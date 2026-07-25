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Cardano (ADA)

Hoskinson, Ark Invest yöneticisinin Cardano eleştirisine yanıt verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Charles Hoskinson, Ark Invest yöneticisi Lorenzo Valente’nin Cardano eleştirisine karşı çıktı.
  • 🗣️ Valente, 2026’da Cardano’nun hala öne çıkarılmasının sektörün güvenilirliğini zedelediğini savundu.
  • 📂 Ark Invest’in ocak 2026’daki CoinDesk 20 ETF başvurusunda $ADA da yer aldı.
  • 📅 Cardano topluluğu, 9 Ağustos 2026’daki gözlem süresinin bitişini ETF süreci için izliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Ark Invest bünyesindeki dijital varlık araştırma ekibinin araştırma direktörü Lorenzo Valente’nin sosyal medyada paylaştığı eleştirilere yanıt verdi. Tartışma, Valente’nin Cardano’nun kripto sektöründe neden hala geniş yer bulduğunu sorgulamasıyla başladı.

İçindekiler
1 Valente’den Cardano’ya sert eleştiri
2 Hoskinson taraflılık vurgusu yaptı
3 ETF sürecinde gözler ağustosta
4 Spot ETF için beklenti yılın son bölümünde yoğunlaştı

Valente’den Cardano’ya sert eleştiri

Lorenzo Valente, Cardano’nun ve Charles Hoskinson’ın sektörde görünür kalmasının kripto piyasasının güvenilirliğine zarar verdiğini savundu. Valente, konferanslarda Hoskinson’a yer verilmesini, Cardano sponsorluklarının kabul edilmesini ve projenin yayınlarda gündemde tutulmasını eleştirdi.

“2026 yılına geldik ve hala Cardano’yu konuşuyoruz. Charles hala konferanslara davet ediliyor, Cardano hala haber değeri taşıyormuş gibi ele alınıyor. Sonra da bu sektörün neden güven sorunu yaşadığını sorguluyoruz.”

Valente’nin açıklamaları, kurumsal bir değerlendirmeden çok kişisel görüş olarak öne çıktı. Bunun nedeni, Ark Invest’in bu yıl ABD’li düzenleyicilere sunduğu CoinDesk 20 endeksini izlemeyi amaçlayan yeni kripto ETF başvurusunda Cardano’ya da yer vermiş olması oldu. Ark Invest, Cathie Wood’un yönettiği varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Hoskinson taraflılık vurgusu yaptı

Charles Hoskinson ise Valente’nin sözlerinin nesnel bir değerlendirme olmadığını savundu. Hoskinson, Ark Invest içinde tek bir kişinin bakış açısının tüm kuruma taraflı bir görüntü verdiğini ileri sürdü.

Hoskinson, Ark Invest’ten yakın zamanda adil bir yaklaşım beklemediğini söylerken, bu tür yorumların kişisel önyargıyı yansıttığını dile getirdi.

Bu çıkış, Cardano’nun piyasa içindeki yeri ve kurumsal algısı etrafındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Valente’nin eleştirisi ile Ark Invest’in resmi ürün başvurusunda Cardano’ya yer vermesi arasındaki fark, dikkat çeken bir çelişki oluşturdu.

ETF sürecinde gözler ağustosta

Cardano topluluğu, 9 Ağustos 2026 tarihine odaklanmış durumda. Bu tarih, ADA vadeli işlemlerinin başlamasının ardından geçen altı aylık gözlem süresinin tamamlanmasına işaret ediyor. Söz konusu eşik, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun olası ETF incelemelerinde daha düzenli bir sürecin önünü açabilecek bir adım olarak görülüyor.

Düzenlenmiş ADA vadeli işlemleri CME Group bünyesinde 9 Şubat 2026’da işlem görmeye başladı. CME Group, küresel ölçekte vadeli işlem ve türev ürün piyasaları işleten en büyük finansal platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Spot ETF, doğrudan ilgili varlığı elinde tutan borsa yatırım fonudur. Vadeli işlem ETF’lerinden farklı olarak türev sözleşmelere değil, doğrudan dayanak varlığa bağlı yapı sunar.

BaşlıkTarih veya durum
ADA vadeli işlemlerinin başlangıcı9 Şubat 2026
Altı aylık gözlem süresinin tamamlanması9 Ağustos 2026
Cardano spot ETF durumuHenüz onaylanmadı

Spot ETF için beklenti yılın son bölümünde yoğunlaştı

Cardano için henüz bağımsız bir spot ETF onayı bulunmuyor. Buna karşın topluluk içinde, ABD’de olası nihai spot piyasa onayı ya da işlemlerin başlaması için 2026’nın üçüncü çeyreğinin sonu ile dördüncü çeyreğinin daha olası zaman aralığı olduğu değerlendiriliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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