Binance’ta Ethereum vadeli işlem ilgisi dokuz ayın zirvesine çıktı

Ethereum, 2.700 dolar eşiğinin üzerine çıkarken Binance’taki türev piyasa hareketliliği de belirgin biçimde hızlandı. CryptoQuant verileri, borsadaki Ethereum vadeli işlem aktivitesinin son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

Vadeli işlem piyasasında hızlı toparlanma

Önceki aylarda süren dalgalı piyasa koşulları, büyük borsalarda Ethereum vadeli işlem hacmini ve açık pozisyon büyüklüğünü baskılamıştı. Buna karşın ağustos sonundan itibaren yön tersine döndü ve Binance’ta daha güçlü bir toparlanma görüldü.

Verilere göre Binance’taki Ethereum açık pozisyon büyüklüğü ağustos sonunda yaklaşık 4,8 milyar dolar düzeyindeydi. Bu tutar 21 Eylül itibarıyla 6,58 milyar dolara yükseldi. Böylece bir aydan kısa sürede yaklaşık 1,78 milyar dolarlık artış kaydedildi ve yükseliş oranı %37 oldu.

CryptoQuant verileri, Binance’ta Ethereum açık pozisyon büyüklüğünün 21 Eylül’de 6,58 milyar dolara çıktığını ve bunun dokuz ayın en yüksek seviyesi olduğunu ortaya koyuyor.

Açık pozisyon artışı neyi gösteriyor

Açık pozisyon, belirli bir borsada halen kapatılmamış vadeli işlem ve türev sözleşmelerinin toplam değerini ifade ediyor. Binance’taki %37’lik artış, Ethereum türev piyasasında kısa sürede önemli miktarda yeni pozisyon açıldığına işaret ediyor.

CryptoQuant, zincir üstü ve borsa verilerine odaklanan bir kripto analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı son tablo, yatırımcı katılımının yalnızca spot piyasada değil, kaldıraçlı işlemlerde de güç kazandığını gösteriyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, kapanmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Bu verinin yükselmesi, piyasaya yeni para girişi olduğu anlamına gelebilir; ancak tek başına fiyatın yönünü garanti etmez.

Fiyat hareketiyle birlikte beklentiler de güçlendi

Açık pozisyonlardaki yükseliş, Ethereum fiyatındaki hızlı artışla aynı dönemde gerçekleşti. Bu eş zamanlı hareket, piyasada risk iştahının arttığına ve Ethereum’a yönelik kısa vadeli ilginin güçlendiğine işaret ediyor.

Analistler, fiyat ivmesi ile türev piyasa verilerinin birlikte okunması halinde Ethereum’un yeniden 3.000 dolar seviyesini test edebileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte türev piyasalardaki sert genişleme, oynaklığın da yüksek kalabileceğine işaret ediyor.

Ethereum’un 2.700 doların üzerine çıkmasıyla birlikte Binance’ta yeni türev pozisyonların hızla arttığı görülüyor ve bu tablo piyasadaki iyimserliğin güç kazandığını düşündürüyor.

Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu nedenle borsadaki açık pozisyon değişimi, Ethereum piyasasındaki genel eğilimi izlemek açısından yakından takip edilen göstergelerden biri olmayı sürdürüyor.