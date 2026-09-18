HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid’in HYPE tokeni ilk 10’a girerek rekor kırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperliquid'in HYPE tokeni yeni zirveye çıkarak küresel ilk 10'a girdi.
  • 📈 89,92 dolara ulaşan $HYPE, 100 dolar eşiğine yalnızca yaklaşık %11 uzaklıkta bulunuyor.
  • 🧭 Aksel Kibar, günlük grafikte kırılım ve devam yapısının 100,5 dolar hedefini desteklediğini belirtiyor.
  • 🔥 DEX ücretlerinin yaklaşık %99'unun geri alım ve yakıma gitmesi talebi destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Merkeziyetsiz borsa Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, CoinMarketCap verilerine göre yeni zirvesini gördü ve piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 10 kripto varlığı arasına girdi. Güçlü teknik kırılmanın ardından fiyat 89,92 dolara kadar yükseldi.

İçindekiler
1 Teknik görünüm 100 dolar eşiğine işaret ediyor
2 Hacim ve piyasa değeri yükselişi destekledi
3 Deflasyon modeli talebi canlı tutuyor

Teknik görünüm 100 dolar eşiğine işaret ediyor

Kripto piyasasının genelinde yeni yön arayışı sürerken HYPE tarafında daha net bir yükseliş eğilimi öne çıktı. Tech Charts analisti Aksel Kibar, günlük grafikte klasik bir yükseliş senaryosunun çalıştığını belirtiyor. Buna göre kırılım, geri çekilme ve devam formasyonu tamamlandı; bu yapı da trend gücünü destekliyor.

Tech Charts analisti Aksel Kibar, HYPEUSDT günlük grafiğinde kırılım, geri çekilme ve devam formasyonunun oluştuğunu, yerel sıkışmanın sona erdiğini ve yükseliş eğiliminin teyit edildiğini aktarıyor.

HYPE, yaklaşık 89,69 dolardaki önceki zirvesini aşmasının ardından fiyat keşfi olarak bilinen bölgeye geçti. Bu alan, geçmişte oluşmuş satış direncinin sınırlı kaldığı bir dönem olarak görülüyor. Kibar’ın hesaplamasına göre orta vadeli hedef 100,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Alıcılar için öne çıkan ana savunma noktası ise daha önce güçlü direnç olarak çalışan 76,6 dolar seviyesi oldu.

Teknik kırılımların ardından piyasa takibi daha da önem kazanırken, yatırımcıların yalnızca kripto varlıklarda değil, zincir üstüne taşınan geleneksel ürünlerde de benzer verimlilik aradığı görülüyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Hacim ve piyasa değeri yükselişi destekledi

Fiyat hareketinin arkasında güçlü likidite bulunuyor. HYPE’ta günlük işlem hacmi 1,58 milyar doların üzerine çıktı. Piyasa değeri ise 22,61 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişle birlikte Hyperliquid, küresel sıralamada 10. basamağa yerleşti ve Dogecoin‘i geride bıraktı.

HYPE’ın günlük işlem hacmi 1,58 milyar doları aşarken piyasa değeri 22,61 milyar dolara çıktı; bu tablo Hyperliquid’i küresel sıralamada ilk 10’a taşıdı.

Deflasyon modeli talebi canlı tutuyor

Uzun vadeli talep tarafında ise ağın deflasyon yapısı belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Sisteme göre DEX işlem ücretlerinin yaklaşık %99’u açık piyasadan HYPE geri alımı için kullanılıyor ve ardından bu tokenler yakılıyor. Arzı azaltan bu mekanizma, talep güçlü kaldığı sürece fiyatı destekleyen bir unsur olarak izleniyor.

Mevcut grafik yapısı, kontrolün hala alıcılarda olduğunu gösteriyor. Teknik görünümde belirgin bir bozulma oluşmadıkça 100 doların üzerindeki bölgenin önümüzdeki birkaç işlem seansında yeniden test edilmesi piyasa gündeminde kalabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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