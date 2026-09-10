ABD ÜFE verisi sonrası altında satış baskısı hızlandı

ABD’de açıklanan ÜFE verisinin ardından altın fiyatlarında sert bir geri çekilme görüldü. XAU/USD paritesinde gün içi satışların hızlandığı izlenirken, iki farklı analistin paylaştığı grafikler düşüş eğiliminin öne çıktığına işaret etti.

ÜFE verisi sonrası sert hareket

Manan Trader, ÜFE verisinin hemen ardından yaşanan hareketin güçlü bir satış dalgasına dönüştüğünü aktarıyor. Analistin paylaştığı grafikte, fiyatın 4.390 ile 4.410 dolar aralığındaki işlem bölgesinin altına sarkmasının ardından düşüşün derinleşebileceği görülüyor.

Manan Trader, ÜFE verisi sonrası gelen satışların beklenenden güçlü olduğunu ve 4.390 ile 4.410 dolar bandının altındaki görünümün aşağı yönlü riskleri artırdığını vurguluyor.

Grafikte 4.380 dolara doğru uzanan belirgin bir aşağı yönlü mum dikkat çekerken, olası sonraki hedeflerden biri 4.280 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. 4.390 ile 4.400 dolar bölgesinde görülen ikili reddedilme yapısı da satış baskısının teknik açıdan güç kazandığını gösteriyor.

Bu hareketin kademeli bir zayıflamadan çok, makroekonomik veri sonrası oluşan ani fiyat tepkisiyle şekillendiği görülüyor. Piyasanın teknik eşiklere verdiği bu tür sert tepkiler, yatırımcıların destek ve direnç alanlarını daha yakından izlemesine yol açıyor.

Benzer şekilde, daralan fiyat aralıkları, kırılan destek bölgeleri ve RSI gibi göstergelerin birlikte izlenmesi yalnızca emtia tarafında değil, daha geniş yatırım ekosisteminde de önem taşıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Analistler aşağı yönlü hedefleri öne çıkarıyor

Zaffar Khan da XAU/USD için benzer bir aşağı yönlü senaryo paylaştı. Analistin değerlendirmesinde 4.395 ile 4.410 dolar aralığı satış bölgesi olarak öne çıkarken, aşağıda 4.350 dolar ilk hedef, 4.300 dolar ise ikinci hedef olarak verildi.

Zaffar Khan’ın paylaştığı teknik görünüm, 4.395 ile 4.410 dolar aralığının altında kalındıkça 4.350 ve 4.300 dolar seviyelerinin gündemde kalabileceğine işaret ediyor.

Grafik yapısı, fiyatın önceki yatay sıkışma alanının altında kapanış yapmasının ardından düşüş eğiliminin belirginleştiğini ortaya koyuyor. Her iki analistin çalışmasında da 4.395 ile 4.410 dolar bandının altında benzer bir zayıflama alanı tanımlanıyor.

Destek, direnç ve ivme göstergeleri

Altın ons fiyatı 4.356,11 dolar seviyesinde bulunurken günlük kayıp 46,01 dolar oldu. Gün içi fiyat aralığı 4.324,17 dolar ile 4.435,05 dolar arasında şekillendi. Bu tablo, oynaklığın arttığını ve satış baskısının gün boyunca güçlü kaldığını gösteriyor.

Fiyat, 100 günlük hareketli ortalama olan 4.367,77 dolara yakın seyrederken 50 günlük hareketli ortalama olan 4.351,34 doların hafif üzerinde yer alıyor. Bu iki seviye arasında oluşan sıkışma, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir. 4.367,77 dolar üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde 4.450 ve 4.600 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşılık hareketli ortalama desteğinin korunamaması durumunda 4.300 dolara, ardından 4.000 dolar civarındaki daha güçlü psikolojik desteğe doğru yeni bir geri çekilme riski bulunuyor. 14 günlük RSI göstergesi 47,61 seviyesinde yer alırken, bu görünüm zayıf ivmeye işaret ediyor ancak aşırı satım bölgesine girilmiş değil.