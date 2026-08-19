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RIPPLE (XRP)

XRP’de RSI ayrışması zayıflayan satış baskısına işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP fiyatı 1 dolar çevresinde kalırken RSI’de toparlanma sinyali öne çıktı.
  • 📉 Fiyat ağustosta yeni dip görse de $XRP için RSI daha yüksek dipler oluşturdu.
  • 📊 1,04 ve 1,07 dolar seviyeleri kısa vadede teknik teyit için izleniyor.
  • 🔗 XRP Ledger ağustosta günlük 3 milyon işleme ulaşsa da fiyat baskısı sürdü.
Onur Atam
Onur Atam

XRP fiyatı psikolojik açıdan önemli görülen 1 dolar eşiğine yakın seyretmeyi sürdürürken, teknik göstergelerde son haftaların dikkat çeken ilk toparlanma sinyallerinden biri oluştu. Genel görünüm negatif kalmasına rağmen, fiyat hareketi ile Göreceli Güç Endeksi arasındaki ayrışma satış baskısının hız kestiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde dikkat çeken ayrışma
2 Direnç seviyeleri görünümü sınırlıyor
3 Ağ verileri yüksek işlem temposuna işaret etti
4 1 doların altı yeniden baskı yaratabilir

Teknik görünümde dikkat çeken ayrışma

Ağustosta yeni bir yerel dip gören XRP, 1,006 dolar civarında işlem görüyor. Temmuzdaki toparlanmanın ardından süren geri çekilme, fiyatın art arda daha düşük dipler oluşturmasına yol açtı. Buna karşılık günlük RSI aynı eğilimi izlemedi ve yeni fiyat diplerini daha derin momentum dipleriyle doğrulamak yerine yukarı yönlü bir görünüm sergiledi. Gösterge 39 seviyesine yakın bulunurken, son diplerin kademeli biçimde yükseldiği görülüyor.

Bu tablo, fiyat gerilerken aşağı yönlü momentumun zayıfladığı bir yükseliş uyumsuzluğuna işaret edebilir. Teknik analizde bu tür ayrışmalar, satıcıların kontrolü koruduğu ancak etkilerinin önceki döneme göre azalmaya başladığı zamanlarda öne çıkıyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Fiyat yeni dip yaparken RSI daha yüksek dip oluşturuyorsa, bu durum satış baskısının zayıfladığına dair erken bir işaret olarak izlenir.

Fiyat yeni dipler üretse de RSI’nin daha yüksek dipler oluşturması, satışların aynı güçle sürmediğini gösteriyor.

Direnç seviyeleri görünümü sınırlıyor

Bununla birlikte, söz konusu ayrışma tek başına ani bir yön değişimini garanti etmiyor. XRP mevcut seviyelerin altında kalmayı sürdürebilir ya da bir süre yatay seyredebilir. Özellikle hareketli ortalamaların konumu, bu sinyalin temkinli değerlendirilmesine neden oluyor. Grafikte öne çıkan tüm önemli ortalamalar halen XRP’nin üzerinde yer alıyor.

Kısa vadede 1,04 dolar seviyesi ilk direnç olarak izleniyor. Bunun üzerindeki 1,07 dolar bölgesi, toparlanma çabasının güç kazanması açısından daha kritik görülüyor. Daha yukarıda ise 1,15 dolar ve uzun vadeli ortalamaya yakın 1,34 dolar seviyesi öne çıkan diğer direnç alanları arasında bulunuyor.

SeviyeÖnemi
1,00 dolarPsikolojik destek
1,04 dolarİlk direnç
1,07 dolarToparlanmanın güçlenmesi için kritik eşik
1,15 dolarDaha güçlü direnç bölgesi
1,34 dolarUzun vadeli ortalamaya yakın direnç

Ağ verileri yüksek işlem temposuna işaret etti

Zincir üstü tarafta ise XRP Ledger işlem sayıları ağustos başında günlük 3 milyona kadar yükseldi. Ağ daha sonra bir kez daha 2 milyon eşiğini aştı. Sonrasında faaliyet yavaşlasa da, son bir ayın büyük bölümünde günlük işlem sayısı 1 milyonun üzerinde kaldı. XRP Ledger, XRP işlemlerinin ve bazı varlık transferlerinin gerçekleştiği açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor.

1,04 doların geri alınması ilk olumlu sinyal sayılabilirken, 1,07 doların aşılması momentumdaki iyileşmenin talebe dönüştüğünü daha güçlü biçimde gösterebilir.

Teknik görünümün teyit kazanabilmesi için fiyatın da bu ayrışmaya eşlik etmesi gerekiyor. 1,04 doların üzerine çıkılması ilk iyileşme işareti olarak değerlendirilebilir. 1,07 doların aşılması ise momentumdaki farklılaşmanın gerçek alım talebine dönüştüğü görüşünü güçlendirebilir.

1 doların altı yeniden baskı yaratabilir

Diğer yandan, 1 dolar seviyesinin altında net bir kırılma yaşanması halinde kısa vadeli dengelenme çabası geçersiz kalabilir. Böyle bir senaryoda XRP, son diplerinin de altına sarkarak yeni fiyat arayışına açık hale gelebilir. Mevcut tabloda satıcılar halen üstünlüğünü koruyor, ancak momentum göstergeleri bu üstünlüğün önceki döneme kıyasla zayıflamaya başladığını ortaya koyuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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