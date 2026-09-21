Stabilcoinlerde sabit fiyatı koruyan temel unsur güven olmaya devam ediyor

Stabilcoinler, çoğunlukla 1 dolara yakın kalacak şekilde tasarlanıyor. Ancak bu denge kendiliğinden oluşmuyor. Bir stabilcoin 0,99 dolara, 0,95 dolara ya da daha altına indiğinde sabit değer bağını kaybetmiş sayılıyor. Bazı sapmalar birkaç dakika içinde kapanırken, daha derin düşüşler rezervler, likidite veya tokenı destekleyen yapı hakkında soru işaretleri doğurabiliyor.

Fiyatı yeniden dengeleyen mekanizma

Dolar destekli bir stabilcoinin 1 dolara yakın seyretmesinin temel nedeni, yatırımcıların bu varlığı gerektiğinde 1 dolar karşılığında geri çevirebileceğine inanması. Fiyat 0,98 dolara gerilerken geri ödeme mekanizması sorunsuz çalışıyorsa, piyasa katılımcıları tokenı indirimli fiyattan alıp 1 dolardan bozdurarak aradaki farkı elde edebiliyor. Bu arbitraj işlemleri alım baskısı yaratarak fiyatı yeniden sabit seviyeye yaklaştırabiliyor.

Bir stabilcoinin 0,97 dolardan işlem görmesi, geri ödemeler tam olarak çalışıyorsa; fiyatı 0,995 dolar olan ancak ihraççısı çekimleri durdurmuş bir tokendan daha sağlıklı bir tabloya işaret edebiliyor.

Bu nedenle piyasa fiyatındaki kısa süreli bozulma tek başına yeterli gösterge kabul edilmiyor. Asıl belirleyici unsur, elindeki tokenı tutanların vaat edilen değerden çıkış yapıp yapamadığı oluyor.

Rezervler ve erişim riski öne çıkıyor

Sorunlar, yatırımcıların rezervlerin niteliğinden, saklama kuruluşlarından, bankacılık ortaklarından veya geri ödeme sürecinden şüphe duymasıyla büyüyebiliyor. ABD Merkez Bankası da stabilcoinlerde, çok sayıda kullanıcının aynı anda çıkışa yönelmesi halinde banka kaçışına benzer bir dinamik oluşabileceği uyarısında bulundu.

Circle, USDC rezervlerinin 3,3 milyar dolarlık bölümünün Silicon Valley Bank’ta tutulduğunu açıklamıştı. Belirsizlik yayılınca USDC kısa süreliğine 1 doların belirgin şekilde altına indi. ABD’li yetkililer bankadaki mudileri koruma altına aldıktan ve Circle rezervlerine erişimi doğruladıktan sonra fiyat yeniden toparlandı. Circle, USDC’nin ihraççısı olarak dolar destekli stabilcoin pazarının en büyük şirketleri arasında yer alıyor.

USDC örneği, piyasa fiyatındaki sert sarsıntının, altta çalışan geri ödeme mekanizması bozulmadığı sürece geçici kalabileceğini ortaya koydu.

Her stabilcoin aynı yapıya dayanmıyor

TerraUSD cephesinde ise çok daha ağır bir kırılma yaşandı. UST, geleneksel dolar rezervlerine dayanmıyordu. Sabit fiyat bağı, algoritmik bir ilişki üzerinden LUNA ile korunmaya çalışılıyordu. Güven kaybolduğunda sistem, UST’den çıkış arttıkça daha fazla LUNA üretti ve bu süreç iki tokenın da çöküşünü hızlandırdı.

Terra vakası, tüm stabilcoinlerin aynı toparlanma mekanizmasına sahip olmadığını gösterdi. Sabit fiyatın hangi yapıyla korunduğu, kriz anında sonucun ne olacağını doğrudan etkileyebiliyor.

Pegin gücü yalnızca fiyattan anlaşılmıyor

Talep artışıyla bir token 1,02 dolara yükselirse, yetkili katılımcılar 1 dolardan yeni token üretip bunu daha yüksek fiyattan satabiliyor. Arzın artması da fiyatı yeniden hedef seviyeye çekebiliyor. Bu işleyiş, likit piyasalar ile dolar ve blokzincir varlıkları arasında güvenilir geçiş kanallarına dayanıyor.

Bu yüzden değerlendirmede yalnızca ekrandaki fiyat yeterli olmuyor. Geri ödemelerin sürüp sürmediği, rezervlerin yeterli ve hızlı nakde çevrilebilir olup olmadığı, bankacılık erişiminin devam edip etmediği ve sabit fiyat bağının başka oynak varlıklara dayanıp dayanmadığı öne çıkıyor. Stabilcoinler bu yönüyle banka mevduatıyla birebir aynı yapıda kabul edilmiyor.

Sonuçta stabilcoinlerde sabit fiyat, teknik bir kuraldan çok bir taahhüde dayanıyor. Piyasa bu taahhüdün yerine getirileceğine inandığında arbitraj fiyatı yeniden 1 dolara yaklaştırabiliyor. Güven zayıfladığında ise denge çok kısa sürede bozulabiliyor.