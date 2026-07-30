Bitcoin 64 bin doların üzerinde tutundu, ETF’lere para girişi yeniden başladı

Bitcoin, küresel yarı iletken hisselerindeki sert dalgalanmaların hafiflemesiyle 64 bin doların üzerinde yatay seyrini korurken, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri dört günlük çıkış serisinin ardından yeniden net para girişi kaydetti.

FarsideUK ve Trader T verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 29 Temmuz’da toplam 32,1 milyon dolarlık net para girişi kaydederek dört günlük çıkış serisini sonlandırdı. BlackRock’ın IBIT fonuna 89,8 milyon dolar girerken Fidelity’nin FBTC fonundan 43,1 milyon dolar, ARK 21Shares’in ARKB fonundan ise 14,6 milyon dolar çıktı. Diğer fonlardaki sermaye hareketleri büyük ölçüde yatay kaldı.

30 Temmuz (bu sabah) itibari ile Bitcoin, FED’in faizi sabit tutmasına rağmen önceki güne kıyasla önemli bir değişim göstermeyerek 64 bin 100 dolar civarında işlem gördü. Ethereum da yaklaşık 1.905 dolar seviyesinde yatay seyretti. Büyük altcoinlerde de sınırlı fiyat hareketleri izlendi. XRP 1,07 dolar, Solana 74 dolar, BNB 572 dolar ve Tron 0,33 dolar seviyesinde işlem görürken Hyperliquid 54 dolara geriledi.

Kripto para piyasasındaki sakin görünümde, son günlerde küresel finans piyasalarını baskılayan yarı iletken hisselerindeki satışların hafiflemesi etkili oldu. Samsung Electronics, yapay zekâ alanında kullanılan bellek ürünlerindeki arz sıkıntısının desteğiyle yarı iletken bölümünün kârının 250 kattan fazla arttığını açıkladı.

Güney Kore’nin Kospi Endeksi gün içinde yüzde 6 yükseliş ile yüzde 2 düşüş arasında dalgalandıktan sonra dengelendi. Ancak güçlü bilançolar hisse fiyatlarına aynı ölçüde yansımadı. Samsung Electronics hisseleri sonuçların ardından yalnızca yüzde 2 yükselirken, üç aylık kârı yüzde 557 artan SK Hynix hisseleri bir gün önce yüzde 17 değer kaybetti. Yapay zekâ sektörüne yönelik yüksek beklentilerin hisseler üzerinde baskı oluşturduğu görüldü.

ABD’de teknoloji şirketlerinin bilançoları ise karışık bir tablo ortaya koydu. Microsoft, son dört yılın en hızlı bulut büyümesini açıklamasının ardından seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 9 yükseldi. Meta hisseleri ise zayıf gelir beklentileri nedeniyle yüzde 8 geriledi. Bir gün önce teknik düzeltme bölgesine giren Nasdaq 100 Endeksi’nin vadeli kontratları yüzde 1 yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki son düzeltmenin kripto para piyasasına etkisi sınırlı kaldı. Bitcoin, temmuz ayının büyük bölümünde yarı iletken hisseleriyle benzer yönde hareket etmesine rağmen, geçen hafta büyük ABD teknoloji şirketlerinin piyasa değerinden 797 milyar dolar silinirken görece istikrarlı kaldı. Güney Kore hisselerinde bu hafta yaşanan rekor satış sırasında da Bitcoin’deki kayıpların sınırlı kalması, teknoloji hisseleriyle arasındaki ilişkinin zayıflıyor olabileceğine işaret etti.