre şirketin spot Bitcoin ETF’sindeki yönetilen varlık büyüklüğü 47,82 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu tablo, BlackRock’u en yakın rakibinin açık biçimde önünde tutuyor. Bitcoin ETF pazarında ikinci sırada yer alan Fidelity’nin net varlık büyüklüğü 10,62 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Fon sağlayıcısı Ürün Net varlık BlackRock iShares Bitcoin Trust 47,82 milyar dolar Fidelity Spot Bitcoin ETF 10,62 milyar dolar

Çıkışlara rağmen ölçek korunuyor

Fon tarafındaki güçlü çıkış, Bitcoin fiyatındaki zayıf seyrin kurumsal ürünlere de yansıdığını gösterdi. Yine de toplam varlık büyüklüğü, BlackRock’un bu alandaki ağırlığını koruduğuna işaret ediyor.

Son veriler, kısa vadede yatırımcı davranışının daha savunmacı bir çizgiye kaydığını ortaya koyarken, spot Bitcoin ETF’lerinde yaşanan para hareketlerinin piyasa duyarlılığı açısından yakından izlenmeyi sürdüreceğini gösteriyor.

BlackRock, 47,82 milyar dolarlık yönetilen varlıkla Bitcoin ETF pazarındaki liderliğini korurken, Fidelity 10,62 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.