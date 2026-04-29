American Bitcoin borsada 92 değer kaybederken Eric Trump Forbes’a tepki gösterdi

Eric Trump, Amerika merkezli kripto para madenciliği şirketi American Bitcoin ve şirketin performansı hakkında Forbes dergisinde yayımlanan bir habere X platformu üzerinden sert tepki verdi. Eric Trump, söz konusu haberi siyasi amaçlarla yazılan bir propaganda metni olarak nitelendirirken, Forbes’un gazeteciliğini eleştirdi ve takipçilerini bilgi kaynaklarını sorgulamaya davet etti.

Şirketin hızlı büyümesi ve rakamlara yansıyan gelişmeler

American Bitcoin, 2023 yılında kurulan bir kripto para madenciliği şirketi olarak öne çıkıyor. Şirket, kurulduğu kısa sürede Nasdaq’ta işlem görmeye başladı ve 7 binin üzerinde BTC tuttuğunu açıkladı. Dünya genelinde halka açık en büyük 16. bitcoin madenciliği şirketi konumuna gelen American Bitcoin’in işletmesinde yaklaşık 90 bin madenci cihazı ve 28 exahash kapasiteli bir altyapı bulunuyor. Şirket, geçen yılın son çeyreğinde BTC bakiyesini yüzde 58 artırdığını ve 78,3 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bu gelir, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 22’lik bir artışa işaret ediyor.

BTC üretim maliyetinin piyasa fiyatına göre yüzde 53 daha düşük gerçekleştiği belirtiliyor. Ayrıca, şirketin sahiplerinin ABD’deki büyük bankalarla sorun yaşadığı ve geleneksel finans sisteminden uzaklaşıp merkeziyetsiz finans çözümlerine yöneldikleri aktarılıyor.

Forbes’un iddiaları: personel yapısı, değer kaybı ve yatırımcı kayıpları

Forbes’un haberinde, Eric Trump’ın şirkete hızlı yükselen bir marka vurgusuyla destek verdiği, ancak şirketin gerçekte halka açıldığı ilk günlerde yalnızca iki tam zamanlı çalışanı olduğu belirtiliyor. CEO Mike Ho, aynı zamanda Hut 8’in strateji şefi olarak görev yapıyor. Yöneticiler arasında Asher Genoot ve birkaç bağımsız yönetici de yer alıyor.

Şirketin Nasdaq’a açıldığı 3 Eylül günü piyasa değeri 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, sahip olduğu toplam BTC tutarı ise yaklaşık 270 milyon dolardı. Ancak, halka arzdan sonra şirket hisseleri zirveye göre yüzde 92’lik bir değer kaybına uğradı. Bu süreçte, Eric Trump’ın servetinin 190 milyon dolardan 280 milyon dolara yükseldiği, fakat bireysel yatırımcıların yaklaşık 500 milyon dolar kaybettiği ifade edildi.

Forbes, American Bitcoin’in kripto varlıklarının yaklaşık yüzde 70’inin madencilikten değil, pay satışı yoluyla elde edildiğini aktarıyor. Şirketin halka açılmasının ardından ilk 27 günde, 11 milyon hisse satışıyla 90 milyon dolar toplandığı ve bununla 725 BTC alındığı belirtiliyor.

Ayrıca, şubat ayındaki şirket toplantısında Eric Trump, American Bitcoin’in kripto para sektöründe lider olmaya aday olduğunu ve ekibine teşekkür ettiğini belirtti. Öte yandan, şirketin personel yapısında üst yöneticiler dışında çok az kişi bulunduğu, sosyal medya ekibinin ise yeni kurulduğu görülüyor.

Yatırım süreci, üçüncü taraf bağlantılar ve maliyetler

Şirketin kuruluş sürecinde, Trump ailesiyle iş ilişkileri bulunan Dubai merkezli iş insanı Hussain Sajwani ABD’de veri merkezleri için 20 milyar dolarlık bir planla gündeme geldi. Bu süreçte Eric ve Donald Trump Jr, önce bir yapay zeka veri merkezi girişiminde rol aldı, ardından Asher Genoot ve Mike Ho’nun yürüttüğü madencilik işine ortak oldu. American Bitcoin’in ilk aşamada yapay zeka veri merkezi olarak planlandığı, ancak sonrasında madenciliğe odaklandığı belirtiliyor.

Şirket, 2025’in sonbaharında ve 2026’nın başında hisse satışlarına devam etti. Ekim ortasından kasım ortasına kadar 7 milyon hisse için 44 milyon dolar; kasım sonunda ise 47 milyon hisse için yaklaşık 106 milyon dolar toplandı. 1 Ocak’tan 25 Mart’a kadar toplam 84 milyon hisse satıldı ve 111 milyon dolar gelir elde edildi. Satın alınan BTC’nin toplam değeri 525 milyon dolara ulaştı, ancak şu anda bu varlıkların piyasa değeri yaklaşık 390 milyon dolar düzeyinde, arada 135 milyon dolarlık bir fark oluştu.

Forbes, şirketin madencilik operasyonlarında BTC başına üretim maliyetinin ortalama 47 bin dolar seviyesinde olduğunu, toplamda tüm giderler dahil edildiğinde ise bu rakamın yaklaşık 90 bin dolara çıktığını raporladı.