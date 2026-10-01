NEAR ivmesini korurken XRP ve Ethereum yön arayışını sürdürüyor

Kripto para piyasasında NEAR, Hyperliquid, Ethereum ve XRP fiyat yapıları eylül rallisinin ardından farklı sinyaller veriyor. NEAR 5,27 dolar civarında işlem görürken kısa süre önce 5,47 dolara kadar çıktı. Hyperliquid 86,14 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum 2.702 dolar çevresinde yatay bir görünüm sergilerken XRP ise 1,52 dolar yakınında dengelenmeye çalışıyor.

NEAR rallisinde ivme sürüyor

Near Protocol son haftalarda büyük altcoinler arasında en güçlü ivme yapılarından birini korudu. Ağın yerel varlığı NEAR, ağustos dönemindeki işlem aralığına kıyasla yüzde 100’ün üzerinde yükseldi. Fiyatın 2,40 ile 2,60 dolar bandından neredeyse dik bir hareketle 5 doların üzerine taşınması, yükseliş eğiliminin gücünü ortaya koydu.

Bu hareketin arkasında temel gelişmeler de yer aldı. Bitwise’ın spot NEAR ETF’inin 29 Eylül’de NYSE Arca’da işleme açılması, fiyatlamaya ek destek sağladı. Ayrıca NEAR Intents etrafındaki artan faaliyet ve ağın yapay zeka odaklı anlatısı yatırımcı ilgisini canlı tuttu. Near Protocol, geliştiricilere yönelik ölçeklenebilir bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

NEAR 5,40 ile 5,50 dolar bölgesinin üzerine yerleşebilirse, piyasada bir sonraki psikolojik eşik olarak 6 dolar seviyesi öne çıkabilir.

Buna karşın teknik görünüm aşırı uzamış durumda. Günlük grafikte fiyat, önemli hareketli ortalamaların belirgin biçimde üzerine çıktı. Kısa vadeli ortalama 3,80 dolar civarına yükselirken daha uzun vadeli ortalamalar bunun oldukça altında kaldı. Bu ayrışma trendin gücünü doğrulasa da sert düzeltme riskini artırıyor.

Hyperliquid düzeltme evresine girdi

Hyperliquid tarafında görünüm daha temkinli. Eylül rallisinde 97 ile 98 dolar aralığına yaklaşan HYPE, sonrasında geri çekildi ve yaklaşık yüzde 12 düşüşle 86,14 dolara indi. Böylece fiyat, kısa vadede kritik görülen 85 ile 86 dolar bölgesine yaklaşmış oldu.

Buna rağmen daha geniş trend henüz bozulmuş görünmüyor. HYPE eylül ayındaki kırılmayla yaklaşık 57 dolardan 100 dolara yakın seviyelere kadar yükseldi ve halen orta ile uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalıyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz vadeli işlem platformları arasında öne çıkan yapılardan biri olsa da, büyük yatırımcı satışlarına işaret eden son veriler kısa vadeli baskıyı artırdı.

Ethereum 2.800 dolar eşiğini izliyor

Ethereum, son ayların en güçlü yükselişlerinden birinin ardından 2.700 dolar çevresinde sıkışıyor. ETH kısa süre önce 2.800 dolara yaklaşsa da bu bölgede satışla karşılaştı. Yine de yaz aylarındaki zayıf görünümle kıyaslandığında günlük grafikte daha güçlü bir yapı dikkat çekiyor.

Asıl değişim, Ethereum’un uzun süre kaldığı 1.850 ile 1.950 dolar bandının üzerine çıkmasıyla başladı. Bu kırılmanın ardından fiyat önce 2.200 doları, ardından 2.500 doları aştı. Yükseliş sırasında hacimde görülen belirgin artış, hareketin önceki düşük hacimli döneme göre daha güçlü destek bulduğunu gösterdi.

Ethereum için 2.800 dolar üzerinde günlük kapanış, yerel zirvenin yenilenmesine ve 3.000 dolar eşiğinin yeniden gündeme gelmesine yol açabilir.

Şimdilik 2.650 ile 2.800 dolar aralığında yeni bir denge alanı oluştu. Satıcılar fiyatı yeniden 2.400 ile 2.500 dolar bölgesine itemedi. Bu nedenle mevcut tablo, kesin bir trend dönüşünden çok yükseliş sonrası soluklanma olarak değerlendiriliyor.

XRP’de kısa vadeli eşik 1,50 dolar oldu

XRP, eylül ayındaki sert dalgalanmanın ardından orta vadeli teknik yapısını belirgin biçimde değiştirdi. Ağustosta 1 dolar civarında işlem gören varlık, önce 1,55 dolara kadar yükseldi, ardından 1,30 dolara çekildi ve daha sonra 1,65 dolar civarındaki eylül zirvesine doğru yeniden toparlandı.

Son yükselişte, eylül başındaki sıçramadan sonra oluşan alçalan direnç çizgisinin aşılması öne çıktı. XRP ayrıca günlük grafikte izlenen başlıca hareketli ortalamaların tamamının üzerine yerleşti. En hızlı ortalama 1,44 dolara yükselirken orta vadeli ortalamalar 1,35 ile 1,38 dolar bandında toplandı. Bu yapı, mevcut fiyatın altında birkaç katmanlı destek alanı oluşturdu.

Kısa vadede ana mücadele 1,50 dolar çevresinde sürüyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 1,55 ile 1,60 dolar aralığı ve ardından 1,65 dolar yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 1,50 doların kalıcı biçimde kaybedilmesi, fiyatı önce 1,44 ile 1,45 dolara, daha sonra 1,35 ile 1,40 dolar bandına taşıyabilir.