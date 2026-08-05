Cardano, 2,5 milyon ADA fonu sonrası 0,20 dolar direncini test ediyor

Cardano, Project Catalyst kapsamında başlatılan 2,5 milyon ADA tutarındaki pilot fonun ardından yeniden piyasanın odağına yerleşti. ADA, son 24 saatte yüzde 1,08 gerileyerek 0,1916 dolardan işlem görse de türev piyasalardaki hareketlilik ve zincir üstü veriler, yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

0,20 dolar seviyesi öne çıkıyor

Teknik göstergeler, ADA fiyatının son kırılımın ardından önemli destek haline gelen 0,1704 dolar civarındaki orta Bollinger bandının üzerinde kaldığını gösterdi. Fiyatın 0,1904 dolar çevresindeki üst banda yakın seyretmesi, alıcıların halen etkili olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, alım ivmesinin zayıflaması halinde yükselişin gücünü kaybedebileceği değerlendiriliyor.

İşlem hacmindeki artış da son yükselişin daha güçlü bir zemine oturduğunu düşündürdü. ADA’nın 0,20 doların üzerine kalıcı biçimde çıkması halinde yukarı yönlü eğilim güç kazanabilir. Buna karşılık fiyatın 0,1704 doların altına inmesi durumunda 0,1505 dolar bölgesi bir sonraki destek olarak izleniyor.

ADA’nın 0,20 dolar eşiğinin üzerine yerleşmesi, yükseliş eğiliminin güçlendiğine dair daha net bir sinyal verebilir.

Project Catalyst fonu ekosistem odağını güçlendirdi

Cardano ekosisteminin topluluk odaklı finansman programı Project Catalyst, bu ay devreye girmesi planlanan 2,5 milyon ADA büyüklüğündeki pilot fonu duyurdu. Fonun, oracle çözümleri, stabilcoin uygulamaları, programlanabilir token yapıları ve zincir üstü kimlik alanında çalışan projelere kaynak sağlaması hedefleniyor. Project Catalyst, Cardano ağında topluluk tarafından seçilen projelere finansman sunan bir yapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere taşıyan altyapıyı ifade eder. Zincir üstü kimlik ise kullanıcı veya kurum kimliğinin blokzincir üzerinde doğrulanmasına imkan tanıyan sistemler için kullanılır.

Project Catalyst kapsamında oluşturulan 2,5 milyon ADA’lık pilot fonun başvurularının önümüzdeki haftalarda açılması bekleniyor.

Bu adımın kısa vadede fiyat üzerinde doğrudan etkisi sınırlı kalabilir. Ancak gelişme, Cardano’nun ekosistem geliştiricilerini destekleme ve blokzincir kullanımını daha geniş alanlara yayma hedefini öne çıkardı.

Türev piyasalarda ilgi canlı kaldı

CoinGlass verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü 540 milyon doların üzerine çıktı. İşlem hacmindeki belirgin artış da piyasaya yeni sermaye girişine işaret etti. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin zayıflamadığını, aksine ADA çevresinde yeniden yoğunlaştığını gösterdi.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 0,1916 dolar Ana direnç 0,20 dolar İlk destek 0,1704 dolar Sonraki destek 0,1505 dolar Açık pozisyon 540 milyon doların üzeri

Kısa pozisyonların tasfiye edilmesi de ADA’nın 0,20 dolara yaklaşırken aşağı yönlü işlemlerin sıkıştığını ortaya koydu. DeFiLlama verileri ise toplam kilitli varlık, işlem sayısı ve aktif adresler tarafında görece istikrarlı bir görünüm sundu. Bu veriler, ekosistemdeki temel faaliyetin korunduğunu ve yeni fon girişiminin bu zeminde şekillendiğini gösterdi.