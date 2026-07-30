Cardano’da kurumsal alımlar artarken 0,23 dolar hedefi öne çıkıyor

Cardano’nun yerel varlığı ADA’da son günlerde birikimin güçlendiğine ve kurumsal ilginin arttığına işaret eden veriler öne çıkıyor. Piyasadaki olumlu hava, düzenli talep ve yatırımcı güvenindeki toparlanma, fiyatın yeniden yukarı yönlü bir hareket geliştirebileceği beklentisini destekliyor.

Fiyatta toparlanma sinyalleri izleniyor

ADA, haberin yayımlandığı sırada 0,1649 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte yüzde 4 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 358,35 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,02 milyar dolar seviyesinde bulundu. Fiyat yapısındaki sıkışma ve net girişlerdeki olumlu görünüm, bazı piyasa katılımcıları tarafından olası bir yükseliş dönüşünün işareti olarak değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Nehal, ADA’nın önemli bir birikim bölgesi içinde yatay seyrini sürdürürken yukarı yönlü dönüş sinyalleri verdiğini belirtiyor. Alım iştahındaki artışın korunması halinde bu yapının daha güçlü bir hareketi destekleyebileceği düşünülüyor.

Analist Nehal, ADA’nın kritik bir birikim alanında dengelendiğini ve bu görünümün yükseliş yönlü dönüş ihtimalini güçlendirdiğini aktarıyor.

Piyasada bu bölge yakından izleniyor. Yatırımcıların olası bir sonraki hamle öncesinde pozisyon aldığına dair işaretler, özellikle direnç seviyelerinin aşılması halinde daha belirgin hale gelebilir. Teknik görünümde ivmenin hızlanması, kırılım sinyallerini öne çıkarabilir.

Kurumsal ilgi ETF akışlarıyla destekleniyor

Mintern verilerine göre Cardano’ya bağlı ADA ETF’lerinde 16 aydır kesintisiz net giriş kaydedildi. ETF, bir varlığın fiyatını izleyen ve borsada işlem gören yatırım ürünü olarak biliniyor. Bu tablo, düzenlemeye tabi ürünler üzerinden ADA’ya erişmek isteyen kurumsal yatırımcı ilgisinin güçlendiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: ETF, belirli bir varlığın ya da endeksin performansını izleyen ve borsada alınıp satılan fondur. Kripto varlıklara doğrudan sahip olmadan fiyat hareketine erişim sunması nedeniyle kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilebiliyor.

ADA ETF’lerine 16 ay boyunca aralıksız net giriş görülmesi, kurumsal tarafta Cardano’ya dönük ilginin kalıcılaştığına işaret ediyor.

Gösterge Veri ADA fiyatı 0,1649 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 4 artış 24 saatlik hacim 358,35 milyon dolar Piyasa değeri 6,02 milyar dolar ETF net giriş serisi 16 ay Olası hedef 0,23 dolar

Direnç kırılırsa 0,23 dolar seviyesi gündeme gelebilir

Süregelen birikim ve Cardano ağına yönelik ilginin yenilenmesi, piyasa koşullarının elverişli kalması durumunda ADA’daki toparlanmayı destekleyebilir. Direnç bölgesinin aşılması halinde 0,23 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izleniyor.

Bununla birlikte fiyatın sonraki yönü, alıcıların akışını koruyup koruyamayacağına ve teknik dirençlerin aşılıp aşılamayacağına bağlı olacak. ETF tarafındaki girişlerin sürmesi, büyük yatırımcıların birikimi ve kurumsal talebin canlı kalması halinde ADA’daki toparlanma eğilimi güç kazanabilir.

Cardano, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Piyasa duyarlılığının olumlu kalması halinde ağın daha fazla alıcı çekmesi ve ADA’daki yukarı yönlü beklentileri desteklemesi mümkün görülüyor.