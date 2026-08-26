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STABILCOIN

Revolut euro destekli stabilcoin EURR’yi kullanıma sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Revolut, euro destekli ilk stabilcoini EURR'yi kullanıma sundu.
  • 💶 EURR, 1 euroya sabit değerle dijital ödeme ve transfer için tasarlandı.
  • 🔗 Uygun kullanıcılar EURR'yi kripto varlıklar, cüzdanlar ve ağlar arasında taşıyabilecek.
  • 📌 Revolut, $EURR ihracını MiCA kapsamındaki düzenlenmiş yapılar üzerinden başlattı.
Onur Atam
Onur Atam

Finans teknolojisi şirketi Revolut, kripto varlık alanındaki adımlarını genişleterek euro destekli ilk stabilcoini EURR’yi piyasaya çıkardı. Şirket, yeni dijital varlığın 1 euroya sabitli şekilde tasarlandığını ve kullanıcılara ek bir dijital ödeme seçeneği sunacağını açıkladı.

İçindekiler
1 EURR’nin kullanım alanı
2 Düzenleyici yapı ve ihraç süreci
3 Stabilcoin pazarında yeni adım

EURR’nin kullanım alanı

Revolut, EURR’nin uygunluk şartlarını karşılayan kullanıcılar için zincir üstünde euro transferini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti. Buna göre kullanıcılar, dijital euro tokenini kripto varlıklar arasında, harici cüzdanlara ve desteklenen blokzincir ağları üzerinden daha rahat taşıyabilecek.

Revolut, EURR’nin 1 euroya sabit değerini koruyacak şekilde yapılandığını ve kullanıcılara ilave ödeme seçenekleri sağlayacağını bildirdi.

Şirketin bu hamlesi, büyümeyi sürdüren stabilcoin pazarında Revolut’nun hem kripto ekosistemindeki hem de geleneksel finansla kesişen alanlardaki konumunu güçlendirebilir. Revolut, dijital bankacılık, ödeme ve yatırım hizmetleri sunan küresel bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Düzenleyici yapı ve ihraç süreci

Revolut, EURR’nin Digital Assets Europe Ltd üzerinden kullanıma sunulduğunu kaydetti. Bu birim, Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından MiCA kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak düzenleniyor.

Stabilcoinin ihracı ise Lüksemburg’daki Finansal Sektör Denetim Komisyonu gözetimindeki Bridge Building S.A. tarafından yapılıyor. Söz konusu kuruluşun hem MiCA düzenlemesine tabi bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı hem de elektronik para kuruluşu olduğu belirtildi.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen yasal çerçevesidir. Bu yapı, ihraççılar ve hizmet sağlayıcılar için lisans, şeffaflık ve kullanıcı korumasına dönük kurallar getirir.

Şirket, EURR ile uygun bulunan kullanıcıların dijital euroyu zincir üstünde daha kolay taşıyabileceğini, varlığı harici cüzdanlar ve desteklenen ağlar arasında kullanabileceğini aktardı.

Stabilcoin pazarında yeni adım

EURR’nin devreye alınması, euro bazlı dijital varlıklara yönelik kurumsal ilginin sürdüğüne işaret ediyor. Revolut’nun attığı bu adım, şirketin yalnızca kripto hizmetlerini genişletmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda düzenlemelere uyumlu dijital ödeme araçlarına yönelik talebe de yanıt veriyor.

Şirket, düzenleyici denetimden geçen yapının EURR’yi dijital ortamda euro işlemleri yapmak isteyen kullanıcılar için daha güvenilir bir seçenek haline getirmesini amaçlıyor. EURR’nin kullanımının hangi ağlarda ve hangi kullanıcı gruplarında yaygınlaşacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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