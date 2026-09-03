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RIPPLE (XRP)

XRPL Foundation, xrpl sitesini yenileyerek canlı izleme panosu açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL Foundation, resmi xrpl sitesini yeni tasarım ve yapıyla yayına aldı.
  • 📌 Yeni yapı, kurumlar ve geliştiriciler için bilgiye erişimi daha açık hale getirdi.
  • 🛠️ Foundation, $XRP ekosistemindeki değişiklikler için canlı skor kartını da devreye soktu.
  • 📊 XRP Ledger üzerinde 3 milyonu aşkın agentic işlem tamamlandı.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger Foundation, xrpl alan adındaki resmi internet sitesini yeni tasarım ve yeni bilgi mimarisiyle yayına aldı. Güncellenen yapı, kurumsal kullanıcılar, geliştiriciler, topluluk üyeleri ve ekosisteme yeni girenler için daha açık yönlendirmeler sunuyor.

İçindekiler
1 Yeni site yapısı öne çıktı
2 Araştırmalar ve teknik izleme araçları genişledi

Yeni site yapısı öne çıktı

Yenilenen sitede ödeme sistemleri, tokenizasyon ve alım satım gibi kullanım alanlarına ilişkin içeriklerin yanı sıra geliştirici kaynakları da daha görünür hale getirildi. Belgeler, rehberli anlatımlar, XRPL temelleri, istemci kütüphaneleri ve öğrenme portalı tek çatı altında toplandı.

XRP Ledger Foundation, yeni tasarımın kurumlar, geliştiriciler, topluluk üyeleri ve yeni kullanıcılar için XRP ekosistemini daha anlaşılır hale getirdiğini açıkladı.

Ekosistemi yakından izleyen Hussein Zangana, eğitim ve bilgi akışının XRP Ledger için temel başlıklardan biri olmaya devam ettiğini, internet sitesinin de bu işlevin merkezinde yer aldığını söyledi. Zangana, güncellemenin özellikle kurumlar, XRP sahipleri ve geliştiriciler açısından daha akıcı bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Zangana ayrıca, Uluslararası Ödemeler Bankası gibi kurumların ve çeşitli projelerin xrpl üzerindeki teknik başvurularında bu siteyi kaynak gösterdiğine dikkat çekti. Bu nedenle yapılan düzenlemenin yalnızca görsel bir yenileme değil, bilgiye erişimi sadeleştiren yapısal bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Araştırmalar ve teknik izleme araçları genişledi

Uluslararası Ödemeler Bankası kısa süre önce yayımladığı bir araştırmada, XRP Ledger devnet altyapısını değiştirilemezlik ve kamuya açık doğrulanabilirlik özellikleri nedeniyle kullandı. Bu gelişme, ağın kurumsal araştırmalarda da teknik referans olarak yer bulduğunu gösterdi.

Foundation bunun yanında, ana ağa geçmeden önce her değişiklik teklifini izleyen canlı bir skor kartını da devreye aldı. Yeni panel, düğüm verilerinden doğrudan besleniyor ve herhangi bir alan elle güncellenmiyor. Böylece işlem türleri, isteğe bağlı alanlar, işaretler, sonuç kodları, defter kayıtları ve yaşam döngüsü verileri tek tek takip ediliyor.

CTO Denis Angell, XRPL’de her yeni özelliğin doğrulayıcı oylamasıyla değişiklik olarak devreye girdiğini, kalıcı hale gelmeden önce devnet üzerinde uçtan uca gerçek kanıt üretmesi gerektiğini belirtiyor.

Teknik göstergeler ve ağ güncellemeleri anlık değişebildiği için, yatırımcılar ile geliştiriciler piyasayı ve altyapıyı aynı anda izlemeye çalışıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ağ tarafındaki son dönüm noktalarından biri de işlem hacminde görüldü. XRP Ledger üzerinde 3 milyonu aşkın agentic işlemin tamamlandığı açıklandı. Bu veri, ağdaki deneysel ve otomasyon odaklı kullanımın genişlemeye devam ettiğine işaret ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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