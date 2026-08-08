Cardano’da 0,25 dolar eşiği toparlanmanın yönünü belirliyor

Cardano‘nun yerel tokeni ADA, uzun süren zayıf görünümün ardından toparlanma işaretleri vermeye başladı. Alıcıların yeniden güç kazanması, fiyat yapısında olası bir trend dönüşünü gündeme taşıdı. Kurumsal ilginin ETF ürünleri üzerinden artması da bu süreci destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Teknik görünümde kritik seviye öne çıktı

ADA, haberin yayımlandığı sırada 0,2012 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 1,46 gerileyen varlığın günlük işlem hacmi 452,96 milyon dolar, piyasa değeri ise 7,34 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Kısa vadeli kayba rağmen fiyat yapısı ve büyük yatırımcı hareketleri, yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini canlı tutuyor.

Rand Group verileri, ADA’nın yıl boyunca etkili olan düşüş trendi direncinin üzerine çıktığına işaret etti. Bu kırılım, satış baskısının zayıflamaya başladığını ve alıcıların uzun süren baskının ardından yeniden kontrol kurmaya çalıştığını gösteriyor.

0,25 dolar seviyesinin geri alınması ve korunması, ADA’daki toparlanma denemesinin kalıcı olup olmayacağını belirleyen ana eşik olarak öne çıkıyor.

Piyasada asıl izlenen seviye 0,25 dolar oldu. Bu bölgenin destek olarak korunması halinde yükseliş yapısının güçlenebileceği, aksi durumda ise mevcut kırılımın kalıcılık kazanamayabileceği değerlendiriliyor. Alıcıların bu eşiğin üzerinde tutunması, daha uzun vadeli bir yön değişiminin önünü açabilir.

ETF ürünlerinde Cardano ilgisi arttı

Kripto analisti Mintern, Cardano’nun yatırım ürünleri tarafında daha görünür hale geldiğini belirtti. Buna göre ADA’ya odaklanan ETF ürünlerindeki yönetilen varlık büyüklüğü yaklaşık 50,7 milyon dolara ulaştı. Cardano, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısı sunan bir blockchain ağı olarak biliniyor.

Blockworks verilerine göre ADA, kripto varlıklara bağlı ETF ürünlerinde yönetilen varlık büyüklüğü bakımından 12’nci sıraya yükseldi. Bu alanda BNB 12,1 milyon dolar, TRON 29,3 milyon dolar ve Dogecoin 38,6 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Varlık ETF yönetilen varlık ADA 50,7 milyon dolar Dogecoin 38,6 milyon dolar TRON 29,3 milyon dolar BNB 12,1 milyon dolar

Bu tablo, düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden Cardano ekosistemine yönelik kurumsal erişimin genişlediğini gösteriyor. Ancak ETF’lerdeki yönetilen varlık büyüklüğü doğrudan ADA alımı anlamına gelmiyor. Buna rağmen yatırımcı ilgisinin artması, varlığın kurumsal görünürlüğünü destekleyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sonraki hareket alıcıların gücüne bağlı

Önümüzdeki süreçte ADA’nın yönü, mevcut kırılımın korunup korunamayacağına bağlı olacak. Alıcılar 0,25 dolar seviyesini sağlam bir destek haline getirebilirse toparlanma ivmesi güç kazanabilir ve yeni direnç bölgeleri gündeme gelebilir.

Alıcılar kırılımı koruyamazsa, yeni bir satış dalgası mevcut toparlanma senaryosunu zayıflatabilir.

Buna karşılık satış baskısının yeniden artması, son günlerde oluşan olumlu teknik yapıyı bozabilir. Bu nedenle fiyat hareketinde hem genel piyasa eğilimi hem de yeni fon girişlerinin seyri belirleyici olacak.