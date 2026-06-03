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Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, merkezi NFT platformunu 3 Temmuz 2026’da kapatıyor.
  • 📦 Kullanıcıların NFT varlıklarını bu tarihten önce Binance Wallet veya uyumlu cüzdanlara çekmesi gerekiyor.
  • 💵 3 Haziran ile 17 Haziran arasında uygun işlemlerde 1 USDC iadesi verilecek ve bazı kullanıcılar bu destekten yararlanabilecek.
  • 🧩 Binance’in NFT hizmetlerinden geri çekilmesi sürerken, $BNB ekosisteminde cüzdan odaklı yapı öne çıkıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para borsası Binance, merkezi NFT platformunu 3 Temmuz 2026 tarihinde kapatacağını duyurdu. Şirket, 3 Haziran’da başlayan 30 günlük geçiş sürecinde kullanıcıların ellerindeki uygun NFT varlıklarını Binance Wallet ya da uyumlu başka cüzdanlara çekmesi gerektiğini bildirdi. 3 Temmuz 2026 saat 23.59 UTC sonrasında platformda kalan dijital koleksiyonların erişilemez hale geleceği belirtildi.

İçindekiler
1 Çekim süreci 3 Temmuz’da sona erecek
2 Taşınamayan NFT’ler için PDF belgesi verilecek
3 Belirli kullanıcılar için USDC iadesi uygulanacak

Çekim süreci 3 Temmuz’da sona erecek

Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Şirket, bu değişikliği merkezi NFT hizmetlerinden uzaklaşma ve Binance Wallet odaklı yapıya geçişin parçası olarak tanımladı. Açıklamada, cüzdan çözümünün Web3 işlevlerine ve merkeziyetsiz ekosistem araçlarına daha geniş erişim sunduğu ifade edildi.

Binance, merkezi NFT altyapısındaki uygun varlıkların 3 Temmuz 2026 tarihine kadar çekilmesi gerektiğini, bu tarihten sonra mevcut hizmet yapısına erişimin kalıcı olarak kapatılacağını açıkladı.

Aktarılabilir NFT koleksiyonlarına sahip kullanıcılar, belirlenen tarihe kadar varlıklarını güvence altına almak zorunda. Borsa, geçiş dönemi boyunca hatırlatma bildirimleri göndereceğini duyursa da, çekim işlemlerinin tamamlanmasından kullanıcıların sorumlu olduğu vurgulandı. Kapsam, Binance’in merkezi NFT altyapısında tutulan tüm aktarılabilir dijital koleksiyonları içeriyor.

Kullanıcılar bu varlıkları Binance Wallet’a veya ilgili blokzincir standartlarını destekleyen üçüncü taraf cüzdanlara taşıyabilecek. Ancak bazı varlıklar için aynı imkan bulunmuyor. Özellikle bazı Binance Academy sertifika NFT’lerinin, oluşturulurken uygulanan akıllı sözleşme kısıtları nedeniyle taşınamadığı aktarıldı.

Taşınamayan NFT’ler için PDF belgesi verilecek

Binance Academy kaynaklı ve aktarılamayan eğitim tamamlama NFT’leri için kullanıcılara PDF sertifikası verileceği açıklandı. Bu belgeler, merkezi hizmetin kapanmasının ardından ilgili kullanıcılar için alternatif kayıt niteliği taşıyacak. Diğer aktarılamayan varlık türleri için ise herhangi bir telafi yöntemi paylaşılmadı.

Bu adım, Binance’in merkezi NFT hizmetlerinden kademeli çıkışının yeni halkası olarak öne çıktı. Şirket, Nisan 2024’te Bitcoin Ordinals desteğini sonlandırmış, Eylül 2023’te ise NFT pazarındaki Polygon ağı entegrasyonunu kaldırmıştı.

Belirli kullanıcılar için USDC iadesi uygulanacak

Geçiş döneminde çekim işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla belirli kullanıcılara ücret iadesi programı da hazırlandı. Buna göre 3 Haziran ile 17 Haziran arasında, CR7 dışındaki NFT varlıklarını Binance Wallet Keyless hesaplarına BNB Smart Chain veya Ethereum üzerinden çeken uygun kullanıcılara işlem başına 1 USDC geri ödeme yapılacak. Programdan en fazla 100.000 kullanıcının yararlanabileceği, ödemelerin en geç 3 Temmuz’a kadar Spot hesaplara yatırılacağı bildirildi.

CR7 koleksiyonuna sahip kullanıcılar için ayrı bir uygulama belirlendi. Bu gruptaki kullanıcıların da NFT’lerini 3 Temmuz 2026 saat 23.59 UTC öncesinde çekmesi gerekiyor. Uygun ücret iadelerinin 19 Temmuz’a kadar işleneceği, bu koleksiyon için çekimlerin uyumlu herhangi bir cüzdana yapılabileceği, ancak işlemin BNB Smart Chain üzerinden tamamlanmasının şart olduğu kaydedildi.

İade programlarında ortak koşullardan biri, ilgili NFT’lerin 3 Haziran 2026 saat 00.00 UTC öncesinde kullanıcının hesabında bulunması. Böylece Binance, NFT faaliyetlerini borsa içindeki merkezi yapıdan çıkarıp cüzdan merkezli bir modele yönlendirirken, kullanıcılar açısından en kritik başlık 3 Temmuz son tarihine kadar varlık erişimini koruyacak adımların tamamlanması olarak öne çıkıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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