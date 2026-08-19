Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

BlackRock, yatırımcılara Bitcoin için %1 ila %2 pay önerdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, yatırımcılara portföylerinde Bitcoin için %1 ila %2 pay önerdi.
  • 📌 Bitwise CEO’su, 2026 yılında bile $BTC benimsenmesinin erken aşamada olduğunu savunuyor.
  • 📊 Kurumsal talep artarken tartışma, Bitcoin’in olgun bir varlık mı yoksa büyüme alanı taşıyan bir araç mı olduğu sorusunda yoğunlaşıyor.
  • 🕰️ Artan ilgiye rağmen Bitcoin’in küresel yatırım portföylerindeki payı halen tartışma konusu olmayı sürdürüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

BlackRock’ın yatırımcılara portföylerinin %1 ila %2’sini Bitcoin’e ayırmayı değerlendirmelerini önermesi, kripto para piyasasında Bitcoin benimsenmesinin hangi aşamada olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi. Küresel varlık yönetimi sektörünün en büyük kurumları arasında yer alan BlackRock’ın bu yaklaşımı, Bitcoin’in kurumsal yatırım portföylerinde daha görünür hale geldiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Kurumsal ilgi yeniden öne çıktı
2 Benimsenme tartışması sürüyor
3 Portföylerdeki yeri tartışılıyor

Kurumsal ilgi yeniden öne çıktı

Tartışmaya Bitwise CEO’su Hunter Horsley de katıldı. Horsley, 2026 yılına gelinmiş olmasına ve büyük kurumların talebinin belirgin biçimde artmasına rağmen, Bitcoin benimsenmesinin halen erken aşamada olduğunu savunuyor. Bitwise, kripto varlıklara odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Hunter Horsley, BlackRock’ın %1 ila %2’lik Bitcoin tahsisi önerisinin, varlığın olgunluğunu tamamladığını değil, benimsenme sürecinin halen erken safhada bulunduğunu gösterdiğini vurguluyor.

BlackRock’ın önerisi, bazı piyasa yorumcuları tarafından Bitcoin’in artık olgun bir yatırım aracına dönüştüğünün işareti olarak değerlendirildi. Buna karşılık Horsley, aynı gelişmenin farklı okunması gerektiğini düşünüyor. Ona göre böyle bir tavsiye, Bitcoin’in küresel yatırım portföylerinde henüz tam anlamıyla standart bir yere oturmadığını ortaya koyuyor.

KurumAçıklamaÖne çıkan nokta
BlackRockPortföylerde %1 ila %2 Bitcoin değerlendirmesiKurumsal tahsis yaklaşımı
BitwiseBenimsenmenin halen erken olduğu görüşüUzun vadeli büyüme alanı

Benimsenme tartışması sürüyor

Bitcoin’in piyasa değeri açısından en büyük kripto varlık olmayı sürdürmesi ve kurumsal çevrelerde daha sık gündeme gelmesi, benimsenme tartışmasını daha da görünür hale getirdi. Horsley, 2026 itibarıyla bu görüşün bazı yatırımcılara şaşırtıcı gelebileceğini kabul ederken, geniş ölçekli küresel portföyler içinde Bitcoin’in payının halen sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

Horsley, kurumsal talep artsa da Bitcoin için zamanın tükenmediğini, varlığın küresel yatırım portföylerinde daha fazla yer bulabileceğini düşünüyor.

Bu yaklaşım, Bitcoin’in artık yaygın biçimde kabul gördüğünü savunan görüşle ayrışıyor. Bir kesim, artan kurumsal ilgi ve arzın sınırlı yapısı nedeniyle yatırımcıların gecikmemesi gerektiğini öne çıkarırken, diğer kesim benimsenmenin henüz tamamlanmadığını ve daha geniş bir büyüme alanı bulunduğunu düşünüyor.

Portföylerdeki yeri tartışılıyor

BlackRock’ın düşük oranlı tahsis önerisi, Bitcoin’in yüksek ağırlıklı bir pozisyondan çok, çeşitlendirme amacıyla değerlendirilen bir varlık olarak ele alındığını gösteriyor. Bu çerçevede tartışma, yalnızca fiyat hareketlerinden değil, Bitcoin’in uzun vadeli portföy stratejilerindeki rolünden besleniyor.

Piyasadaki son değerlendirmeler, kurumsal aktörlerin Bitcoin’e yaklaşımında daha ölçülü ancak daha sistematik bir çizginin öne çıktığını ortaya koyuyor. Bu durum, 2026 yılında dahi Bitcoin’in yatırım dünyasında halen genişleme potansiyeli taşıyıp taşımadığı sorusunu gündemde tutuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD spot Bitcoin ETF’lerine günlük 189,3 milyon dolar giriş oldu

Bitcoin için kritik sinyal: Spot talep aylar sonra geri döndü

Bitcoin ve Ethereum kritik eşiklerde, XRP 1 doların altına indi

Scaramucci, Bitcoin’deki sınırlı düşüşün güçlü talebe işaret ettiğini söyledi

Metaplanet, ABD’de Bitcoin hazine platformu için Super League’i alacak

Bitcoin 64 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor

Satoshi’nin 1,096 milyon BTC’si için özel anahtar iddiası tartışma yarattı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, azalan stabilcoin likiditesi nedeniyle hisselerden ayrışıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin, azalan stabilcoin likiditesi nedeniyle hisselerden ayrışıyor
Kripto Para
ABD spot Bitcoin ETF’lerine günlük 189,3 milyon dolar giriş oldu
BITCOIN (BTC)
Lost your password?