Ethereum’da 85 milyon dolarlık kısa pozisyon 1.900 dolar testinde kaldı

Ethereum piyasasında büyük ölçekli bir türev pozisyonu yeniden gündeme geldi. Blokzincir veri platformu Arkham, pension-usdt.eth cüzdanının yaklaşık 85 milyon dolarlık Ethereum kısa pozisyonu taşıdığını bildirdi. Ortalama 1.700 dolar seviyesinden açılan bu işlem, ETH’nin 1.900 dolar çevresine yükselmesiyle baskı altına girdi.

Kısa pozisyonda zarar büyüdü

Arkham verilerine göre söz konusu pozisyon iki aydan uzun süredir açık duruyor. Ethereum fiyatındaki yaklaşık 200 dolarlık yükseliş, işlemin kağıt üzerindeki zararını 9,8 milyon dolara taşıdı. Piyasada bu büyüklükteki bir kısa pozisyon, fiyat yükselişinin sürmesi halinde zorunlu alımları tetikleyebilecek bir risk unsuru olarak görülüyor.

Pension-usdt.eth cüzdanının yaklaşık 1.700 dolardan açtığı 85 milyon dolarlık Ethereum kısa pozisyonu, ETH’nin 1.900 dolar çevresine çıkmasıyla belirgin biçimde baskı altına girdi.

Bununla birlikte gerçekleşmemiş zarar tek başına tasfiye anlamına gelmiyor. Yeterli teminat bulunduğu sürece yatırımcı pozisyonu taşımayı sürdürebilir. Bu nedenle ilgili cüzdan, tek başına yaklaşan bir sıkışmanın kanıtı değil; kaldıraç ve risk iştahını gösteren bir gösterge niteliği taşıyor.

1.900 dolar seviyesi yakından izleniyor

Ethereum son dönemde 1.900 dolar civarında işlem görüyor ve bu bölge teknik açıdan önemli bir direnç alanı olarak öne çıkıyor. 18 Ağustos itibarıyla ETH’nin yaklaşık 1.905 dolar seviyesinde bulunduğu aktarılırken, fiyatın bu alan üzerindeki kalıcılığı kısa pozisyonun risk profilini doğrudan etkiliyor.

Fiyat her yükseldiğinde kısa pozisyondaki kağıt zararı artıyor. Buna karşılık olası bir geri çekilme, yatırımcının zararın bir bölümünü telafi etmesine imkan verebilir. Bu yüzden piyasada asıl izlenen başlık, söz konusu işlemin yükseliş ivmesine ne kadar dayanabileceği oldu.

ETF girişleri tabloya ek bağlam sağladı

Pozisyonun dikkat çektiği dönemde ABD’deki spot Ethereum ETF’leri de kurumsal erişim kanalı olarak öne çıkmayı sürdürüyor. KuCoin’in paylaştığı verilere göre 7 Ağustos’ta spot ETH ETF’lerine 49,6 milyon dolar net giriş kaydedildi. Bu tablo, düzenlenmiş ürünler üzerinden Ethereum talebinin tamamen zayıflamadığına işaret etti.

ETF akımları fiyatların kesin olarak yükseleceği anlamına gelmiyor ve bu yatırımcının zararını tek başına açıklamıyor. Yine de piyasadaki düşüş yönlü kaldıraçlı işlemler ile yeni sermaye giriş kanallarının aynı anda var olması, likidite ve pozisyonlanmayı daha önemli hale getiriyor.

Gösterge Seviye Kısa pozisyon büyüklüğü 85 milyon dolar Ortalama açılış fiyatı 1.700 dolar ETH fiyatı Yaklaşık 1.900 dolar Gerçekleşmemiş zarar 9,8 milyon dolar 7 Ağustos spot ETH ETF net girişi 49,6 milyon dolar

Tasfiye seviyesi 2.435 dolar olarak izlendi

Daha önce HyperInsight tarafından paylaşılan izleme verileri, bu pozisyon için tasfiye seviyesini yaklaşık 2.435 dolar olarak göstermişti. Bu seviye hala geçerliyse, zorunlu kapanış riskinin piyasanın ana başlığı haline gelmesi için Ethereum fiyatının mevcut düzeylerden daha sert yükselmesi gerekecek.

Yaklaşık 2.435 dolar olarak izlenen tasfiye seviyesi, mevcut fiyatlara göre kısa pozisyon üzerinde baskı bulunsa da zorunlu kapanış riskinin henüz merkezde olmadığını gösteriyor.

Bu nedenle piyasa katılımcıları tek bir cüzdanı yön sinyali olarak görmek yerine fiyat hareketi, türev piyasa pozisyonlanması ve ETF akımlarını birlikte değerlendiriyor. Ethereum yükselişini sürdürürse tasfiye baskısı alımları artırabilir; fiyat geri çekilirse kısa pozisyon yeniden avantaj kazanabilir.