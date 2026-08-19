BlackRock, yatırımcılara Bitcoin için %1 ila %2 pay önerdi

BlackRock’ın yatırımcılara portföylerinin %1 ila %2’sini Bitcoin’e ayırmayı değerlendirmelerini önermesi, kripto para piyasasında Bitcoin benimsenmesinin hangi aşamada olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi. Küresel varlık yönetimi sektörünün en büyük kurumları arasında yer alan BlackRock’ın bu yaklaşımı, Bitcoin’in kurumsal yatırım portföylerinde daha görünür hale geldiğine işaret etti.

Kurumsal ilgi yeniden öne çıktı

Tartışmaya Bitwise CEO’su Hunter Horsley de katıldı. Horsley, 2026 yılına gelinmiş olmasına ve büyük kurumların talebinin belirgin biçimde artmasına rağmen, Bitcoin benimsenmesinin halen erken aşamada olduğunu savunuyor. Bitwise, kripto varlıklara odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Hunter Horsley, BlackRock’ın %1 ila %2’lik Bitcoin tahsisi önerisinin, varlığın olgunluğunu tamamladığını değil, benimsenme sürecinin halen erken safhada bulunduğunu gösterdiğini vurguluyor.

BlackRock’ın önerisi, bazı piyasa yorumcuları tarafından Bitcoin’in artık olgun bir yatırım aracına dönüştüğünün işareti olarak değerlendirildi. Buna karşılık Horsley, aynı gelişmenin farklı okunması gerektiğini düşünüyor. Ona göre böyle bir tavsiye, Bitcoin’in küresel yatırım portföylerinde henüz tam anlamıyla standart bir yere oturmadığını ortaya koyuyor.

Kurum Açıklama Öne çıkan nokta BlackRock Portföylerde %1 ila %2 Bitcoin değerlendirmesi Kurumsal tahsis yaklaşımı Bitwise Benimsenmenin halen erken olduğu görüşü Uzun vadeli büyüme alanı

Benimsenme tartışması sürüyor

Bitcoin’in piyasa değeri açısından en büyük kripto varlık olmayı sürdürmesi ve kurumsal çevrelerde daha sık gündeme gelmesi, benimsenme tartışmasını daha da görünür hale getirdi. Horsley, 2026 itibarıyla bu görüşün bazı yatırımcılara şaşırtıcı gelebileceğini kabul ederken, geniş ölçekli küresel portföyler içinde Bitcoin’in payının halen sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

Horsley, kurumsal talep artsa da Bitcoin için zamanın tükenmediğini, varlığın küresel yatırım portföylerinde daha fazla yer bulabileceğini düşünüyor.

Bu yaklaşım, Bitcoin’in artık yaygın biçimde kabul gördüğünü savunan görüşle ayrışıyor. Bir kesim, artan kurumsal ilgi ve arzın sınırlı yapısı nedeniyle yatırımcıların gecikmemesi gerektiğini öne çıkarırken, diğer kesim benimsenmenin henüz tamamlanmadığını ve daha geniş bir büyüme alanı bulunduğunu düşünüyor.

Portföylerdeki yeri tartışılıyor

BlackRock’ın düşük oranlı tahsis önerisi, Bitcoin’in yüksek ağırlıklı bir pozisyondan çok, çeşitlendirme amacıyla değerlendirilen bir varlık olarak ele alındığını gösteriyor. Bu çerçevede tartışma, yalnızca fiyat hareketlerinden değil, Bitcoin’in uzun vadeli portföy stratejilerindeki rolünden besleniyor.

Piyasadaki son değerlendirmeler, kurumsal aktörlerin Bitcoin’e yaklaşımında daha ölçülü ancak daha sistematik bir çizginin öne çıktığını ortaya koyuyor. Bu durum, 2026 yılında dahi Bitcoin’in yatırım dünyasında halen genişleme potansiyeli taşıyıp taşımadığı sorusunu gündemde tutuyor.