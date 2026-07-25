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BINANCE

CZ, Elon Musk için yeni bir tanım yaparak pre rich dedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CZ, Elon Musk’ın “eski trilyoner” sözünü pre rich ifadesiyle yanıtladı.
  • 💬 Sosyal medyadaki bu kısa diyalog, kripto topluluğunda geniş yankı buldu.
  • 📉 Musk’ın servetindeki gerilemede SpaceX hisselerindeki düşüş belirleyici oldu.
  • 🪙 Topluluk, yüz milyarlarca dolarlık servete rağmen kullanılan bu tanımı tartışırken $DOGE de yeniden anıldı.
Onur Atam
Onur Atam

Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao, Elon Musk’ın servetindeki gerilemeye dair yaptığı espriye verdiği yanıtla kripto para topluluğunda yeni bir tartışma başlattı. Musk, 1 trilyon dolar eşiğinin altına inmesinin ardından kendisini “eski trilyoner” olarak tanımlarken, Zhao bu ifadeye farklı bir yorum getirdi.

İçindekiler
1 Sosyal medyada öne çıkan diyalog
2 Servet gerilemesinin arka planı
3 Kripto topluluğunda yankı buldu

Sosyal medyada öne çıkan diyalog

Elon Musk, son dönemde net servetinde 100 milyar doların üzerinde kayıp yaşamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarında konuyu mizahi bir dille ele aldı. SpaceX’in kurucusu olan Musk’ın bu yaklaşımı, servet düşüşünden ciddi biçimde rahatsız olmadığı yönünde yorumlara yol açtı.

Changpeng Zhao da bu paylaşıma katılarak Musk’ın “eski trilyoner” ifadesini “pre rich” olarak yeniden tanımladı. Zhao’nun kısa mesajı, yüz milyarlarca dolarlık servete sahip bir ismin bu şekilde anılmasının ironik bulunduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

Changpeng Zhao, Elon Musk’ın “eski trilyoner” ifadesine farklı bir anlam yükleyerek bunun yeni bir “pre rich” tanımı olduğunu söyledi.

Servet gerilemesinin arka planı

Musk’ın toplam varlığındaki düşüşte SpaceX hisselerindeki zayıflamanın etkili olduğu aktarıldı. Şirketin kayda değer bir halka arz başarısı yakalamasına rağmen hisse performansındaki gerileme, Musk’ın servetini doğrudan etkiledi.

SpaceX, Musk’ın servetinin en büyük bölümünü oluşturduğu için şirketteki değer kaybı toplam net varlık üzerinde belirleyici oldu. Buna karşın Musk, mevcut tabloya rağmen dünyanın en zengin kişisi konumunu koruyor.

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Kripto topluluğunda yankı buldu

Musk ile Zhao’nun sosyal medyadaki esprili üslubu daha önce de gündeme gelmişti. Bu kez konuşulan nokta, çok büyük çaplı bir servet kaybının bile mizah konusu yapılması oldu.

Kripto para topluluğunda birçok kullanıcı, “pre rich” tanımını dikkat çekici ve alaycı bir ifade olarak değerlendirdi. Özellikle Dogecoin’e verdiği destekle bilinen Musk’ın paylaşımlarının, finans çevrelerinin yanında dijital varlık yatırımcıları arasında da hızla yayıldığı görüldü.

Elon Musk, 1 trilyon dolar sınırının altına gerilemesini esprili bir dille karşılarken, bu yaklaşımın sosyal medyada geniş yankı uyandırdığı görüldü.

Musk daha önce de trilyon dolar eşiğine yaklaşıp bu seviyenin altına inen dönemler yaşamıştı. Son gelişmeyle birlikte dikkatler yeniden hem SpaceX’in değerlemesine hem de Musk’ın servetindeki dalgalanmaların piyasa algısına çevrildi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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