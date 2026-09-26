Yerel yapay zeka donanımı, Ethereum düğüm maliyetini düşürdü

Yerel yapay zeka uygulamaları için hızla yayılan güçlü bilgisayar donanımları, Ethereum ağının uzun süredir öne çıkan altyapı sorunlarından birine beklenmedik bir katkı sağladı. Son kullanıcı tarafında düğüm çalıştırmak için gereken donanım maliyetinin düşmesi, evde bağımsız doğrulama yapabilen kullanıcı sayısını artırabilecek bir gelişme olarak öne çıktı.

Buterin kendi düğüm verilerini paylaştı

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, kendi Geth düğümünün teknik özelliklerini paylaşarak bu tabloyu somutlaştırdı. Buterin’in verdiği bilgilere göre budama işlemi sonrasında düğümün kapladığı alan 461 GiB seviyesinde kaldı. Geth, Ethereum ağında en yaygın kullanılan istemcilerden biri olarak biliniyor ve kullanıcıların işlemleri ile blokları bağımsız biçimde doğrulamasına imkan tanıyor.

Vitalik Buterin, budama sonrası kendi Geth düğümünün 461 GiB alan kapladığını aktarırken, yerel yapay zeka için alınan güçlü sistemlerin artık Ethereum düğümü gereksinimlerini de rahatlıkla karşıladığını ortaya koydu.

Bu seviye, büyük dil modellerini yerelde ve gizlilik odaklı şekilde çalıştırmak isteyen kullanıcıların topladığı yüksek performanslı iş istasyonlarının teknik kapasitesinin altında kalıyor. Böylece yapay zeka için kurulan sistemler, aynı zamanda blokzincir doğrulaması için de elverişli hale geliyor.

Senkronizasyon süresi ve depolama ihtiyacı geriledi

Ethereum tarafında yapılan yazılım iyileştirmeleri de bu dönüşümü destekliyor. EIP 4444 standardının entegrasyonu ve snap sync tarafındaki optimizasyonlar sayesinde tam bir düğümün senkronizasyon süresi yaklaşık 12 saate kadar inerken, disk gereksinimi de 0,5 TB seviyesinin altına düştü.

Mini sözlük: EIP 4444, Ethereum istemcilerinin çok eski zincir geçmişini varsayılan olarak saklama yükünü azaltmayı amaçlayan bir standarttır. Snap sync ise bir düğümün tüm geçmişi en baştan indirmeden daha hızlı biçimde ağa katılmasını sağlayan senkronizasyon yöntemidir.

Yapılan iyileştirmelerle tam bir Ethereum düğümü yaklaşık 12 saatte senkronize olabilirken, depolama ihtiyacı 0,5 TB eşiğinin altına indi.

Bu değişim, kişisel bilgisayarların yalnızca bulut hizmetlerine bağlanan terminaller olmaktan çıkıp bağımsız işlem ve doğrulama birimlerine dönüşmesini destekliyor. Kullanıcılar aynı sistem üzerinde hem yapay zeka iş yüklerini çalıştırabiliyor hem de blokzinciri aracıya ihtiyaç duymadan doğrulayabiliyor.

Güçlü ekran kartlı sistemler için ek yük sınırlı kaldı

NVIDIA RTX 5090 gibi ekran kartlarıyla kurulan yapay zeka sistemleri veya DGX Spark benzeri çözümler kullananlar açısından bu gereksinimlerin görece düşük kaldığı görülüyor. Yüksek hızlı ve geniş kapasiteli NVMe sürücüler, yapay zeka model ağırlıklarını depolamak için zaten bu sistemlerin standart parçaları arasında yer alıyor.

Bu nedenle bir Ethereum düğümünü çalıştırmak, birçok kullanıcı için ayrı bir donanım yatırımı gerektiren ek bir görev olmaktan çıkıp arka planda yürüyen bir süreç haline gelebilir. Bu durum, ağın daha fazla kullanıcı tarafından doğrudan doğrulanmasına katkı sağlayabilir.

Glamsterdam güncellemesi izleniyor

Bir sonraki hard fork olarak anılan Glamsterdam’ın da temel katmanda senkronizasyonu daha da hızlandırması bekleniyor. Böylece hem kurulum süresi hem de bakım yükü azalırken, bireysel kullanıcıların düğüm çalıştırma eşiği daha da aşağı çekilebilir.

Yerel yapay zeka için alınan güçlü donanımlar ile Ethereum’un daha hafif hale gelen düğüm yapısı arasındaki bu kesişim, ev kullanıcılarının kendi sistemleri üzerinde hem hesaplama hem doğrulama kapasitesini birlikte kullanabildiği yeni bir tablo ortaya koyuyor.