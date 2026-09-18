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XRP balinalarının Binance akışı son 6 ayın zirvesine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’e giren büyük ölçekli $XRP transferleri son 30 günde 1,6 milyara çıktı.
  • 📊 CryptoQuant verileri, bu akışın mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.
  • 💹 Analistler, 1,55 dolar üstünde kırılma gelirse XRP’de 2 dolar bölgesinin izlenebileceğini belirtiyor.
  • 🛠️ XRPL geliştiricileri, xrpld 3.4.0 sürümünü hata düzeltmeleri ve yeni protokol değişiklikleriyle yayımladı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Zincir üstü veriler, Binance’e gönderilen büyük ölçekli XRP transferlerinde dikkat çekici bir artışa işaret etti. CryptoQuant verilerine göre son 30 gündeki kümülatif girişler yaklaşık 1,6 milyar XRP’ye ulaştı. Bu seviye, mart ayından bu yana görülen en yüksek akış olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Balina akışında son ayların en güçlü artışı
2 Fiyat görünümünde 1,55 dolar seviyesi izleniyor
3 XRPL tarafında yeni sürüm yayımlandı

Balina akışında son ayların en güçlü artışı

Büyük cüzdanlardan Binance’e yönelen XRP miktarı, önceki aylara kıyasla belirgin biçimde yükseldi. Mart ayından sonra süren düşüşün ardından mayıs, haziran ve temmuzda zayıf seyreden akışlar, ağustostan itibaren toparlanma gösterdi. Son haftalarda görülen sıçrama ise bu eğilimi daha görünür hale getirdi.

CryptoQuant, son 30 günde Binance’e giren büyük ölçekli XRP transferlerinin yaklaşık 1,6 milyar adede ulaştığını ve bunun son altı ayın en yüksek düzeyi olduğunu açıkladı.

Bu tür hareketler, daha fazla XRP’nin yüksek likidite sunan bir ortama taşındığını gösteriyor. Bu durum kısa vadede piyasada işlem görebilir arzı artırabilir. Bununla birlikte, varlıkların borsaya aktarılması tek başına satış hazırlığı anlamına gelmiyor. Söz konusu transferler alım satım işlemleri, likidite yönetimi ya da cüzdanlar ile borsalar arasındaki varlık dağılımının yeniden düzenlenmesi için de yapılabiliyor.

Fiyat görünümünde 1,55 dolar seviyesi izleniyor

XRP, son verilere göre 1,32 dolardan işlem görüyor. Günlük bazda yüzde 0,82 yükselen varlıkta analistler teknik görünümün önemli bir kırılma noktasına yaklaştığını değerlendiriyor.

Analist Ali, günlük grafikte XRP’nin ters omuz baş omuz formasyonunun sağ omzunu oluşturuyor göründüğünü, yapının korunması halinde 1,55 dolar civarındaki boyun çizgisine doğru hareketin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Ali’ye göre 1,55 doların üzerinde teyitli bir kırılma, formasyonu doğrulayabilir. Böyle bir senaryoda yaklaşık yüzde 35’lik bir yükselişle 2 dolar bölgesi hedef haline gelebilir. Analistler, bu tür formasyonlarda fiyatın yalnızca seviyeyi aşmasının değil, hareketin kalıcılık kazanmasının da kritik olduğunu vurguluyor.

XRPL tarafında yeni sürüm yayımlandı

XRP Ledger geliştiricileri de ağın referans sunucu uygulaması için yeni bir sürüm duyurdu. xrpld 3.4.0 sürümü, iki yeni değişiklik önerisi, kullanımdan kaldırılan bir düzenleme ile çeşitli hata düzeltmeleri ve derleme iyileştirmeleri içeriyor. XRP Ledger, XRP’nin çalıştığı açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: LendingProtocolV1_1, XRP Ledger üzerindeki kredi altyapısını genişleten bir değişiklik paketidir. Bu güncelleme, kapalı uçlu kasalar ve nakit esaslı muhasebe gibi işlevleri ekleyerek protokolün finansal kullanım alanlarını artırmayı amaçlar.

Yeni sürüm kapsamında LendingProtocolV1_1 değişikliği, Tek Varlıklı Kasalar ile kredi protokolünü kapalı uçlu kasa yapıları ve nakit bazlı muhasebe desteğiyle genişletiyor. fixCleanup3_4_0 ise değişiklik onayına bağlı düzeltmeleri bir araya topluyor. Daha önce kullanılan fixAMMOverflowOffer düzenlemesi kalıcı hale getirilerek protokolün doğrudan bir parçası oldu. Ayrıca xrpld için DEB ve RPM paketlerinin artık XRPLF imza anahtarıyla yeni paket altyapısında barındırıldığı açıklandı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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