ALTIN

Altın iki ateş arasında! Toparlanması zorlaşıyor mu?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri altının ($XAU) toparlanmasını zorlaştırıyor.
  • 🏦 Piyasalar Fed’den 25 baz puanlık faiz artırımı beklerken sonraki adımlara odaklanıyor.
  • 🛢️ Petrolün yükselişi, enflasyon ve daha sıkı para politikası beklentilerini besliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Altın, Fed’in faiz artıracağı beklentisi ve yükselen ABD tahvil getirilerinin baskısı altında kalırken, petrol fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini güçlendiriyor. Ons altın, 15 Eylül’de Asya işlemlerinde 4.283 – 4.284 dolar çevresinden gelen alımlarla toparlansa da güçlü dolar, yükselişi sınırlıyor. Değerli metal, önceki gün bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmüştü.

İçindekiler
1 Piyasalar Fed’in sonraki adımlarına odaklandı
2 Petrol yükselirken yatırımcılar dolara yöneliyor
3 Altında kritik destek ve dirençler öne çıkıyor

Piyasalar Fed’in sonraki adımlarına odaklandı

FXEmpire’ın değerlendirmesine göre piyasalar, çarşamba günü 25 baz puanlık artışla politika faizi aralığının yüzde 3,75–4,00’e yükselmesini bekliyor. Vadeli işlemlerde artırım olasılığı yaklaşık yüzde 90’a ulaşmış durumda.

ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisinin Ekim 2023’ten bu yana ilk kez yüzde 5’i aşması, faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın alternatif maliyetini artırıyor. Beklenen artırımın yeni bir sıkılaşma sürecini başlatabileceğine ilişkin mesajlar, değerli metaller üzerindeki baskıyı ağırlaştırabilir.

Yatırımcılar güncellenen ekonomik tahminleri, faiz beklentilerini gösteren noktasal grafiği ve yarınki Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarını izleyecek. Enerji kaynaklı enflasyon risklerine kamu ve şirket borçlanmalarındaki artışın eklenmesi de küresel tahvil satışlarını besliyor.

Petrol yükselirken yatırımcılar dolara yöneliyor

Avrupa sabah işlemlerinde altın vadeli kontratları yüzde 0,5 düşüşle 4.331,20 dolara gerilerken Brent petrol yüzde 2 artışla 107,70 dolara yükseldi. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, daha yüksek enflasyon ve faiz beklentilerini güçlendiriyor.

Orta Doğu’daki kötüleşme ve teknoloji liderlerinin yapay zekâya ilişkin karamsar uyarıları da risk iştahını zayıflatıyor. Yatırımcıların altından çıkarak dolara yönelmesi toparlanmayı zorlaştırırken, altın ve gümüşün şubattaki düşüşlerinden bu yana dolarla güçlü ters yönlü ilişki gösterdiği belirtiliyor.

Altında kritik destek ve dirençler öne çıkıyor

FXStreet’in günlük analizinde RSI’ın yaklaşık 45 olması zayıf momentuma, MACD’nin negatif bölgede kalması ise toparlanmanın zorlanabileceğine işaret ediyor. Yukarıda 4.323, 4.412 ve 4.522 dolar dirençleri izleniyor.

Aşağıda ise 50 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği 4.275 dolar ilk destek konumunda. Ardından 4.234 dolar geliyor. Bu bölgenin belirgin biçimde kırılması halinde 4.108 ve 3.947 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Diğer teknik değerlendirmede 4.283 dolar ilk destek, 4.316 dolar ilk direnç olarak öne çıkıyor. Desteğin altında 4.252, 4.223 ve 4.197 dolar; direncin üzerinde 4.355 ve 4.402 dolar takip ediliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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