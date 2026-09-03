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BINANCE

Binance, sahte SMS ile artan oltalama saldırılarına karşı uyardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, sahte SMS ile artan oltalama girişimlerine karşı kullanıcılarını uyardı.
  • 📩 Dolandırıcılar, hesapta şüpheli hareket var bahanesiyle kullanıcıları bağlantıya yönlendiriyor.
  • 🔐 Binance, bağlantıların doğrulanmasını ve güvenlik araçlarının açılmasını istedi.
  • 📉 Kripto güvenliğinde baskı yaratan bu yöntem, $BTC dışındaki piyasa kullanıcılarını da hedef alabiliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Binance, kullanıcılarını sahte kısa mesajlarla yürütülen oltalama girişimlerine karşı uyardı. Borsa, son dönemde güvenlik bildirimi gibi görünen mesajlarda artış tespit ettiğini açıkladı. Bu mesajların, kullanıcıları hesap erişim bilgilerini paylaşmaya yöneltmek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

İçindekiler
1 Sahte güvenlik uyarıları öne çıkıyor
2 Kısaltılmış bağlantılarla baskı kuruluyor
3 Binance’ın önerdiği koruma adımları

Sahte güvenlik uyarıları öne çıkıyor

Binance’ın verdiği bilgilere göre dolandırıcılar, resmi bildirim izlenimi veren SMS’lerde hesap ayarlarının değiştirildiğini ya da şüpheli işlem saptandığını öne sürüyor. Mesajlarda yer alan bağlantılar üzerinden kullanıcıların hesaplarını doğrulaması veya güvence altına alması isteniyor.

Borsa, söz konusu mesajların görsel ve dil yapısı bakımından gerçek Binance bildirimlerine oldukça benzer kurgulandığını kaydetti. Bu nedenle özellikle hazırlıksız yakalanan kullanıcıların, bağlantının kaynağını kontrol etmeden hızlı tepki verebildiği aktarıldı.

Binance, kısa mesaj içindeki bir bağlantıya tıklanarak hesap doğrulaması ya da hesap güvenliğinin sağlanmasının hiçbir zaman istenmeyeceğini vurguladı.

Kısaltılmış bağlantılarla baskı kuruluyor

Binance, zararlı bağlantıların çoğu zaman kısaltılmış biçimde paylaşıldığını ve bunun gerçek adresi gizlemeyi kolaylaştırdığını belirtti. Mesaj içeriğinde kullanılan dilin de kullanıcı üzerinde aciliyet duygusu oluşturacak şekilde tasarlandığına dikkat çekildi. “Doğrula” veya “hesabını güvene al” gibi yönlendirmelerle alıcıların düşünmeden işlem yapmasının hedeflendiği bildirildi.

Kripto piyasasında teknik seviyeler, direnç kırılımları ve kısa vadeli göstergeler nasıl yakından izleniyorsa, güvenlik tarafında da benzer dikkat giderek daha önemli hale geliyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Borsa, kullanıcıların beklenmedik güvenlik mesajları aldığında son derece dikkatli davranması ve her bağlantıyı tıklamadan önce mutlaka doğrulaması gerektiğini bildirdi.

Binance’ın önerdiği koruma adımları

Binance, riskin azaltılması için birkaç temel önlem sıraladı. Bunların başında, bağlantılara tıklamadan önce adresin doğrulanması geliyor. Şirket ayrıca para çekme işlemlerini yalnızca önceden onaylanmış cüzdan adresleriyle sınırlayan Çekim Adresi Beyaz Liste özelliğinin etkinleştirilmesini önerdi.

Ek olarak Binance, kullanıcıların Oltalama Karşıtı Kod özelliğini açmasını tavsiye etti. Bu araç, Binance’tan gelen gerçek e postaların daha kolay ayırt edilmesine yardımcı oluyor. Şirket, bu tür koruma katmanlarının özellikle sosyal mühendislik yöntemlerinin yaygınlaştığı dönemlerde daha kritik hale geldiğini vurguladı.

Borsa, kullanıcıların yalnızca mesajın içeriğine değil, mesajın iletim şekline ve yönlendirdiği adrese de dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ani karar vermeye zorlayan güvenlik bildirimlerinin, kripto ekosisteminde en sık kullanılan aldatma yöntemleri arasında yer aldığına işaret edildi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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