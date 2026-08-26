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ALTIN

Altında yeni ralli: Merkez bankaları alıma döndü, hedef $5.100

Bilmeniz Gerekenler

  • 🟡 Altın vadeli işlemleri 4.700,6 dolara çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
  • 📈 Altın ağustos ayında yaklaşık yüzde 16 yükselirken ABD'deki altın madenciliği hisselerinde artış yüzde 32'ye ulaştı.
  • 🏦 Çin Merkez Bankası temmuz ayında rezervlerine 20 ton altın ekleyerek yaklaşık üç yılın en büyük artışını gerçekleştirdi.
  • ⚠️ Wall Street orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini korurken Goldman Sachs kısa vadede teknik düzeltme riskine dikkat çekiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Altın, altı aydır devam eden düşüşünü tersine çevirerek son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alımlarını artırması doların gelecekteki değerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken, merkez bankaları ve özel yatırımcılardan gelen alımlar da yükselişi destekledi. Wall Street ise kısa vadede aşırı ısınma riskine dikkat çekmesine rağmen orta ve uzun vadede altındaki yükseliş beklentisini koruyor.

İçindekiler
1 Altındaki Yükselişin Arkasında Dolar Endişesi Var
2 Merkez Bankalarının Altın Alımları Yeniden Hızlandı

26 Ağustos’ta New York Ticaret Borsası’nda işlem gören aralık vadeli altın kontratları ons başına 4.700,6 dolara kadar yükselerek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın daha sonra uluslararası petrol fiyatlarındaki gece boyunca yaşanan düşüş ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin hafiflemesiyle gün içi zirvesinden bir miktar geri çekildi.

Buna rağmen altının yalnızca ağustos ayındaki yükselişi yaklaşık yüzde 16’ya ulaştı. ABD’de işlem gören altın madenciliği şirketlerinin hisseleri ise aynı dönemde yüzde 32 değer kazandı.

Altındaki Yükselişin Arkasında Dolar Endişesi Var

Altın fiyatları yılın önceki bölümünde 5.500 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra sert şekilde gerilemişti. Yüksek faiz beklentileri, İran’daki savaş ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş aynı dönemde altın üzerinde baskı oluşturmuştu. Haziran ve temmuz aylarında hisse piyasalarında görülen düzeltme sırasında kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi de altını etkiledi ve fiyat yeniden 4.000 dolar bölgesine kadar geriledi.

Ağustos ayında ise piyasanın odağı yeniden doların zayıflayabileceği beklentisine çevrildi.

UBS Baş Yatırım Sorumlusu Mark Haefele, 26 Ağustos’taki değerlendirmesinde ABD Hazinesi’nin tahvil geri alımlarını artırmasının uzun vadeli mali görünüme ilişkin endişeleri güçlendirdiğini ve yatırımcıların dolardan uzaklaşma eğilimini yeniden canlandırdığını belirtti. Haefele’ye göre altın, dolar kullanımının azaltılması eğiliminin önemli faydalanıcılarından biri olarak daha fazla yükselebilir.

Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio da ABD’nin üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde borç kriziyle karşı karşıya kalabileceğini belirterek varlıkların yüzde 10 ila yüzde 15’inin altına ayrılmasını tavsiye etti.

Merkez Bankalarının Altın Alımları Yeniden Hızlandı

Altına yönelik fiziki talepte de artış görülüyor. Çin Merkez Bankası temmuz ayında altın rezervlerine 20 ton ekledi. Bu miktar yaklaşık üç yılın en büyük aylık artışı oldu.

Wells Fargo da altın borsa yatırım fonlarına yönelik para girişlerini ve merkez bankası alımlarındaki toparlanmayı gerekçe göstererek yıl sonu için 4.900-5.100 dolar aralığındaki altın fiyat hedefini korudu.

Bununla birlikte son yükselişin hızı teknik bir geri çekilme ihtimaline ilişkin uyarıları da beraberinde getirdi. Goldman Sachs, altındaki yükseliş yönlü pozisyonların kısa sürede hızla arttığını ve olumsuz bir gelişme yaşanması halinde fiyatın daha sert gerilemeye açık hale geldiğini belirtti. Banka, 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısını altın açısından kritik değişkenlerden biri olarak gösterdi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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